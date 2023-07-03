Худший в сезоне этап для Хэмилтона и второй прокол Алонсо. Оценки за Гран-при Австрии

Десятый этап Формулы-1 сезона-2023 — в традиционно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9,5

В Шпильберге голландец набрал максимально возможное количество очков и в гонке был совершенно недосягаем для соперников. Тем не менее на старте спринта Макс допустил пробуксовку и, будь Ферстаппен менее везучим, оказался бы в стене после стычки с напарником на прямой. В остальном — безупречное выступление.

Ландо Норрис — 9

Норрис провёл очень сильный уикенд, показал, что шасси «Макларена» совсем не безнадёжно, а кроме того, в очной схватке опередил Льюиса Хэмилтона. В то же время Ландо не был идеален — пусть в активации режима антистолл в спринте его вины нет, британец допустил промах в последнем повороте пятничной квалификации и немного замешкался на старте воскресной гонки.

Нико Хюлькенберг — 8,5

Этап в Австрии стал, пожалуй, лучшим для Халка в нынешнем сезоне. Немец в третий раз подряд пробился в Q3, а затем провёл великолепный спринт, когда, теряя позиции, рискнул перейти на слики и вернул себе шестую позицию. В гонке блеснуть уже не удалось — «Хаас» сломался уже на 14-м круге, однако на сухой трассе шансов у американского болида практически не было, а три субботних очка — достойная награда за мощное выступление.

Хюлькенберг после прорыва на шестое место в спринте Фото: Michael Potts/Getty Images

Шарль Леклер — 8

После превосходной квалификации (всего 0,05 секунды отставания от Макса) Леклер завоевал первый после гонки в Баку подиум, подтвердив, что «Феррари» на верном пути. Однако в пасмурных условиях в субботу Шарль смотрелся уже не так здорово — монегаск стартовал в спринте лишь девятым, ехал в довольно слабом темпе и дополнительных очков не набрал.

Фернандо Алонсо — 7,5

В Австрии «Астон Мартин» оказался медленнее «Макларена», а опередить Хэмилтона Фернандо смог лишь после штрафа британцу — едва ли на этой машине можно было приехать выше пятого места. Однако в Q2 Алонсо выехал за пределы трассы, пришлось ехать на дополнительную попытку и в ущерб финалу брать лишний комплект резины — это наверняка стоило по крайней мере десятой доли секунды, а значит — двух позиций на решётке в воскресенье.

Лэнс Стролл — 7,5

Для канадца уикенд начинался более чем здорово — он опередил Алонсо и в пятничной квалификации, и в спринте, где завоевал четвёртое место. Однако к старту воскресной гонки удача от Лэнса отвернулась: к концу первого круга он потерял три позиции и шёл девятым, а из-за того, что «Астон Мартин» не сразу позвала пилотов в боксы во время VSC, на исходе четверти дистанции Стролл очутился на 15-м месте. При таких вводных и девятое место — локальный успех.

Карлос Сайнс — 7

Испанец на протяжении всего уикенда почти не уступал Леклеру, опередил его в спринте и был чуть ли не быстрее в первой фазе воскресной гонки, которую закончил четвёртым. Это был бы лучший финиш Карлоса после этапа в Бахрейне, однако впоследствии Сайнс получил сразу десять секунд штрафа за нарушение границ трассы и потерял две позиции.

Сайнс был недоволен стратегами, но потерял две позиции из-за собственных штрафов Фото: Mario Renzi/Getty Images

Джордж Расселл — 7

В заключительной попытке пятничной квалификации Расселл не улучшил на первом и втором секторах и не смог пробиться в Q3. Но в гонке Джордж был аккуратен, опередил Албона и Гасли и в окончательной классификации занял седьмое место — неплохой результат на фоне проблем с темпом, но скорость Хэмилтона показала, что с Норрисом и Алонсо тоже было реально побороться.

Пьер Гасли — 7

Гасли, в отличие от Расселла, на штрафы всё-таки нарвался — и из-за дополнительных десяти секунд занял в классификации не девятое, а десятое место. Тем не менее в целом Пьер проводил неплохой уикенд, в отличие от напарника, пробился в финальный сегмент пятничной квалификации и уступил лишь тем, кто выступал на более конкурентоспособной технике.

Александер Албон — 7

«Уильямс» вновь радует на одном быстром круге — Албон во второй раз подряд пробился в Q3 (и, к слову, в четвёртый раз в сезоне опередил Переса!), поэтому особенно критиковать за нарушение границ трассы мы Алекса не будем — ниже десятого места он не мог опуститься, а риск того стоил. На дистанции противопоставить «Альпин» и «Астон Мартин» «Уильямсу» пока нечего, тем не менее без двойного штрафа можно было бы и обойтись.

Серхио Перес — 6,5

В воскресной гонке Чеко реабилитировался за провал в квалификации и в конце концов заплатил за свои ошибки в Q2 лишь тремя очками. Однако по чистому темпу пилоты «Ред Булл» выступали словно на разных машинах, да и говорить о борьбе за титул после четвёртого подряд промаха в квалификации — неоправданный оптимизм.

В Австрии Перес проиграл Ферстаппену ещё 12 очков Фото: Robert Szaniszlo/Getty Images

Логан Сарджент — 6,5

Сардженту трасса в Шпильберге хорошо знакома — в младших сериях он приезжал сюда пять раз. Тем не менее в квалификации Логан блеснуть не смог — американец лишился финальной попытки и проиграл Албону четверть секунды (многовато для короткой трассы). Однако на дистанции дебютант держался неплохо и ещё до середины гонки выбился на 13-е место.

Валттери Боттас — 6,5

Боттасу не повезло уже в первом повороте — обломки от машины Цуноды повредили переднее антикрыло «Альфа Ромео». Автомобиль Валттери лишился части прижимной силы, финн в основном терял позиции, а не отыгрывал, и финишировал лишь 16-м. К чести Боттаса, отметим, что даже с подбитым крылом он держался в пределах трассы и избежал штрафов, однако в первом повороте финн не должен был оказываться позади Юки — на решётке «Альфа Таури» была на две позиции позади.

Льюис Хэмилтон — 6

На «Ред Булл Ринге» W14 резко потеряла в скорости по сравнению с недавними гонками, однако машина всё равно позволяла бороться по крайней мере с Алонсо. Однако Хэмилтон утратил концентрацию и получил сразу два штрафа — после первого вперёд вышел Алонсо, после второго — строчкой выше оказался Расселл. Вероятно, Льюис не потерял бы эти четыре очка, если бы меньше жаловался и был более сосредоточен на пилотаже.

Гуаньюй Чжоу — 6

В Австрии Чжоу уже в пятый раз в шести последних квалификациях проиграл Боттасу, а в воскресной гонке застрял далеко позади из-за раннего пит-стопа и не вовремя объявленного VSC. Подняться выше 14-го места техника не позволяла, но китайский гонщик сумел избежать штрафов и за счёт этого очутился в итоге на 12-й позиции.

В Австрии Чжоу оказался одним из самых аккуратных пилотов Фото: Jure Makovec/Getty Images

Кевин Магнуссен — 5,5

Для Магнуссена уикенд в Австрии был потрачен впустую. В квалификации он так и не собрал чистого круга (одну попытку удалили за срезку, в другой — помешал Ферстаппен и засбоила трансмиссия), в спринте потерялся на старте и не смог отыграться после переходов на слики, а при старте с пит-лейна в воскресенье всю гонку оставался в хвосте пелотона. А в довершение всего Кевин схлопотал штраф за нарушение границ трассы.

Оскар Пиастри — 5

Для австралийского дебютанта этап в Шпильберге получился откровенно неудачным. В квалификации он потерял сразу две финальные попытки (в одной не улучшил, в другой — нарушил границы трассы), стартовал 13-м, но к концу первого круга откатился на 16-е место, а после второго пит-стопа уже на 22-м круге окончательно провалился в конец пелотона.

Эстебан Окон — 4

В Шпильберге у Окона вообще ничего не получалось. В квалификации он потерял свой последний круг из-за нарушения границ трассы и в итоге уступил Гасли 0,37 секунды, а после разбирательств в воскресенье получил буквально полминуты штрафов — и это при том, что судьи применяли менее строгую прогрессию, чем должны были. По ходу гонки Эстебан десять раз выезжал за пределы трассы — причём проблемы начались лишь после середины дистанции. Это значит, даже с полученными на старте повреждениями автомобиль мог ехать как следует. Один светлый момент за уикенд всё же был — два очка, добытых в спринте, где француз не стал менять шины и выдержал до финиша на промежуточных.

Ник де Врис — 4

Катастрофой воскресная гонка обернулась и для Ника де Вриса — он получил на Гран-при Австрии аж 20 секунд штрафа. 15 из них были назначены за выезд за пределы трассы, а вот ещё пять голландец получил за то, что вывез в гравий Магнуссена в пятом повороте. После прошлогодней гонки в Монце предполагалось, что Ник куда более аккуратный и рассудительный пилот…

Для пилотов «Альфа Таури» Гран-при Австрии стал катастрофой Фото: — Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 3,5

Во второй раз подряд Цунода выбыл уже в Q1, причём свою последнюю попытку японец проехал без улучшения. На фоне слабого темпа «Альфа Таури» в спринте Юки в принципе не светило успеха, но гонку он испортил себе сам, когда на выходе из первого поворота налетел на Окона, а позже убрался в гравий в четвёртом. В итоговой классификации Цуноде накинули ещё 15 секунд — за девять нарушений границ трассы.