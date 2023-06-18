Море сенсаций в квалификации Ф-1: Леклер и Перес непонятно провалились, Халк — второй!

И только Макс Ферстаппен вновь в своей лиге, даже несмотря на дождь.

Перед квалификацией Гран-при Канады интриг хватало. Во-первых, какой будет погода на фоне дождевых прогнозов? Во-вторых, восстановят ли механики «Феррари» болид Сайнса после серьёзной аварии в третьей практике? Ну и, наконец, какой окажется квалификационная форма команд, ведь тренировки ответа на этот вопрос не дали…

Q1: скандальная толкучка в последнем повороте

Что касается двух первых интриг: дождь перед квалификацией прекратился, но трасса однозначно требовала выезда на промежуточных шинах. Ну а «Феррари» поработала на славу: Сайнс покинул боксы одновременно со всеми соперниками.

Зато проблема возникла у другого обладателя моторов «Феррари»: Гуаньюй Чжоу после выезда с пит-лейна моментально потерял мощность. Китаец проехал часть трассы, потом остановился и вызвал красные флаги — только для того, чтобы после этого снова тронуться и всё-таки вернуться к механикам! В итоге после паузы пилот «Альфа Ромео» успешно вернулся на трассу.

После этого всё пошло стандартно: пилоты наматывали один круг за другим, пока трасса подсыхала. При этом кто-то провёл весь сегмент на одном комплекте шин, а кто-то перешёл на второй. И всё решила толкучка перед последним поворотом в конце сегмента. Цунода в самый последний момент бросился обгонять Сайнса, в «Феррари» сзади упёрся Гасли и был вынужден срезать — в итоге гонщики «Альфа Таури» и «Альпин» оба испортили себе решающие круги и оказались 16-м и 17-м. Тот же Юки проиграл счастливчику Хюлькенбергу всего 16 тысячных!

Также не прошли дальше де Врис, Сарджент и Чжоу — тут особо без сюрпризов. Даже в необычных условиях вылетели примерно те, кто и должен был.

Напоследок отметим, что важным событием сегмента стала помеха Строллу со стороны Хэмилтона. Ошибка Льюиса была явной, и оправдания по радио вряд ли помогут: пилоту «Мерседеса» угрожают штраф и потеря трёх позиций на решётке.

Q2: «Ред Булл» и «Феррари» топят Переса и Леклера

Вторую часть квалификации все начали на промежуточных шинах, но практически тут же пилоты начали передавать по радио, что трасса, возможно, готова для сликов. Одним из первых такой переход предложил Леклер, но «Феррари», разумеется, его не послушала. А вот Алекс Албон рискнул первым — и быстро оказался на верхней строчке.

Тут же примеру «Уильямса» последовали остальные, хотя было опасно: прогнозы погоды обещали, что дождь может вновь зарядить совсем скоро. Тогда, получается, ты не используешь идеальное состояние трассы, пока будешь переобуваться. В итоге в «Астон Мартин» решили не рисковать и оставили пилотов на трассе. Алонсо на промежуточных уверенно пробился дальше, а вот Стролл после опаснейшего бокового дрифта чудом не врезался в отбойник. Канадец стал только 13-м — очередной провал на фоне звёздного напарника-ветерана. При этом пилот «Астон Мартин» ещё и оказался под расследованием за блокировку Окона.

Дождевая квалификация Гран-при Канады Формулы-1 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Но автором самого громкого провала стал вовсе не Лэнс: на 11-й и 12-й позициях расположились Леклер и Перес! Монегаск позже многих перешёл на «софт» и по какой-то причине не сумел на нём достаточно прибавить, а мексиканца довольно быстро позвали обратно в боксы и перевели вновь на промежуточные. Странное решение, которое привело к предсказуемому провалу.

Наконец, не прошли дальше Магнуссен и Боттас. Кевин провёл отрезок на «софте» хуже Хюлькенберга (восьмой результат), ну а Валттери как-то не удалось собрать круг. И это после такой демонстрации скорости в пятницу, эх! Зато на грани прошёл дальше Хэмилтон — 10-я позиция с отрывом от Леклера менее чем в две десятые.

Q3: сенсационный сосед Ферстаппена

В начале третьего сегмента мы таки дождались первого красного флага из-за аварии: Пиастри не удержал машину и приложил её задней частью об отбойник. К этому моменту Ферстаппен успел захватить лидерство, а за мгновение до остановки сессии на вторую строчку вспрыгнул Хюлькенберг, опередивший Алонсо и Хэмилтона. Оставалось посмотреть, что будет после возобновления сессии: будет ли трасса подсыхать или дождь закрепит действующие позиции?

Рестарт сегмента доказал: улучшений больше не будет: трасса стала гораздо более мокрой, промежуточные шины с ней уже практически не справлялись. В доказательство этого Сайнс и Хэмилтон проехались по обочине в первом повороте, тем самым словно ознаменовав окончание соревновательной борьбы.

Таким образом, у вполне традиционного обладателя поула Ферстаппена максимально неожиданный сосед по решётке в лице Хюлькенберга! Алонсо и Хэмилтон на втором ряду, Расселл и Окон — на третьем. Однако Льюис ещё может потерять три позиции за блокировку Цуноды и упасть на седьмую строчку позади Норриса.

Последние три позиции в топ-10 — у Сайнса (он тоже под расследованием за концовку Q1), Пиастри и Албона. Особенно обидно должен быть пилоту «Уильямса»: он выиграл второй сегмент и уверенно чувствовал себя в непростых условиях, однако в решающий момент на старте Q3 таиландец срезал последний поворот и остался вообще без круга — позади даже Пиастри. Ну, надо смотреть на вещи позитивно: в любом случае обновлённый «Уильямс» залетел в третий сегмент.

Воскресная гонка Гран-при Канады Формулы-1 с такой необычной стартовой решёткой стартует в 21:00 по московскому времени.