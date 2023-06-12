Гонщику переехали ногу машиной — и он с переломом выиграл «24 часа Ла-Мана»! Как?

Практически каждое издание легендарного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» дарит нам мощнейшую историю — и нынешнее не стало исключением. Победу во второй по уровню категории LMP2 одержал гонщик, которому на пит-лейне сломала ногу другая машина — как такое возможно?
23-летний швейцарский пилот Фабио Шерер — один из трёх членов экипажа польской команды Inter Europol Competition. На гонке в Ле-Мане вместе с ним машиной по очереди управляли испанец Альберт Коста и поляк Якуб Шмьеховски. И вот с Шерером случилось несчастье, когда Фабио только собирался начать очередную гоночную смену.
Когда Фабио менялся местами с напарником, то по соседству на свой пит-стоп заехал Ники Катсбург на «Корветте». Что-то пошло не так, и в итоге колесо автомобиля Катсбурга проехало Шереру по левой ноге (на видео этот эпизод не попал).
«Как это всегда и бывает, просто плохая коммуникация, — объяснил ситуацию Катсбург, в своё время выступавший за «Ладу» в чемпионате мира по турингу. — Фабио выбежал спереди машины, а я ровно в этот момент заезжал к своим механикам. Я уже не мог никуда деться, просто нацелился на свой слот на пит-лейне. Я даже его не видел, но просто почувствовал, что что-то произошло, а уже потом услышал, что был перелом».
Ну а Шерер всё равно нырнул внутрь прототипа и попробовал выступить. «Через 15 минут гонки я подумал: всё кончено. Нога болела очень сильно», — вспоминал Фабио уже после финиша.
Команда пытается оказать Шереру медицинскую помощь
Фото: из личного архива Фабио Шерера
Каким-то образом Шерер всё-таки провёл отрезок за рулём, после чего его ногой продолжили заниматься врачи. Подозревали перелом, но Фабио и не думал сниматься с гонки. Ведь, согласно правилам Ле-Мана, он был обязан провести за рулём машины определённый минимум часов, а иначе его экипаж ждала бы дисквалификация.
«Благодаря льду и серьёзной помощи со стороны врачей я оказался способен гоняться. Ну, или по крайней мере у меня для этого оказался достаточный уровень адреналина! Так или иначе, я вкатился, ну и дальше всё сработало».
Левая нога Фабио Шерера между сменами за рулём
Фото: из личного архива Фабио Шерера
Сработало — это мягко сказано. Шерер демонстрировал высокий темп, его партнёры и вся команда тоже оказались на высоте, так что в последние часы гонки у экипажа Фабио оказался лишь один конкурент в споре за победу — представители WRT во главе с опытнейшим Робертом Кубицей. То есть с польской командой сражался самый именитый поляк-кольцевик.
В какой-то момент отрыв сократился до минимума, у Шерера вдобавок ко всему начала барахлить радиосвязь, и всё же финиш остался за Inter Europol Competition. И символично, что решающие финальные часы за рулём провёл именно травмированный швейцарец.
Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest.
«Сейчас, после финиша, я чувствую боль в ноге всё сильнее и сильнее, но это уже не имеет значения — главное, что мы выиграли! Меня не волнует, если я уже не смогу выйти из зала для пресс-конференций!» — заявил Шерер, который сразу после финиша расплакался от избытка чувств.
Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest.
Фабио легко понять: для него это первый мощный успех в гонках. В младших «формулах» Шерер стал пятым в немецкой Ф-4, 14-м в европейской Ф-3 (в год титула Шумахера и бронзы Шварцмана) и 17-м в международной Ф-3.
Потом было 16-е место в DTM и переход в гонки на выносливость, где всё сразу пошло лучше: в 2021-м экипаж Шерера выиграл два этапа WEC в Монце и Спа. В нынешнем сезоне швейцарец там же стал третьим, и вот теперь — триумф в Ле-Мане.
Фабио Шерер на утро после победы
Фото: из личного архива Фабио Шерера
Кстати, это первая победа в истории Inter Europol Competition в чемпионате мира — и сразу в такой гонке.
- 12 июня 2023
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
-
22:32
-
22:31
-
21:11
-
20:56
-
19:40
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:05
-
16:53
-
16:05
-
15:46
-
15:32
-
13:55