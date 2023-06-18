Гран-при Канады Ф-1 дарит удивительные результаты и штрафы. Какой будет гонка? LIVE

Трасса имени Жиля Вильнёва в Монреале сегодня примет гонку девятого Гран-при сезона-2023 Формулы-1. В Канаде почти всегда весело из-за обилия обгонов, близости стен и нестабильной погоды — будем надеяться, что нынешний этап не станет исключением, несмотря на традиционно блестящую скорость Макса Ферстаппена. Верим в его преследователей в лице Алонсо и пилотов «Мерседеса», а также в прорывы гонщиков «Феррари» и Переса.
Главные события девятого этапа Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!
Ещё немного статистики перед стартом.
Чаще всех Гран-при Канады выигрывали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон — по семь раз. Также из действующих гонщиков здесь по разу побеждали Фернандо Алонсо (в 2006-м) и Макс Ферстаппен (в 2022-м).
Среди команд по числу побед лидирует «Макларен» (13), но если считать только те гонки, которые прошли в Монреале, то рекорд у «Феррари» (11).
Также отметим четыре подиума Валттери Боттаса в Монреале — среди действующих пилотов чаще финна в топ-3 на этой трассе приезжал лишь Хэмилтон.
Чуть более двух с половиной часов до старта Гран-при, который, как напоминает «Хаас», станет 150-й в карьере Кевина Магнуссена.
Датчанин дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Австралии 2014 года — и завоевал на нём второе место. Свой 50-й Гран-при Кевин провёл в Австрии в 2017-м — тогда на его «Хаасе» отказала трансмиссия, а сотой гонкой Магнуссена стал Гран-при Мексики 2019-го (15-е место).
Если новых штрафов не будет, Кевин стартует сегодня 13-м.
Если вы пропустили вчерашнюю квалификацию, настоятельно рекомендуем почитать наши материалы о заездах — множество неожиданных результатов, ошибки претендентов на поул и первый ряд Халка.
- 18 июня 2023
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