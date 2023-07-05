Как стал возможен фарс на Гран-при Австрии Ф-1? Всем плевать на имидж и здравый смысл

В очередной раз в истории Формулы-1 результаты гонки изменились после взмаха клетчатого флага. Мы с пониманием относимся к тем случаям, когда судьи долго изучают гоночный инцидент или спорную ситуацию на трассе, а технические комиссары обнаруживают несоответствие машины правилам. Но на этот раз положение гонщиков с четвёртого места по 10-е изменилось потому, что гоночная дирекция и стюарды просто не успели вовремя рассмотреть все нарушения во время гонки. Ситуация смешная и неприемлемая. И Ф-1 сама её спровоцировала. Разберём детали и то, что нужно сделать хотя бы теперь.

Что произошло на Гран-при Австрии?

Трасса «Ред Булл Ринг» славится своими девятым и десятым поворотами, в которых гонщикам очень трудно соблюдать пределы трассы. Каждый год пилоты многократно нарушают правила и получают за это штрафы: в квалификации лишаются кругов, в гонке — набирают штрафные секунды, если четырежды уезжают на обочину.

В общем, новости в обилии нарушений в Австрии нет. Но на сей раз ситуация оказалась ещё хуже, чем обычно: за гонку пилоты допустили более 1200 ситуаций, когда датчики на бордюрах сигнализировали гоночной дирекции о вероятном нарушении границ трассы.

В итоге дирекция просто перестала успевать просматривать каждый эпизод для подтверждения проступка со стороны гонщика. А пока факт нарушения не подтверждён, дирекция не может уведомить команды, что их пилот может получить штраф, а судей — что число нарушений достигло четырёх и настал момент выписывать первое пятисекундное наказание.

Так что гонка финишировала, а несчастные работники ФИА продолжали отсматривать спорные эпизоды. Ну, по крайней мере нас в этом заверила федерация. Мы не знаем, правда ли гоночная дирекция собиралась как-то корректировать результаты, если бы не протест со стороны «Астон Мартин»: там официально потребовали от судей внимательно изучить абсолютно все спорные эпизоды, так как британцы полагали, что некоторые пилоты недополучили наказаний.

Одно из множества нарушений Серхио Переса Фото: Mark Thompson/Getty Images

Конечно, «Астон» интересовали те гонщики, что финишировали перед Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом — и запрос команды Стролла-старшего оказался ненапрасным. С учётом дополнительных штрафов Фернандо и Лэнс отыграли по одному месту и принесли команде дополнительные три очка, в то время как конкуренты из «Феррари» потеряли четыре.

Смешнее всего получилось с Эстебаном Оконом: в гонке он избежал штрафов за нарушение границ, зато после финиша схлопотал сразу четыре наказания и 30 штрафных секунд. Впрочем, француз в любом случае не был в очковой зоне.

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Что спровоцировало такую ситуацию?

Как мы уже сказали, нарушение границ «Ред Булл Ринга» — не что-то новенькое для чемпионата мира. Но дело в том, что в Формуле-1 второй год как действует новый технический регламент с граунд-эффектом, который позволяет пилотам ещё быстрее, чем прежде, проходить повороты. А чем больше ты атакуешь, тем выше шанс чуть-чуть не вписаться и уехать слишком широко.

Кроме того, не оправдались в полной мере расчёты авторов правил, что теперь машины не будут страдать от потока грязного воздуха от болида, едущего впереди. Автомобили всё равно существенно теряют прижимную силу, что тоже приводит к вылетам.

Наконец, по сравнению с 2022 годом болиды стали быстрее, а гонщики лучше к ним адаптировались — отсюда дальнейший рост скоростей и ошибок.

Что нужно изменить?

Вы можете задать два логичных вопроса: почему 20 высококлассных гонщиков не в состоянии пилотировать точнее и почему нельзя было принять меры после предыдущих Гран-при. Сейчас ответим.

Устройство нынешних болидов Ф-1 таково, что пилоты банально не видят границ трассы — той самой белой линии, на которой должно оставаться хотя бы одно колесо. В Ф-1 счёт идёт на тысячные, так что ты не можешь просто взять и пилотировать «аккуратно», потому что начнёшь отставать от остальных.

Что же до выводов из предыдущих Гран-при, то тут всё сложно. Менять конфигурацию поворотов уже давно функционирующей трассы трудно, да и странно: концовка круга отлично сочетается с общим характером «Ред Булл Ринга».

Раз так, надо разбираться с бордюрами и зонами вылета. Сейчас в девятом и десятом повороте широкие бордюры, на которые болиды Ф-1 забираются целиком и не повреждают днища. Да и дальше — заасфальтированные зоны безопасности.

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Болельщики воскликнут — так сузьте бордюры и верните гравийные зоны вылета! Тогда даже в случае игнорирования пределов трассы никого не придётся наказывать, ведь нарушитель границ банально потеряет много времени. Альтернативный вариант — уложите так называемые бордюры-сардельки, которые как раз в состоянии слегка повредить машины или по крайней мере нарушить стабильность прохождения круга.

Но с обоими вариантами есть проблемы. Что касается «сарделек», то их использование признано опасным: болиды Ф-1 и младших серий на них опасно подпрыгивают, после чего машины летят в отбойник, а гонщики лечат травмы позвоночника. Что же до гравия, то «Ред Булл Ринг» активно используется и для мотогонок — а там куда предпочтительнее асфальтовая зона вылета, потому что в ней райдеры не падают.

Вот примерно так представители трассы отвечали на предыдущие предложения от ФИА что-то сделать для решения проблем с бесконечными штрафами. Но уже очевидно, что после циркового завершения Гран-при Австрии — 2023 федерация и Ф-1 не отстанут от австрийцев и заставят принять меры. Вариантов хватает.

Во-первых, не думаем, что очень уж дорого и технически нереально перед этапом Ф-1 демонтировать внешнюю часть бордюров и насыпать песочек, а потом, к этапу MotoGP, возвращать всё обратно. В этом году мотогоночный Гран-при Австрии пройдёт 18–20 августа — есть ощущение, что времени более чем достаточно. Это ж не трассу целиком строить, как в Монако или Мельбурне.

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Во-вторых, можно взять пример с трассы «Поль Рикар», где асфальтовая зона вылета покрашена специальным абразивным покрытием, которое замедляет машины и немного портит резину — такой вариант не страшен и для MotoGP.

В-третьих, можно банально пересмотреть подход к границам трассы в этих двух поворотах. Может, пусть уж гонщики едут как хотят, если два предыдущих пункта сложны для исполнения? Да, будет странно и плохо, если на всех трассах пилоты начнут игнорировать границы трасс и ехать как угодно: так дело может дойти и до безумных срезок. Но уж конкретно для двух поворотов исключение сделать можно, тем более что там пилоты расширяют траекторию, а не сужают.

Уверен, это не единственные варианты, которые можно предложить — у ФИА огромный опыт и сотни трасс, чьи идеи можно изучить. К 2024 году наверняка что-нибудь придумают, но один вопрос останется: почему организаторы ничего не предприняли аж с 2014 года, когда «Ред Булл Ринг» вернулся в календарь и почти сразу обнажил проблему с границами? Почему нужно было дождаться гонки, когда Ф-1 опозорится по-настоящему, и только потом принимать меры?

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