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Гран-при Австрии Формулы-1 закончился скандалом из-за массового пересмотра результатов после финиша гонки — что делать?

Как стал возможен фарс на Гран-при Австрии Ф-1? Всем плевать на имидж и здравый смысл
Евгений Кустов
Как стал возможен фарс на Гран-при Австрии Ф-1?
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Результаты гонки глобально поменяли через пять часов после финиша.

В очередной раз в истории Формулы-1 результаты гонки изменились после взмаха клетчатого флага. Мы с пониманием относимся к тем случаям, когда судьи долго изучают гоночный инцидент или спорную ситуацию на трассе, а технические комиссары обнаруживают несоответствие машины правилам. Но на этот раз положение гонщиков с четвёртого места по 10-е изменилось потому, что гоночная дирекция и стюарды просто не успели вовремя рассмотреть все нарушения во время гонки. Ситуация смешная и неприемлемая. И Ф-1 сама её спровоцировала. Разберём детали и то, что нужно сделать хотя бы теперь.

Что произошло на Гран-при Австрии?

Трасса «Ред Булл Ринг» славится своими девятым и десятым поворотами, в которых гонщикам очень трудно соблюдать пределы трассы. Каждый год пилоты многократно нарушают правила и получают за это штрафы: в квалификации лишаются кругов, в гонке — набирают штрафные секунды, если четырежды уезжают на обочину.

В общем, новости в обилии нарушений в Австрии нет. Но на сей раз ситуация оказалась ещё хуже, чем обычно: за гонку пилоты допустили более 1200 ситуаций, когда датчики на бордюрах сигнализировали гоночной дирекции о вероятном нарушении границ трассы.

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В итоге дирекция просто перестала успевать просматривать каждый эпизод для подтверждения проступка со стороны гонщика. А пока факт нарушения не подтверждён, дирекция не может уведомить команды, что их пилот может получить штраф, а судей — что число нарушений достигло четырёх и настал момент выписывать первое пятисекундное наказание.

Так что гонка финишировала, а несчастные работники ФИА продолжали отсматривать спорные эпизоды. Ну, по крайней мере нас в этом заверила федерация. Мы не знаем, правда ли гоночная дирекция собиралась как-то корректировать результаты, если бы не протест со стороны «Астон Мартин»: там официально потребовали от судей внимательно изучить абсолютно все спорные эпизоды, так как британцы полагали, что некоторые пилоты недополучили наказаний.

Одно из множества нарушений Серхио Переса

Одно из множества нарушений Серхио Переса

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Конечно, «Астон» интересовали те гонщики, что финишировали перед Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом — и запрос команды Стролла-старшего оказался ненапрасным. С учётом дополнительных штрафов Фернандо и Лэнс отыграли по одному месту и принесли команде дополнительные три очка, в то время как конкуренты из «Феррари» потеряли четыре.

Смешнее всего получилось с Эстебаном Оконом: в гонке он избежал штрафов за нарушение границ, зато после финиша схлопотал сразу четыре наказания и 30 штрафных секунд. Впрочем, француз в любом случае не был в очковой зоне.

Вот как изменились результаты после штрафов:
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Что спровоцировало такую ситуацию?

Как мы уже сказали, нарушение границ «Ред Булл Ринга» — не что-то новенькое для чемпионата мира. Но дело в том, что в Формуле-1 второй год как действует новый технический регламент с граунд-эффектом, который позволяет пилотам ещё быстрее, чем прежде, проходить повороты. А чем больше ты атакуешь, тем выше шанс чуть-чуть не вписаться и уехать слишком широко.

Кроме того, не оправдались в полной мере расчёты авторов правил, что теперь машины не будут страдать от потока грязного воздуха от болида, едущего впереди. Автомобили всё равно существенно теряют прижимную силу, что тоже приводит к вылетам.

Наконец, по сравнению с 2022 годом болиды стали быстрее, а гонщики лучше к ним адаптировались — отсюда дальнейший рост скоростей и ошибок.

Парад штрафов начался в квалификации:
Крах гонщика «Ред Булл» в квалификации Ф-1: умудрился нарушить правила три раза подряд
Крах гонщика «Ред Булл» в квалификации Ф-1: умудрился нарушить правила три раза подряд

Что нужно изменить?

Вы можете задать два логичных вопроса: почему 20 высококлассных гонщиков не в состоянии пилотировать точнее и почему нельзя было принять меры после предыдущих Гран-при. Сейчас ответим.

Устройство нынешних болидов Ф-1 таково, что пилоты банально не видят границ трассы — той самой белой линии, на которой должно оставаться хотя бы одно колесо. В Ф-1 счёт идёт на тысячные, так что ты не можешь просто взять и пилотировать «аккуратно», потому что начнёшь отставать от остальных.

Что же до выводов из предыдущих Гран-при, то тут всё сложно. Менять конфигурацию поворотов уже давно функционирующей трассы трудно, да и странно: концовка круга отлично сочетается с общим характером «Ред Булл Ринга».

Раз так, надо разбираться с бордюрами и зонами вылета. Сейчас в девятом и десятом повороте широкие бордюры, на которые болиды Ф-1 забираются целиком и не повреждают днища. Да и дальше — заасфальтированные зоны безопасности.

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Болельщики воскликнут — так сузьте бордюры и верните гравийные зоны вылета! Тогда даже в случае игнорирования пределов трассы никого не придётся наказывать, ведь нарушитель границ банально потеряет много времени. Альтернативный вариант — уложите так называемые бордюры-сардельки, которые как раз в состоянии слегка повредить машины или по крайней мере нарушить стабильность прохождения круга.

Но с обоими вариантами есть проблемы. Что касается «сарделек», то их использование признано опасным: болиды Ф-1 и младших серий на них опасно подпрыгивают, после чего машины летят в отбойник, а гонщики лечат травмы позвоночника. Что же до гравия, то «Ред Булл Ринг» активно используется и для мотогонок — а там куда предпочтительнее асфальтовая зона вылета, потому что в ней райдеры не падают.

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Вот примерно так представители трассы отвечали на предыдущие предложения от ФИА что-то сделать для решения проблем с бесконечными штрафами. Но уже очевидно, что после циркового завершения Гран-при Австрии — 2023 федерация и Ф-1 не отстанут от австрийцев и заставят принять меры. Вариантов хватает.

Во-первых, не думаем, что очень уж дорого и технически нереально перед этапом Ф-1 демонтировать внешнюю часть бордюров и насыпать песочек, а потом, к этапу MotoGP, возвращать всё обратно. В этом году мотогоночный Гран-при Австрии пройдёт 18–20 августа — есть ощущение, что времени более чем достаточно. Это ж не трассу целиком строить, как в Монако или Мельбурне.

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Во-вторых, можно взять пример с трассы «Поль Рикар», где асфальтовая зона вылета покрашена специальным абразивным покрытием, которое замедляет машины и немного портит резину — такой вариант не страшен и для MotoGP.

В-третьих, можно банально пересмотреть подход к границам трассы в этих двух поворотах. Может, пусть уж гонщики едут как хотят, если два предыдущих пункта сложны для исполнения? Да, будет странно и плохо, если на всех трассах пилоты начнут игнорировать границы трасс и ехать как угодно: так дело может дойти и до безумных срезок. Но уж конкретно для двух поворотов исключение сделать можно, тем более что там пилоты расширяют траекторию, а не сужают.

Уверен, это не единственные варианты, которые можно предложить — у ФИА огромный опыт и сотни трасс, чьи идеи можно изучить. К 2024 году наверняка что-нибудь придумают, но один вопрос останется: почему организаторы ничего не предприняли аж с 2014 года, когда «Ред Булл Ринг» вернулся в календарь и почти сразу обнажил проблему с границами? Почему нужно было дождаться гонки, когда Ф-1 опозорится по-настоящему, и только потом принимать меры?

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