«Ред Булл» в двух шагах от великого рекорда Ф-1. Первая цель — Шумахер

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Канады стала для «Ред Булл» уже девятой подряд — и это третий случай, когда австрийцы выигрывают девять гонок кряду. Если и в Австрии в предстоящий уикенд первым финиширует голландец или его напарник Серхио Перес, то в Милтон-Кинсе впервые в своей истории будут праздновать десятую победу подряд.

Если же говорить о других командах, то за всё время существования Формулы-1 лишь пять раз кому-либо удавалось так долго удерживать за собой пальму первенства. Предлагаем вспомнить каждый из этих случаев.

«Мерседес» в 2018–2019 годах

В последний раз кому-либо удавалось записать на свой счёт десятую победу подряд в июне 2019-го, и это был доминировавший в то время «Мерседес». Если в 2017 и 2018 годах «Феррари» удавалось навязать «Серебряным стрелам» борьбу, то после тайного соглашения с ФИА по поводу моторов «Скудерия» вновь отстала, а у Леклера с Феттелем реальных шансов превзойти Хэмилтона уже не было.

Хэмилтон и Боттас возглавляют пелотон на Гран-при Франции 2019 года Фото: Charles Coates/Getty Images

Эта победная серия началась ещё на «Интерлагосе» — Хэмилтон выиграл две финальные гонки сезона-2018, его тогдашний напарник Боттас первенствовал на старте сезона-2019 в Мельбурне, а затем вплоть до гонки на «Поль Рикаре» доминировал Льюис (хотя Валттери удалось победить в Баку). Серия прервалась в Шпильберге, где из-за перегрева у «Мерседеса» возникли проблемы, что, впрочем, не помешало команде оформить шестой подряд Кубок конструкторов.

Снова «Мерседес» — дважды

Эта серия побед была для немецкой команды не первой и даже не второй. Так, в рамках сезона-2016 Хэмилтон и Нико Росберг выиграли десять гонок подряд. Начиная с этапа в Монако и до гонки в Сингапуре никому не удавалось финишировать раньше гонщиков «Мерседеса». Эта серия закончилась в день памятной гонки на «Сепанге», в которой Росберг после столкновения с Феттелем на старте откатился в конец пелотона, а за 16 кругов до финишу у лидировавшего Льюиса отказал двигатель.

К слову, если бы не столкновение Хэмилтона с Росбергом в Барселоне в том году, серия побед «Мерседеса» составляла бы 21 гонку. Дело в том, что до этого «Серебряные стрелы» тоже выиграли десять гонок подряд — им не было равных с этапа в Японии в 2015-м до гонки в Сочи в 2016-м. Тогда, напомним, Даниил Квят врезался на старте в Феттеля и уже в Барселоне уступил место в «Ред Булл» Ферстаппену, а тот, воспользовавшись двойным сходом фаворитов, выиграл впервые в карьере. Уже следующей гонкой был Гран-при Монако, с которого началась ещё одна череда побед «Мерседеса».

«Феррари» в 2002-м

Доминирование «Мерседеса» в начале турбогибридной эры стало для паддока своего рода шоком — такого, чтобы одна команда выиграла десять гонок подряд, в Ф-1 не случалось 14 лет — со времён побед Михаэля Шумахера и «Феррари». Пиком доминирования Красного Барона стал 2002 год — немец тогда оформил чемпионство за шесть этапов до конца, а «Скудерия» уже в августе стала недосягаема в Кубке конструкторов.

Михаэль Шумахер выигрывает Гран-при Японии 2002 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Серия побед «Феррари» продолжалась с Гран-при Канады и до финального этапа сезона-2002 в Японии. В 2003 году продолжить её не удалось — «Макларен» и «Уильямс-БМВ» подтянулись к «Скудерии», а начался новый сезон с победы Дэвида Култхарда. В сезоне-2004 «Феррари» почти смогла повторить прежний успех и завоевала восемь побед подряд. А вот после ухода Михаэля выиграть более четырёх гонок кряду команде уже не удавалось.

«Макларен» в 1988-м

Абсолютный рекорд по числу выигранных подряд гонок вот уже 35 лет принадлежит «Макларену». В 1988 году команда из Уокинга победила в 11 Гран-при подряд, установив достижение, которое до сих пор никому не по плечу — даже непобедимые когда-то «Феррари» и «Мерседес» остановились в шаге от этой отметки. Более того, в том сезоне Айртон Сенна и Ален Прост выиграли все гонки чемпионата, кроме одной-единственной. Именно она — Гран-при Италии в Монце — и прервала победную серию Уокинга.

В Бельгии Сенна принёс «Макларену» рекордную 11-ю победу подряд Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Начиная с этапа в Бразилии, Сенна и Прост сражались друг за другом за чемпионский титул и в подавляющем большинстве гонок они приносили команде дубль. Но в Монце — месяц спустя после смерти Энцо Феррари — у Проста отказал двигатель, а Сенна на предпоследнем круге столкнулся с Жаном-Луи Шлессером и до финиша не добрался. В лидеры в итоге вышли Герхард Бергер и Микеле Альборето — к ликованию тифози, они принесли «Феррари» 94-ю победу и 39-й дубль.