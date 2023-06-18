Гран-при Канады Ф-1 дарит удивительные результаты и штрафы. Какой будет гонка? LIVE

Ещё немного статистики перед стартом.

Чаще всех Гран-при Канады выигрывали Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон — по семь раз. Также из действующих гонщиков здесь по разу побеждали Фернандо Алонсо (в 2006-м) и Макс Ферстаппен (в 2022-м).

Среди команд по числу побед лидирует «Макларен» (13), но если считать только те гонки, которые прошли в Монреале, то рекорд у «Феррари» (11).

Также отметим четыре подиума Валттери Боттаса в Монреале — среди действующих пилотов чаще финна в топ-3 на этой трассе приезжал лишь Хэмилтон.