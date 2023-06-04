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Итоги Гран-при Испании Ф-1: неудача «Феррари», «Мерседес» на подиуме, Перес отстал от Ферстаппена

«Феррари» по-прежнему кошмарна, а «Мерседес» сумел удивить. Итоги Гран-при Испании Ф-1
Дмитрий Захарченко
Итоги Гран-при Испании Ф-1
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Серхио Перес настойчиво топчет шансы на чемпионство.

В Барселоне состоялся седьмой этап Формулы-1 сезона-2023 — гонка закончилась более чем убедительным триумфом Макса Ферстаппена, действующего чемпиона и главного претендента на титул в этом году.

Отрыв голландца в этой гонке был настолько велик, что куда больше внимания привлекло тактическое сражение «Мерседеса» и «Феррари» — и «Скудерия» в нём полностью провалилась.

Итоги Гран-при Испании — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Формула-1 2023. Этап 8, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 308.424 км)
04 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27:57.940
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+24.090
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+32.389

Новые понтоны «Феррари» не помогли

В квалификации Карлос Сайнс завоевал лучшее для себя в текущем сезоне второе место и в домашней гонке рассчитывал побороться за подиум. На старте испанец сохранил позицию, но на втором отрезке в течение шести кругов пропустил и Хэмилтона, и Расселла. В концовке Сайнс не смог сдержать и Переса, а потому на финише занял лишь пятое место.

«Одно из слабых мест нашей машины — повышенный износ резины, и на трассах с большим количеством быстрых поворотов, это проявляется особенно заметно, — поделился после финиша Карлос. — Мы берегли шины на протяжении всей дистанции и всё равно периодически выпадали из темпа. Трудно сказать, сработали ли новинки, ведь эта трасса, пожалуй, самая слабая для нас».

Сайнс идёт вторым за Ферстаппеном

Сайнс идёт вторым за Ферстаппеном

Фото: Adam Pretty/Getty Images

В Испанию «Феррари» привезла новые понтоны и переработанное днище. Руководитель команды Фредерик Вассёр сразу подчеркнул, что не ждёт от обновлений быстрого эффекта — инженеры настроены прибавить в будущем, когда смогут продвинуться дальше в рамках новой концепции. Впрочем, пока не видно никакого эффекта вообще — износ резины с самого начала сезона остаётся проблемой «Феррари», а её машина зачастую лишь четвёртая по темпу в пелотоне.

Не решена и проблема нестабильного поведения — об этом после финиша рассказал Шарль Леклер. По его словам, после перехода на «хард» на последнем пит-стопе машина стала вести себя совершенно иначе и стала нервной — именно об этих проблемах оба пилота говорили после гонки в Майами. Похоже, машине требуется ещё больше обновлений.

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Зато воспрянул «Мерседес»

Новые боковые понтоны недавно представил и «Мерседес», и поначалу казалось, что обновления не дают никакого особенного эффекта и даже за выход в финал квалификации Хэмилтону с Расселлом теперь придётся бороться. На одном быстром круге «Мерседес» действительно смотрится совсем не лучшим образом, зато на длинных сериях на одной из самых требовательных к технике трасс — в Барселоне — W14 оказалась второй по скорости.

Гран-при Испании — первый после Бразилии-2022 двойной подиум «Мерседеса»

Гран-при Испании — первый после Бразилии-2022 двойной подиум «Мерседеса»

Фото: David Ramos/Getty Images

По ходу дистанции Хэмилтон и Расселл опережали гонщиков «Астон Мартин», по разу обогнали Карлоса Сайнса, а перед первыми пит-стопами Джордж опередил Эстебана Окона. Кроме того, машина экономно обращалась с шинами, а на стартовом комплекте «софта» «Мерседесы» держались дольше других машин. Немецкой команде и раньше удавалось время от времени выстреливать, но этот успех можно считать сигналом к грядущим переменам к лучшему.

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Шансы Переса теперь только теоретические

Чеко ошибся во второй квалификации подряд и после провала в Монако в Барселоне стартовал лишь с 11-й позиции. В воскресенье мексиканец показал себя достойно, однако на фоне мощного темпа «Мерседеса» смог пробиться лишь на четвёртое место. Отставание от Ферстаппена в общем зачёте достигло 53 очков, а это значит, что лидерство Максу гарантировано вплоть до этапа на Сильверстоуне в начале июля.

Перес опережает Хюлькенберга

Перес опережает Хюлькенберга

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сам по себе разрыв, к сожалению, не удивляет — и до начала сезона немногие верили, что Перес сможет навязать Ферстаппену борьбу за титул. Удивляет то, как быстро Чеко отвалился от напарника — за три гонки он проиграл Максу 47 очков. Спад начался ещё в Майами, когда Серхио ничего не смог отыграть у голландца на свежих шинах. Теперь, чтобы подтянуться к Ферстаппену в чемпионате, Пересу нужны сразу либо два схода Макса, либо 7-8 гонок подряд, в которых Серхио будет оказываться быстрее. И то и другое носит исключительно теоретический характер.

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Трасса стала лучше

В 2023 году трасса в Барселоне впервые в новейшей истории использовалась без шиканы на финальном секторе — она появилась в 2007-м, чтобы замедлить машины, и не нравилась пилотам. Наконец безопасность автомобилей и уровень прижимной силы достигли такого уровня, что в ФИА признали, что гоняться можно и без отрезка, который лишь портил характер трассы.

И в такой конфигурации трасса в Барселоне действительно стала лучше! Считается, что обгонять здесь непросто, но в этот раз за счёт скоростного финального сектора DRS на стартовой прямой давала больший эффект, а потому никаких проблем не возникало, и более быстрые машины всегда получали шанс опередить соперника. К сожалению, происходило это каждый раз на прямой, ещё до входа в поворот. Впрочем, ваш автор уверен, что с такой конфигурацией и без DRS гонка могла получиться более напряжённой и менее предсказуемой.

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