7 рекордов, которые могут покориться Ферстаппену и «Ред Булл» в этом году

«Ред Булл» в этом сезоне не остановить: австрийская команда выиграла все восемь гонок со старта чемпионата. О борьбе за Кубок конструкторов не может идти и речи, да и в личном зачёте всё предельно ясно и понятно: нестабильные результаты Серхио Переса рубят на корню мечты болельщиков о чемпионском сражении. Так и получается, что чуть ли не единственная интрига этого сезона, связанная с «Ред Булл» – сколько рекордов побьёт австрийская команда в 2023 году. Представляем вашему вниманию самые звучные достижения, на которые претендует «Ред Булл» в текущем чемпионате.

Набольшее количество побед за сезон. Действующий рекордсмен — «Мерседес»

В прошлом сезоне Макс Ферстаппен перебил рекорд Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера по количеству побед в рамках одного сезона, однако «Ред Булл» аналогичное достижение так и не покорилось. На сегодняшний день рекорд принадлежит «Мерседесу»: в 2016-м немецкая команда одержала 19 побед, проиграв лишь две гонки за сезон.

Со старта чемпионата «Ред Булл» одержал восемь побед из восьми возможных и по идее имеет все шансы установить историческое достижение, однако отобрать рекорд у «Мерседеса» будет очень и очень непросто. Команде из Милтон-Кинса необходимо выиграть 20 гонок, а это значит, что «Ред Булл» имеет право проиграть лишь два Гран-при в этом году. В противном случае рекорд «Мерседеса» останется нетронутым.

Наибольший процент выигранных гонок за сезон. Действующий рекордсмен — «Макларен»

19 побед «Мерседеса» в сезоне-2016, конечно, впечатляют, однако немцам так и не удалось стать главными доминаторами в истории Ф-1 в рамках одного сезона. В 1988-м «Макларен» выиграл 15 Гран-при из 16 возможных – 93,8% всех гонок сезона.

Вполне возможно, 35 лет назад команда Рона Денниса установила один из вечных рекордов Формулы-1. Достижение тандема Сенны и Проста не покорилось ни пиковой «Феррари» 2000-х, ни доминирующему «Мерседесу» начала гибридной эры. Даже нынешнему «Ред Булл» будет невероятно сложно превзойти результат «Макларена»: чтобы перебить рекорд 1988 года, команде Кристиана Хорнера потребуется выиграть как минимум 21 гонку из 22! Стоит «Ред Булл» проиграть два раза – достижение «Макларена» так и останется непревзойдённым.

Самая протяжённая серия побед. Действующий рекордсмен — «Макларен»

На данный момент именно к этому рекорду «Ред Булл» находится ближе всего. С учётом прошлого сезона австрийская команда не проигрывает уже на протяжении девяти Гран-при. Рекорд принадлежит «Макларену» образца 1988 года, победная серия которого насчитывала 11 гонок. Уже через две недели в Сильверстоуне «Ред Булл» может сравняться с великим достижением «Макларена», а на следующем этапе в Венгрии и вовсе стать единоличным рекордсменом.

Наибольшее количество победных дублей за сезон. Действующий рекордсмен — «Мерседес»

А вот с этим достижением у «Ред Булл» могут возникнуть определённые сложности. В 2015-м дуэт Хэмилтона и Росберга принёс немецкой команде 12 победных дублей. За восемь прошедших со старта сезона этапов Перес и Ферстаппен четырежды занимали первые две строчки по итогам одного Гран-при. Соответственно, для того чтобы превзойти достижение «Мерседеса», пилотам «Ред Булл» нужно добыть ещё девять победных дублей в оставшихся 14 гонках чемпионата. Учитывая нестабильность Серхио Переса, установить новый рекорд австрийцам будет очень и очень непросто.

Наибольшее количество поулов за сезон. Действующий рекордсмен — «Мерседес»

Ещё один рекорд, который будет крайне трудно перебить команде Кристиана Хорнера. В 2016-м «Мерседес» добился фантастического результата, забрав 20 поулов из 21 возможного. В этом сезоне «Ред Булл» очень уверенно чувствует себя по субботам, однако одну квалификацию австрийцы уже проиграли: быстрейшее время на городской трассе в Баку показал Шарль Леклер.

Чтобы «Ред Булл» стать самой доминирующей в квалификациях командой в истории Ф-1, пилотам австрийской команды необходимо брать поулы в каждом из последующих этапов текущего чемпионата. В противном случае рекорд так и останется за «Мерседесом».

Самая протяжённая серия финишей в топ-3. Действующий рекордсмен — Михаэль Шумахер

От рекордов команд мы переходим к достижениям пилотов. В прошлом сезоне Ферстаппен уже перебил один рекорд Михаэля Шумахера – в этом году голландец попробует превзойти следующее достижение Красного Барона. Речь идёт о серии финишей в топ-3.

На данный момент серия Ферстаппена насчитывает девять подиумов подряд. Чтобы перебить рекорд Шумахера, Максу потребуется финишировать в топ-3 в каждой из последующих 11 гонок. Звучит титанически трудно, но, учитывая скорость и надёжность RB19, вполне выполнимо. Если всё пройдёт удачно, Ферстаппен установит новый рекорд по итогам Гран-при Мексики.

Наибольшее количество кругов лидирования подряд. Действующий рекордсмен — Альберто Аскари

В Формуле-1 осталось не так много рекордов, установленных ещё на заре появления чемпионата. Одно из таких достижений принадлежит легендарному Альберто Аскари, который в далёком 1952-м возглавлял пелотон на протяжении 305 кругов подряд.

После Гран-при Канады серии Макса Ферстаппена составляет 224 круга лидирования. Если в предстоящей гонке в Шпильберге (дистанция – 71 круг) голландец проведёт всю гонку на первой позиции, ему удастся вплотную приблизиться к результату Аскари – до рекорда итальянца его будут отделять всего лишь 10 кругов. Великий рекорд может пасть уже в Сильверстоуне.

Обновить рекорды в этом году могут не только «Ред Булл» и Ферстаппен

Льюис Хэмилтон, например, в этом сезоне попробует стать единоличным лидером по количеству побед в рамках одного Гран-при. В активе пилота «Мерседеса» имеется по восемь побед в Венгрии и Великобритании – столько же раз Михаэль Шумахер побеждал во Франции. Триумф Льюиса на «Сильверстоуне» или «Хунгароринге» сделает его первым пилотом в истории Ф-1, которому удалось стать девятикратным победителем одного Гран-при.

Ещё одним рекордсменом в этом сезоне может стать другой великий чемпион Фернандо Алонсо. В случае долгожданного триумфа испанец установит рекорд по наибольшему промежутку времени между собственными победами. Последний раз Алонсо побеждал в мае 2013-го – соответственно, победы Фернандо разделят как минимум 10 лет! Напомним, действующий рекорд принадлежит Рикардо Патрезе, который выигрывал с интервалом в шесть с половиной лет.

Также не будем забывать про одного из главных антирекордсменов Формулы-1 Нико Хюлькенберга. Сегодня он известен как пилот, который провёл наибольшее количество гонок без финиша в топ-3. Если немецкому пилоту каким-то чудом всё же удастся подняться на пьедестал почёта, то он не только избавится от надоевшего антирекорда, но ещё и станет пилотом, затратившим наибольшее количество гонок на завоевание первого подиума. Сегодня самый длинный путь к финишу в топ-3 принадлежит Карлосу Сайнсу (101 гонка), в то время как на счету Хюлькенберга уже значится 189 стартов в «Королевских гонках». Скорее всего, это будет один из вечных рекордов Формулы-1.