Гонщику переехали ногу машиной — и он с переломом выиграл «24 часа Ла-Мана»! Как?

Практически каждое издание легендарного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» дарит нам мощнейшую историю — и нынешнее не стало исключением. Победу во второй по уровню категории LMP2 одержал гонщик, которому на пит-лейне сломала ногу другая машина — как такое возможно?

23-летний швейцарский пилот Фабио Шерер — один из трёх членов экипажа польской команды Inter Europol Competition. На гонке в Ле-Мане вместе с ним машиной по очереди управляли испанец Альберт Коста и поляк Якуб Шмьеховски. И вот с Шерером случилось несчастье, когда Фабио только собирался начать очередную гоночную смену.

Когда Фабио менялся местами с напарником, то по соседству на свой пит-стоп заехал Ники Катсбург на «Корветте». Что-то пошло не так, и в итоге колесо автомобиля Катсбурга проехало Шереру по левой ноге (на видео этот эпизод не попал).

«Как это всегда и бывает, просто плохая коммуникация, — объяснил ситуацию Катсбург, в своё время выступавший за «Ладу» в чемпионате мира по турингу. — Фабио выбежал спереди машины, а я ровно в этот момент заезжал к своим механикам. Я уже не мог никуда деться, просто нацелился на свой слот на пит-лейне. Я даже его не видел, но просто почувствовал, что что-то произошло, а уже потом услышал, что был перелом».

Ну а Шерер всё равно нырнул внутрь прототипа и попробовал выступить. «Через 15 минут гонки я подумал: всё кончено. Нога болела очень сильно», — вспоминал Фабио уже после финиша.

Команда пытается оказать Шереру медицинскую помощь Фото: из личного архива Фабио Шерера

Каким-то образом Шерер всё-таки провёл отрезок за рулём, после чего его ногой продолжили заниматься врачи. Подозревали перелом, но Фабио и не думал сниматься с гонки. Ведь, согласно правилам Ле-Мана, он был обязан провести за рулём машины определённый минимум часов, а иначе его экипаж ждала бы дисквалификация.

«Благодаря льду и серьёзной помощи со стороны врачей я оказался способен гоняться. Ну, или по крайней мере у меня для этого оказался достаточный уровень адреналина! Так или иначе, я вкатился, ну и дальше всё сработало».

Левая нога Фабио Шерера между сменами за рулём Фото: из личного архива Фабио Шерера

Сработало — это мягко сказано. Шерер демонстрировал высокий темп, его партнёры и вся команда тоже оказались на высоте, так что в последние часы гонки у экипажа Фабио оказался лишь один конкурент в споре за победу — представители WRT во главе с опытнейшим Робертом Кубицей. То есть с польской командой сражался самый именитый поляк-кольцевик.

В какой-то момент отрыв сократился до минимума, у Шерера вдобавок ко всему начала барахлить радиосвязь, и всё же финиш остался за Inter Europol Competition. И символично, что решающие финальные часы за рулём провёл именно травмированный швейцарец.

Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest.

«Сейчас, после финиша, я чувствую боль в ноге всё сильнее и сильнее, но это уже не имеет значения — главное, что мы выиграли! Меня не волнует, если я уже не смогу выйти из зала для пресс-конференций!» — заявил Шерер, который сразу после финиша расплакался от избытка чувств.

Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest.

Фабио легко понять: для него это первый мощный успех в гонках. В младших «формулах» Шерер стал пятым в немецкой Ф-4, 14-м в европейской Ф-3 (в год титула Шумахера и бронзы Шварцмана) и 17-м в международной Ф-3.

Потом было 16-е место в DTM и переход в гонки на выносливость, где всё сразу пошло лучше: в 2021-м экипаж Шерера выиграл два этапа WEC в Монце и Спа. В нынешнем сезоне швейцарец там же стал третьим, и вот теперь — триумф в Ле-Мане.

Фабио Шерер на утро после победы Фото: из личного архива Фабио Шерера

Кстати, это первая победа в истории Inter Europol Competition в чемпионате мира — и сразу в такой гонке.