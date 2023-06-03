Всё стало только хуже? Лидер «Феррари» провалился на обновлённой машине

В то же время Карлос Сайнс на точно таком же шасси завоевал вторую позицию.

Появление «Феррари» с переработанными боковыми понтонами уже третий день остаётся одним из главных событий в паддоке, однако боевое крещение новинки получилось смешанным. Если Карлос Сайнс быстро нашёл общий язык с машиной и завоевал второе место, уступив лишь доминирующему весь сезон Максу Ферстаппену, то Шарль Леклер никак не мог понять машину, провалился в первом сегменте и в Гран-при Испании стартовать будет предпоследним.

С новинками всё плохо?

В квалификации в Барселоне у Леклера сразу всё пошло наперекосяк. Уже на первом секторе первой попытки Шарль был на 0,7 секунды медленнее Сайнса. На втором монегаск потерял ещё полсекунды, а под конец совсем бросил круг — 1:16,618 против 1:14,360 у напарника.

Во второй попытке Леклер уже после двух секторов уступал 0,36 секунды находившемуся на грани вылета Серхио Пересу и в итоге не смог дотянуться даже до топ-15 — 1:15,202. Ехавший следом за Шарлем Сайнс был почти на секунду быстрее. «Что-то не так с машиной», — передал уже в этот момент инженерам пилот.

Леклер после вылета из квалификации в Барселоне Фото: Mark Thompson/Getty Images

На следующей серии кругов дела обстояли куда лучше — Леклер показал время 1:14,079 и на последних секундах первого сегмента поднялся на 11-ю строчку. Однако уже после клетчатого флага соперники прибавляли один за другим и отодвинули Шарля на 19-ю строчку.

«У меня нет ответов. Знаю только, что в левых поворотах машина была неуправляема, — сказал Леклер, когда выбыл в квалификации. — Поведение болида сильно отличается от того, что я ожидал». «Мы пытаемся понять, что произошло с автомобилем Шарля, — добавил руководитель команды Фредерик Вассёр. — Я доверяю его ощущениям. Должно быть, в машине что-то сломалось».

Сайнс прорвался на первый ряд

Успех Сайнса на фоне страданий Леклера ещё более удивителен. У Карлоса не возникло проблем ни в левых, ни в правых поворотах, в Q1 он в итоге оказался на 0,67 секунды быстрее Шарля, во втором сегменте показал третье время, а в финале завоевал вторую позицию, опередив всех, кроме недостижимого в этот уикенд Макса Ферстаппена.

Если смотреть только на результаты Сайнса, то кажется, что обновления работают, однако это впечатление может быть обманчивым. В первых гонках сезона главными проблемами «Феррари» стали нестабильность машины и её узкое рабочее окно — на одном круге автомобиль эффективен, а уже на следующем теряет сцепление и скорость. Не исключено, что инженерам Сайнса удалось лучше попасть в настройки, благодаря чему он и избежал проблем.

Сайнс и Ферстаппен после квалификации Фото: Dan Mullan/Getty Images

В то же время пока наиболее логичным (и желанным для Маранелло) выглядит сценарий с отдельной поломкой на машине Леклера. Кажется подозрительным, что проблемы проявлялись прежде всего в левых поворотах, а в правых всё оставалось более или менее неплохо.

Так или иначе, Фредерик Вассёр ещё в пятницу сказал, что ожидает от новинок большого прогресса, но — в будущем. Инженеры «Феррари» зашли в тупик в развитии своей машины и теперь пробуют новую концепцию, однако находятся лишь в самом начале пути её изучения. Выводы об обновлённой машине «Скудерии» будем делать лишь через пару этапов — в Шпильберге или Сильверстоуне.

Ферстаппен ещё ближе к титулу

Главным фаворитом предстоящей гонки по-прежнему остаётся Макс Ферстаппен — голландец к тому же лишился своего главного соперника Серхио Переса, который после ошибки во втором сегменте даже не смог пройти в финал и стартовать теперь будет лишь 11-м.

У Сайнса при старте с первого ряда в теории может быть шанс опередить Ферстаппена в первом повороте, однако преимущество «Ред Булл» с открытой DRS настолько велико, что долго держаться впереди испанец не сможет.

Карлосу скорее предстоит бороться с Норрисом, Гасли и Хэмилтоном, которые в отсутствие Алонсо и Переса (он стартует только девятым) непременно захотят воспользоваться шансом на второе место.

Что до Шарля Леклера, то ему предстоит сложный и нервный прорыв с последнего ряда. В Барселоне очень неудобно обгонять, но на фоне отказа от шиканы на финальном секторе выход на стартовую прямую получается более скоростным, а значит, и шанс поравняться с соперником перед первым поворотом — тоже. Так что провал лидера «Феррари» — это ещё и шанс оценить изменения в конфигурации трека.