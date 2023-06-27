7 гонщиков Формулы-1, не реализовавших свой огромный потенциал

С самого начала формульной карьеры Ландо Норрису прочили большое будущее. Молодой британец производил впечатление прирождённого победителя, но, к сожалению, до борьбы за высокие места Ландо всё ещё не добрался. Вот уже пятый год Норрис проводит в составе утвердившегося в статусе середняка «Макларена». И самое печальное, что нет никаких предпосылок к скорому прогрессу «оранжевых», поэтому, если Ландо не покинет Уокинг в ближайшие годы, он рискует пополнить список талантливых пилотов, которым так и не удалось раскрыть свой высокий потенциал.

Представляем вашему вниманию семёрку гонщиков, которые здорово проявили себя на ранней стадии карьеры, но так и не добились больших высот в Формуле-1.

Карл Клинг. Годы выступлений в Формуле-1 — 1954–1955

Немецкий пилот был частью зарождавшегося в 1950-е формульного проекта «Мерседеса».Попасть в Ф-1 Клингу во многом помогли удачные выступления за «Серебряные стрелы» в кузовных гонках. В Формуле-1 Карл также начал весьма удачно: дебютную гонку в Реймсе он завершил на втором месте, отстав от победителя (и напарника) Хуана Мануэля Фанхио всего лишь на 0,1 секунды! В том же 1954-м Клинг возьмёт реванш у аргентинского чемпиона на внезачётном Гран-при Берлина, одержав первую победу за рулём болида Ф-1.

Несмотря на весьма солидный возраст (в 1954-м исполнилось 44 года), Клинг располагал определённым потенциалом для развития формульной карьеры, однако задержаться надолго в «Королевских гонках» ему не удалось. В конце 1955-го «Мерседес» свернёт свой формульный проект из-за ужасной аварии Пьера Левега на «Ле-Мане». На этом же завершилась и карьера Карла Клинга в Ф-1 – искать другую команду он не стал. Далее немец сосредоточится на управленческой деятельности, сменив Альфреда Нойбауэраво во главе автоспортивного отделения «Мерседеса» – свернув кампанию в Ф-1, штутгартцы переключили внимание на раллийные гонки.

Джанкарло Багетти. Годы выступлений в Формуле-1 — 1961–1967

Трудно найти более эффектного дебютанта в истории автоспорта, чем Джанкарло Багетти. При поддержке итальянской федерации автомобильной промышленности («ФИСА») Багетти впервые опробовал формульную технику в 1961 году на внезачётном Гран-при Сиракуз. В гонке на Сицилии принимали участие такие гиганты, как Джек Брэбем, Стирлинг Мосс, Джим Кларк и Грэм Хилл, а победителем заезда стал дебютант Багетти.

Следующий триумф Джанкарло не заставил себя долго ждать: три недели спустя он выиграет Гран-при Неаполя, а спустя ещё два месяца наконец-таки дебютирует в официальной гонке Формулы-1. В преддверии Гран-при Франции Оливье Жандебьен покинул заводскую команду «Феррари», чем воспользовалась ФИСА, договорившись с «красными» о предоставлении освободившейся машины Багетти.

Предоставленную возможность Джанкарло реализовал на все сто. После не самой удачной квалификации (12-е место) итальянец провёл мегауверенную гонку, вырвав победу у Дэна Герни за 100 метров до финиша. Да, выиграл Багетти отчасти благодаря возникшим проблемам у трёх других пилотов «Феррари», однако менее эффектным от этого триумф итальянца не становится.

После столь впечатляющего старта формульной карьеры Багетти виделся будущим чемпионом – не иначе. Следующий сезон Джанкарло начинал уже в заводской команде «Феррари», однако большой радости этот союз гонщику не принёс. В 1962-м «Скудерия» выпала из лидирующей группы – максимум, которого удалось добиться итальянцу – четвёртое место в дебютной гонке на «Зандворте».

После ухода из «Феррари» Багетти проведёт ещё два сезона в совсем уж скромных коллективах, после чего фактически завершит формульную карьеру, лишь изредка выходя на старт в отдельных гонках. Таким вот печальным образом «будущий чемпион» закончил с Формулой-1.

Джанкарло Багетти в 1964 году Фото: William H. Alden/Getty Images

Жан-Пьер Жарье. Годы выступлений в Формуле-1 — 1971–1983

В отличие от предыдущего героя, в карьере Жарье практически не было ярких всплесков, однако в начале гоночного пути он также подавал большие надежды. В 1973-м француз выиграл первенство Формулы-2, попутно проводя свой дебютный сезон в «Королевских гонках».

К сожалению, несмотря на очевидный талант, Жарье так и не удалось привлечь внимание топ-команд – практически всю карьеру он проведёт в середняках. Впрочем, даже располагая не самой боеспособной техникой, французу удавалось блистать на отдельных этапах – особенно за рулём «Шэдоу». Например, в 1974-м он финишировал третьим в Монако, а в следующем сезоне взял два поула, но из-за механических проблем не смог выиграть: в Аргентине Жан-Пьер так и не стартовал, а в Бразилии – сошёл с дистанции в статусе лидера.

В 1978-м Жарье всё-таки попадёт в топ-команду, заменив погибшего Ронни Петерсона в «Лотусе» на двух финальных этапах сезона. Закрепиться в команде Колина Чепмена ему не удастся, и следующий сезон он начнёт в «Лижье», а спустя ещё четыре года завершит 13-летнюю карьеру в Ф-1, так и не добившись больших успехов.

Мартин Брандл. Годы выступлений в Формуле-1 — 1984–1996

Ещё один талантливый пилот, которому не повезло провести большую часть карьеры в середняках. В 1983-м Брандл стал единственным, кому удалось навязать борьбу Айртону Сенне в чемпионате британской Формулы-3, а уже в 1984-м Мартин дебютирует в «Королевских гонках».

Следующие семь лет Брандл будет выступать за угасающий «Тиррелл», слабый «Закспид», а также умирающий «Брэбем». К первой по-настоящему конкурентоспособной команде Мартин присоединится лишь в 1992 году, подписав контракт с «Бенеттоном». В команде Флавио Бриаторе Брандл добьётся первых локальных успехов в Ф-1, пять раз финишировав в топ-3.

К сожалению для британца, задержаться в стремительно развивающимся «Бенеттоне» ему не удастся: в преддверии сезона-1993 его заменили на Рикардо Патрезе. В дальнейшем Мартин будет выступать за «Лижье», уже кризисный «Макларен», а также «Джордан», в составе которого он и завершит формульную карьеру.

Хайнц-Харальд Френтцен. Годы выступлений в Формуле-1 — 1994–2003

Сейчас немногие вспомнят, но в конце 1980-х по уровню таланта Френтцен котировался на одном уровне с Михаэлем Шумахером. Апогеем их дуэли стал 1989 год – юные дарования пересеклись в чемпионате немецкой Формулы-3. Френтцен и Шумахер шли вровень на протяжении всего сезона, завершив чемпионат с одинаковым количеством набранных баллов. Что интересно, ни один, ни другой так и не станет чемпионом – о победителе первенств погорим чуть позже.

К сожалению, в Формуле-1 продолжения немецкой дуэли болельщики так и не увидели. Френтцен дебютировал в «Королевских гонках» только в 1994-м, когда Шумахер уже считался полноценной звездой Ф-1. Хайнц-Харальд проведёт три крепких сезона в «Заубере», после чего получит приглашение от «Уильямса».

Шумахер и Френтцен после первой победы Хайнц-Харальда в Формуле-1 Фото: Michael Cooper/Getty Images

В 1997-м в распоряжение Френтцена попала чемпионская машина – казалось бы, вот он шанс, но до полноценного сражения с Михаэлем дело так и не дошло. Немецкий новобранец оказался в тени Жака Вильнёва, так и не раскрыв свой потенциал в «Уильямсе». Далее в карьере Френтцена появится «Джордан», в составе которого он проведёт сезон всей жизни и чисто формально даже поучаствует в чемпионском сражении.

Чемпионат 1999 года так и останется наивысшей точкой в гоночной карьере немецкого пилота. После «Джордана» он сменит ещё несколько команд («Прост», «Эрроуз», «Заубер») и завершит формульную карьеру в 2003 году. Не покидает ощущение, что пилот, которого сравнивали с великим Шумахером, мог добиться большего в Ф-1.

Карл Вендлингер. Годы выступлений в Формуле-1 — 1991–1995

Именно Вендлингер стал тем самым гонщиком, опередившим Френтцена и Шумахера в чемпионате немецкой Формулы-3 1989 года. Звучит впечатляюще, но из всей этой троицы именно австриец провёл самую невзрачную карьеру, правда, на то были свои причины. Но обо всём по порядку.

В «Королевских гонках» Карл дебютировал в конце сезона-1991 в составе «Лейтон Хауса». В этой же команде, правда, под другим названием («Марч») он проведёт и следующий год, после чего примкнёт к «Зауберу». В швейцарской конюшне Вендлингер показывал приличные результаты и прогрессировал как пилот, но один злосчастный Гран-при фактически погубил формульную карьеру австрийца.

Карл Вендлингер в 1991 году в «Лейтон Хаусе» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Во время тренировки в Монако Вендлингер угодил в страшную аварию, в результате которой он получил тяжёлые травмы и впал в кому на несколько недель. К счастью, Карлу удалось выкарабкаться: уже в следующем сезоне он вернулся за руль «Заубера». Но, как показало начало чемпионата, австриец был далёк от оптимальных кондиций: после четвёртого этапа его высадили из кокпита для возобновления реабилитации. В конце сезона Карла всё же вернут за руль, однако былую гоночную форму он так и не наберёт. На этом австриец завершил выступления в Ф-1.

Роберт Кубица. Годы выступлений в Формуле-1 — 2006–2010, 2019

Ещё один талантливый пилот, чью формульную карьеру разрушила травма. В середине 2000-х Кубица по праву считался одних их самых перспективных гонщиков мира. В 2005-м Роберт уверенно взял титул в первенстве Формулы «Рено» 3.5 (достаточно конкурентный в то время чемпионат), а уже в следующем году дебютировал в Ф-1, заменив в «БМВ-Заубер» Жака Вильнёва во второй половине сезона.

Кубица убедительно начал в новом чемпионате: в третьей гонке он завоюет дебютный подиум. Уже в 2008-м Роберт станет полноценным лидером команды, отодвинув в сторону опытного Ника Хайдфельда, а также одержит дебютную победу в «Королевских гонках». В 2010-м поляк присоединится к «Рено», где также будет демонстрировать приличные результаты. Персоной Роберта активно заинтересуются в «Феррари», однако напарником Алонсо он так и не станет.

В феврале 2011-го Кубица попал в страшную аварию на итальянском Ралли Андоры. Это событие разделило карьеру поляка на «до» и «после». Характер полученных травм, по сути, поставил крест на формульной карьере Роберта. В Ф-1 поляк вернётся только в 2019-м, подписав контракт с «Уильямсом». Впрочем, это был уже не тот Кубица, которого все помнили. Роберт естественным образом растерял гоночную форму, да и старые травмы добавляли свои трудности. Это был последний полноценный сезон Роберта в Ф-1.