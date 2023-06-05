У Алонсо первая ошибка, а Сайнс лучше Леклера. Оценки за Гран-при Испании

На фоне промаха Фернандо лидером «Астон Мартин» стал Стролл — и справился не слишком хорошо.

Седьмой этап Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Уверенная победа в квалификации, доминирование от старта до финиша и третий в карьере «Большой шлем» — таким был Гран-при Испании для действующего чемпиона Макса Ферстаппена. В этот уикенд голландец был словно в собственной лиге и теперь на всех парах летит к третьему подряд чемпионству.

Льюис Хэмилтон — 9

В финальной попытке Q3 экс-чемпион не смог проехать чисто и упустил шанс стартовать со второго места, но прорвался на него за первые 15 кругов гонки. Под финиш Хэмилтон оторвался от Расселла и Переса на восемь секунд, а достать Ферстаппена возможным уже не представлялось.

Гуаньюй Чжоу — 8,5

Китаец назвал Гран-при Испании двумя его лучшими днями в Ф-1, и уикенд действительно получился неплохой. В квалификации Чжоу (впервые с Мельбурна) опередил Боттаса, на первом круге отыграл четыре позиции, а затем активно сражался с Юки Цунодой и вынудил его нарушить правила. Чёткое и уверенное выступление.

Джордж Расселл — 8

В субботу Расселл провёл худшую квалификацию в сезоне (позднее Тото Вольф снял с гонщика ответственность, заявив, что инженеры ошиблись с настройками), но затем выдал великолепный старт, отыграв на первом круге пять позиций, а к финишу впервые в этом году прорвался на подиум.

Карлос Сайнс — 8

Впервые в сезоне испанец квалифицировался на первый ряд стартовой решётки, но в гонке темп «Феррари» не позволил побороться за подиум — машины «Ред Булл» и «Мерседеса» оказались намного стабильнее и быстрее. На этом фоне пятое место стало максимально возможным результатом, а всех остальных (читай — пилотов «Астон Мартин») Сайнс опередил почти на 20 секунд.

При старте со второго места Сайнс рассчитывал на большее Фото: David Ramos/Getty Images

Лэнс Стролл — 7,5

Впервые в сезоне канадец опередил Алонсо в квалификации и был лидером команды в гонке, завоевав в итоге шестое место. Однако Стролл слишком быстро изнашивал резину и уже на середине дистанции вынужден был поехать на второй пит-стоп и так и не смог оказать какого-либо прессинга на Сайнса.

Эстебан Окон — 7

В Испании француз реализовал имеющийся у техники потенциал, но выше головы не прыгнул. В квалификации Окон оказался на четверть секунды медленнее Гасли, а на первом отрезке гонки проехал на «софте» меньше своих соперников, из-за чего и был безоружен против Алонсо в концовке.

Юки Цунода — 7

Японец провёл очень боевой уикенд, отыграл на первых кругах пять позиций и с 15-го места прорвался в топ-10, а под финиш героически оборонял позицию. Правда, эта оборона в итоге завершилась штрафом за инцидент с Чжоу и потерей всех очков. А кроме того, прорыв на старте был бы не нужен, если бы Юки не потерял свой лучший круг за нарушение границ трассы.

Нико Хюлькенберг — 7

В субботу немец добился своего лучшего квалификационного результата в этом сезоне (восьмой), но всё лишь ради того, чтобы уже к седьмому кругу выпасть из топ-10. У «Хааса» огромные проблемы с износом резины, и Халку пришлось совершать три пит-стопа, так что мечтать об очках Нико уже после середины дистанции не приходилось.

Пилотам «Хааса» пришлось чаще других заезжать в боксы Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ландо Норрис — 6,5

После контакта с Хэмилтоном, который Норрис допустил на первом же круге, шансов на высокий результат не осталось, однако сам Ландо утверждает, что инцидент не сыграл роли, поскольку машине не хватало скорости. Так или иначе, почти половину дистанции Норрис ехал последним — совсем не на такой исход рассчитывал британец после третьего места в квалификации.

Шарль Леклер — 6

На протяжении всего уикенда Леклер повторял, что машина неуправляема. Ещё в квалификации гонщик посчитал, что что-то сломано в задней части — её полностью пересобрали перед гонкой, но у Шарля вновь возникли проблемы. Монегаск остановился в шаге от очков, не сумев пройти Гасли, и заявил, что команда делает что-то не так с шинами…

Фернандо Алонсо — 6

В Барселоне опытнейший испанец допустил свою первую в этом сезоне ошибку — до этого Алонсо выступал безукоризненно. Вылетев с трассы в квалификации, Фернандо повредил днище и в итоге занял лишь девятое место. По ходу гонки испанец уверенно работал с резиной и под финиш оказался прямо позади напарника, минимизировав потери. Сложно отделаться от ощущения, что при более высокой стартовой позиции экс-чемпион смог бы побороться с Сайнсом за пятую позицию.

Александер Албон — 6

В этот раз Албону не удалось вытащить «Уильямс» из первого сегмента, причём 18-е место стало худшим результатом за весь сезон. Алекс пытался бороться в трафике, но в конце концов остался 16-м — при более высокой стартовой позиции «Уильямс» позволил бы претендовать на большее.

Оскар Пиастри — 5,5

«Макларен» в Барселоне смотрелся не лучшим образом, однако и Оскар не блистал. В квалификации дебютант почти 0,9 секунды уступил Норрису, а за первые три круга пропустил четырёх соперников. И всё это на трассе, которую Пиастри превосходно знает по тестам и молодёжным сериям.

Ник де Врис — 5,5

Во второй раз в сезоне голландец по итогам квалификации оказывается впереди Цуноды — и второй же раз теряет позиции на первом круге. В этот раз де Врис пропустил Магнуссена и Гасли, а затем одним из первых поехал в боксы и демонстрировал неплохой темп, но подняться выше 14-го места было уже не суждено.

Кевин Магнуссен — 5,5

На фоне проблем «Хааса» с износом шин Магнуссену, как и Хюлькенбергу, пришлось трижды останавливаться в боксах, так что отыгранные на первом круге четыре позиции никакого эффекта не возымели. Так или иначе, проиграв Хюлькенбергу почти 0,4 секунды в квалификации, Кевин почти всю гонку провёл в конце пелотона, а за два круга до финиша не смог сдержать Норриса на «софте» не первой свежести.

Серхио Перес — 5

Второй этап подряд Чеко портит себе уже в квалификации — в последней попытке в Q2 Перес выехал в гравий и на испорченных шинах уже не смог пробиться в финал. В конце концов Серхио финишировал четвёртым, в трёх с половиной секундах от подиума, и их наверняка можно было бы отыграть при более оптимальном тайминге пит-стопов, но вряд ли эти три очка уже как-то повлияют на борьбу за титул.

Шансы Чеко на титул тают буквально на глазах Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пьер Гасли — 5

Второй раз подряд «Альпин» квалифицируется в первой четвёрке, и на этот раз команду туда затащил Гасли. Увы, из-за двух штрафов за блокировку Пьер стартовал лишь десятым, однако как минимум в одной из них пилот виноват сам — его предупреждали, что позади идут сразу две «Феррари». А после провала на старте стало ясно, что даже очки станут чудом. Так и вышло — без штрафа Цуноды Гасли остался бы 11-м.

Валттери Боттас — 4

Финн блестяще выступил в Монако, но в Испании вся его скорость исчезла. В квалификации Валттери проиграл Чжоу 0,3 секунды, а на старте повредил днище и откатился в самый конец пелотона и ещё до середины дистанции отстал на круг. Итог — 19-е место.

Логан Сарджент — 3,5

На хорошо знакомой трассе американец не смог продемонстрировать свой потенциал и оказался в квалификации самым медленным — Албону Логан проиграл более 0,6 секунды. В итоге Сарджент и финишировал последним, пропустив даже Боттаса на повреждённой машине.