Жалобы чемпиона Ф-1 довели босса команды! Нытьём «Мерседес» быстрее не сделать

Гран-при Австрии Формулы-1, прошедший на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, изобиловал борьбой, тактическими схемами и обгонами, которые продолжались почти до самого финиша. Однако гонка понравилась не всем, и едва ли не больше всех прошедшим заездом остался недоволен Льюис Хэмилтон.

Экс-чемпион по ходу заезда получил штраф за многочисленные нарушения границ трассы и финишировал седьмым, а после финиша схлопотал ещё один штраф и опустился на восьмое место — теперь позади не только Ландо Норриса и Фернандо Алонсо, но и своего напарника Джорджа Расселла. Едва ли не всю гонку Льюис жаловался на поведение машины и её скорость — дошло до того, что на связь пришлось выйти руководителю команды «Мерседес» Тото Вольфу.

Разбираемся, почему не стоит так уж поддаваться эмоциям на дистанции и чем именно вызваны жалобы Хэмилтона.

«Он уже получил штраф?»

Начало гонки выдалось для Льюиса неплохим: британцу удалось опередить на старте Норриса и выйти на четвёртое место. Практически сразу стало ясно, что догнать «Феррари» у Хэмилтона не получится — за 13 кругов британец отстал от Сайнса почти на четыре секунды. В то же время Норриса, чей «Макларен», судя по всему, в этот раз был существенно быстрее «Мерседеса», удавалось держать позади — по максимальной скорости Льюис на всех отсечках, кроме одной, был быстрее Ландо.

Но в районе 18-го круга Хэмилтону выписали пятисекундный штраф за нарушения границ трассы — таких пенализаций по ходу гонки было немало, но именно Льюис, опытнейший семикратный чемпион мира, получил её первым. Забегая вперёд, скажем, что во многом именно эти пять секунд предопределили финиш на седьмом месте. Норриса Хэмилтон на 28-м круге пропустил сам, но сдержать Алонсо «Мерседесу» точно хватило бы скорости.

Норриса Хэмилтон пропустил ещё до отбытия штрафа Фото: Formula 1 via Getty Images

Так или иначе, узнав о штрафе, Льюис начал по-настоящему жаловаться. Сначала он стал рассказывать инженеру, что «Феррари» Сайнса тормозит в поворотах позже (будто на пит-уолл этого не видят), затем дважды расспрашивал инженера, почему не штрафуют других. Очевидно, никто из сотрудников «Мерседеса» не отвечает за решения дирекции гонки, а за 20 кругов до финиша задавать риторические вопросы — не вовремя.

Отдельно отметим, что осуждать британца за то, что он сообщал о срезках Переса, не стоит. Гонщик обязан делать всё, что в рамках регламента, чтобы отыграть как можно больше позиций, и неважно, идёт ли речь о собственной скорости или о попытке воспользоваться чужой ошибкой. Тем не менее жалобы на поведение машины уместны во время тестов и свободных заездов, а не во время Гран-при, в котором из-за собственной невнимательности схлопотал два штрафа. Расселл на точно таком же «Мерседесе» пенализаций не получал.

Антиконструктивная критика

Это не первый раз, когда Хэмилтон жалуется инженеру, однако ставшие мемом рассказы об изношенных шинах, на которых британец тут же ставит рекорд гонки, можно оправдать — своего рода тактический приём, психологические игры с соперником, возможно, прихоть. Но тут был совсем иной случай — и вмешательство Тото Вольфа явный тому сигнал. В какой-то момент в ситуацию пришлось вмешаться. «Льюис, да, машина плоха, но просто довези её», — выпалил зачастую сдержанный руководитель команды.

В данном случае реакция Хэмилтона была искренней — он был по-настоящему раздосадован скоростью «Мерседеса», которая после недавних обновлений вроде бы вселяла надежду. Льюис, судя по всему, эти надежды терял прямо по ходу Гран-при Австрии, и это плохой признак, ведь в Испании и Канаде немецкая машина привезла его на подиум. Гонка в Шпильберге для W14 оказалась довольно слабой — но две предыдущие были относительно неплохими, немецкая команда как минимум была в игре.

Льюис Хэмилтон со своим гоночным инженером Питером Боннингтоном Фото: Formula 1 via Getty Images

В пятницу у Хэмилтона всё сложилось неплохо, но стычка с Ферстаппеном в спринт-квалификации и штраф в основной гонке выбили его из колеи — он не добился максимально возможного результата. Как команда может быть уверена в своём пилоте, если он сам во всеуслышание (Льюис как никто знает, что радиопереговоры транслируются) её критикует? Нет сомнений, что Хэмилтон, остыв, скажет, что в пылу борьбы не сдержал эмоций и по-прежнему уверен, что «Мерседес» в обозримом будущем сразится за победы, но в контексте переговоров о новом контракте этот уикенд пошёл ему не на пользу.

Гран-при Австрии стал также неудачным моментом во внутрикомандной динамике. После относительно слабого старта сезона, когда Расселл выиграл три квалификации кряду, Хэмилтон переломил инициативу и теперь лидирует со счётом 5-4. И даже в Шпильберге на протяжении всей дистанции шёл впереди Джорджа, который не прошёл в финал. Но если эмоции снова возьмут верх, только что обретённая инициатива снова ускользнёт из рук.