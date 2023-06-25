Переса пора заменить в «Ред Булл»? Вот 5 отличных вариантов — включая Хэмилтона

Поражение на Гран-при Майами, кажется, надломило Серхио Переса — с тех пор уже три этапа подряд Чеко не может подняться на подиум, регулярно допускает ошибки и постоянно испытывает проблемы.

В «Ред Булл» об увольнении мексиканца пока не говорят — команда уверенно лидирует в Кубке конструкторов, напарник не мешает Ферстаппену на пути к третьему подряд титулу, да и сам Перес рано или поздно должен вернуться на привычный уровень.

Тем не менее невозможно отделаться от ощущения, что, будь на месте Серхио кто-то более конкурентоспособный против Макса, Формула-1 выглядела бы совсем иначе. Попробуем представить, кто мог бы прямо сейчас сесть в «Ред Булл» и при этом держаться увереннее мексиканца.

Фернандо Алонсо

Испанец находится в великолепной форме, но невозможно отрицать, что его карьера близится к закату. Благодаря прогрессу «Астон Мартин» Алонсо в восьми гонках сезона-2023 шесть раз поднимался на подиум, однако бороться с «Ред Булл» за отдельные победы — не говоря уже о титулах — AMR23 в данный момент неспособна.

Алонсо и Ферстаппен на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если Дэн Фэллоуз не сотворит к старту сезона-2024 ещё одного чуда, лучшего шанса на третий титул в Ф-1, чем переход в «Ред Булл», у Фернандо уже не будет — и на закате карьеры Алонсо вряд ли от такого предложения отказался бы. В 41 год искать новый проект, который потенциально когда-нибудь достигнет чемпионского уровня, уже поздновато, а вот сразиться напоследок с Ферстаппеном — достойный легенды вызов. В конце концов, даже поражение от Макса будет более ярким, чем тихий уход на пенсию.

Льюис Хэмилтон

Не менее интересным было бы и сражение Ферстаппена с Хэмилтоном — Льюису уже 38, конец его карьеры тоже не за горами, а переход в «Ред Булл» позволил бы британцу поквитаться с соперником за поражение в Абу-Даби в 2021-м. В теории такой шанс может быть у Хэмилтона и в «Мерседесе», но вот уже второй год подряд немцы не могут разобраться с собственным шасси и редко могут навязать борьбу «Ред Булл».

Ферстаппен и Хэмилтон на подиуме Гран-при Канады Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В то же время для Льюиса это куда больший риск и давление, чем для Алонсо. В случае перехода Хэмилтон окажется в незнакомом окружении, с которым Макс работает давно и успешно. Кроме того, на фоне скандала 2021 года прессинг будет огромен, да и возможное поражение ударит по репутации британца куда сильнее, чем в случае с Алонсо. Если уж под занавес карьеры Льюис захочет полностью перевернуть игру, переход в «Феррари» стал бы ещё более эпичным шагом.

Джордж Расселл

У Джорджа Расселла, в отличие от Алонсо и Хэмилтона, впереди ещё долгая карьера в Ф-1, и расстановка сил на стартовой решётке при нём ещё не раз поменяется. Расселлу не нужно стремиться в «Ред Булл» любыми средствами. Тем не менее англичанин, который сумел навязать борьбу Льюису и регулярно его опережать, почти наверняка смотрелся бы в австрийской команде сильнее Переса.

Расселл и Ферстаппен на Гран-при Австралии Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Однако Расселлу 25 лет — и для него на кону стоит вся последующая карьера, а не один лишь финальный аккорд. В случае перехода в «Ред Булл» к Ферстаппену Джордж может повторить судьбу Валттери Боттаса. Финн, прежде чем заменить Нико Росберга в «Мерседесе», считался перспективным молодым пилотом, но затем на долгие пять лет стал вторым пилотом при Хэмилтоне. Одно поражение от Ферстаппена Расселл переживёт, два — с трудом, но выдержит, но после третьего или четвёртого Джордж в восприятии паддока станет вторым пилотом, которому уже под 30. Впрочем, кто сказал, что Расселл обязан проиграть Максу? В случае победы над Ферстаппеном акции британца взлетят до небес.

Ландо Норрис

Ландо Норрис — один из самых молодых пилотов на стартовой решётке, ему 23 года, и при этом все в паддоке уверены, что при наличии конкурентоспособной машины он сможет бороться за титул. Пока Ландо в «Макларене», проверить это невозможно, а вот если бы Норрис был в паре с одним из лучших (если не лучшим) пилотом современности за рулём самой быстрой машины, это позволило бы расставить все точки над i. И обеспечило бы невероятно яркую борьбу — Норрис не сдавался бы до последнего.

Ландо Норрис и Шарль Леклер Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Шарль Леклер

У Шарля Леклера контракт с «Феррари» до 2024 года, однако со стороны кажется, что отношения гонщика и команды становятся всё хуже. Уже два этапа подряд монегаск недоволен — в Барселоне он жаловался на поведение машины, а в Канаде стал спорить по поводу шин в квалификации. Это может быть признаком того, что в «Скудерии» всё меньше доверия, а в таком случае Леклер может покинуть команду. И лучшим вариантом был бы «Ред Булл». Как и Норрис, Шарль в противостоянии с Максом делал бы всё возможное ради победы, ведь эта схватка была бы главной в его карьере.

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Рассуждения о замене Переса в 2024 году носят лишь теоретический характер — в «Ред Булл», как мы уже отметили в начале текста, не торопятся менять Серхио. Чеко, может, и разочаровал паддок, не сумев (пока) навязать борьбу Ферстаппену, но с ролью второго номера справляется.

Однако совсем скоро «Ред Булл» ждут большие перемены — с 2026 года австрийцы станут заводской командой «Форда». Пересу к этому моменту будет 36 лет, и не факт, что он впишется в обновлённый Милтон-Кинс, так что Хельмуту Марко и Кристиану Хорнеру в любом случае пора задумываться о том, кто бы мог через пару лет заменить Чеко.