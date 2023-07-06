Сенсационный этап RDS GP: первая победа российского гиперкара и прорыв дебютанта

Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии складывается так, что за три прошедших этапа сенсаций и сюрпризов случилось столько, что их с лихвой хватило бы на целый чемпионат. И самый пока существенный вклад в общее количество неожиданностей внёс уикенд в Санкт-Петербурге в первые выходные июля.

Добровольский сильнее погоды и всех

Если бы в RDS GP существовала традиция выбирать главного героя этапа, то им на «Игора Драйв» стала бы знаменитая петербургская погода. Северная столица славится не столько своими дождями и общей мрачностью небес, сколько феноменально частой сменой погоды — сияющее небо может смениться проливным дождём, а потом снегом, который также стремительно уступит место яркому солнцу за считаные минуты. И хотя июльский уикенд Гран-при Российской Дрифт Серии в Санкт-Петербурге обошёлся без снега, в остальном было всё.

Начался этап с сильнейшей грозы, удары молний даже пришлись на некоторые сооружения трассы. А затем, хоть и обошлось без повторения подобных инцидентов, ни пилотам, ни зрителям легче не стало: погода менялась с калейдоскопической частотой, заставляя спортсменов безустанно адаптироваться то к полностью сухой, то к слегка влажной, то к полностью залитой бурлящими потоками воды трассе. Но сейчас, оборачиваясь на события июльских дрифт-выходных, небесную канцелярию можно поблагодарить за ряд уникальных достижений.

Максимально непростая погода на «Игора Драйв» Фото: RDS GP

Взять, например, квалификационный успех Ильи Фёдорова. Дальневосточный пилот давным-давно не баловал своих многочисленных фанатов громкими успехами, а тут представитель AutoProfi Team за счёт своего проезда в самом начале сессии, когда дождь едва-едва моросил, получил от судей 93 балла и до последнего претендовал на победу в квалификации! До результата Дяди Фёдора не дотянулись ни Евгений Лосев («Sintec • Fresh Маркетплейс»), ни Чарльз Нг (Star Pёr Stars Aimol), лучшие попытки которых судьи оценили «всего» на 90,5 балла. Правда, важно учитывать, что такие результаты спортсмены обеспечили себе уже после того, как лёгкий дождь перерос в ливень, и даже просто удержаться на траектории, следуя судейскому заданию, стало нелегко.

Можно было рассчитывать, что, чем ближе к финалу квалификации и чем выше статус пилотов (напомним, на квалификацию спортсмены выезжают в порядке, обратном положению в личном зачёте — лидеры сезона проезжают свои попытки ближе к концу сессии), тем больше позиций потеряет Илья Фёдоров. Но как бы не так! Только двоим удалось превзойти оценку AutoProfi Team, и были это напарники по Takayama Forward Auto. Причём Георгию Чивчяну не удалось превзойти дебютанта RDS GP Тимофея Добровольского — оба проехали на 94 балла в лучшей попытке. Однако только Гоча свою вторую попытку обнулил, а вот его молодой визави набрал в ней 79 баллов и сенсационно — похоже, даже для самого себя! — одержал первую в карьере победу в квалификации Гран-при Российской Дрифт Серии.

Этот результат отлично иллюстрирует, насколько непредсказуем дрифт. Многим пилотам с многолетним стажем в RDS GP за годы не удавалось записать на свой счёт победу в квалификации, а выходцу из RDS Europe потребовалось всего три этапа, чтобы войти в закрытый элитарный клуб победителей квалификации. Причём сделал это Тимофей в сложнейших условиях. Очевидно, что в такой ситуации преимуществом был опыт выступлений в дрифте, однако у молодого дебютанта нашлось какое-то секретное оружие, которое и сделало его победителем.

Тимофей Добровольский Фото: RDS GP

Flanker F били-били, да не победили

Как шутил сам Тимофей после квалификации, его карьерный рост в RDS GP оказался стремительным. Когда-то он фотографировался с фанатами, будучи заточённым в ростовую куклу талисмана серии Конусая, а сейчас делает снимки с поклонниками дрифта уже в статусе пилота одной из сильнейших команд серии. Когда-то Тимофей работал в паддоке RDS GP в качестве сотрудника серии и набирался опыта в младшем турнире, а сейчас вошёл в число победителей квалификации главного дрифт-чемпионата страны. Казалось бы, чего ещё хотеть? Похоже, крепости нервов и большего опыта.

Это доказали заезды топ-16, где в первом из них Добровольский-младший наделал изрядное количество ошибок в дуэли с Дмитрием Ермохиным. От немедленного поражения спасли только помарки представителя Star Pёr Stars Aimol, но в OMT-заезде не знавший равных в субботу пилот всё же уступил своему конкуренту и досрочно прекратил борьбу на этапе. Но этим подарил зрителям необычную развязку в оставшейся части уикенда.

В топ-8 соперником Ермохина стал Антон Козлов, и многие поторопились назвать победителем битвы пилота Carville Racing. Однако не сложилось: лидер личного зачёта на этапе столкнулся с техническими проблемами с автомобилем, и механикам команды за весь этап так и не удалось вернуть захандрившую «ПроБабку» к победным кондициями. Тем более что дополнительного здоровья BMW не добавило столкновение с Анатолием Щербаком в топ-32. Технические сложности в сочетании с собственной ошибкой — вероятно, спровоцированной неоптимальной формой машины — действующий чемпион RDS Europe уступил Дмитрию место в полуфинале. А вместе с ним утратил и лидерство по итогам трёх этапов, откатившись разом на третье место.

Чарльз Нг против Дмитрия Ермохина Фото: RDS GP

А дальше случилось весьма редкое по современным меркам событие: внутрикомандное дерби Star Pёr Stars Aimol в полуфинале. Туда Чарльз Нг пробился через контактную борьбу с OMT-заездом против Леонида Шнайдера из команды TimeUp. Механикам пришлось чинить многострадальный Flanker F. Автомобиль, кстати, записал на свой счёт рекорд, хоть и весьма сомнительный: на всех прошедших этапах сезона-2023 как минимум раз за каждый уикенд кто-то из соперников неизменно врезался в российский гиперкар. Затем Чарльз прошёл Алексея Вахтина (VSTeam), а потом и напарника по команде.

В финале сетка парных заездов свела Нг с Георгием Чивчяном — в таком же составе они встречались на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде на стадии полуфинала, а на сей раз сошлись в решающей дуэли. И внезапно для всех Георгий Чивчян дрогнул в роли преследователя, допустил ошибку и — да, вы угадали — врезался во Flanker F! После такого эпизода судьям не оставалось ничего, кроме как назвать победителем третьего этапа Гран-при Российской Дрифт Серии 2023 года пилота Star Pёr Stars Aimol. Чарльз Нг во второй раз в карьере выиграл этап RDS GP, а также принёс первую в истории чемпионата победу российскому гиперкару. И отлично проиллюстрировал мысль, что постепенный прогресс приносит свои плоды — за прошедшие месяцы пилот научил ехать норовистый Flanker F так, как надо спортсмену. Подиумы, выходы в полуфинал и, наконец, долгожданная победа не заставили себя ждать.

Подиум четвёртого этапа RDS GP Фото: RDS GP

Кризис фаворитов

А вот чего придётся ждать явно долго, так это возрождения «Sintec • Fresh Маркетплейс». За межсезонье некогда чемпионский коллектив превратился в жалкое подобие самих себя образца сезона-2022. Тогда Дамир Идиятулин и Евгений Лосев были завсегдатаями полуфиналов, а сейчас — выход в топ-8 уже праздник… Явно не такого результата ждут от своих кумиров фанаты команды. И если, проведя работу над ошибками, в борьбу за победы на отдельных этапах коллектив ещё может включиться, то с надеждами на титул можно прощаться уже сейчас — Лосев и Идиятулин в личном зачёте занимают 10-е и 14-е места соответственно, причём Евгений и Дамир уже почти втрое уступают лидеру! Коим после успешного выступления в Санкт-Петербурге стал Георгий Чивчян, а вслед за ним на вторую строчку протоколов взлетел Чарльз Нг. Впрочем, идущий третьим Антон Козлов уступает им чуть больше полусотни очков, а это почти ничто.

Дальше, правда, отрывы серьёзные, хотя и небезнадёжные. И совершенно внезапно группу преследователей топ-3 сезона возглавляет Алексей Вахтин. Пилот, для которого в прошлом году выход в топ-32 был за праздник, в межсезонье как следует потренировался и, похоже, каким-то образом задобрил фортуну. Не в последнюю очередь за счёт невероятного везения представитель VSTeam этап за этапом ухитряется всё ближе и ближе подбираться к полуфиналам, набирая очки. А эти очки позволяют улучшать позиции в генеральной классификации.

О чём пока не могут мечтать пилоты Lukoil Racing Drift Team. И если Денис Сорокопуд вызывает минимум нареканий — как-никак, дебютант RDS GP — то к двум его более опытным напарникам вопросов масса. Григорий Гусев никак не может обуздать то ли свой автомобиль, то ли собственный горячий характер и раз за разом ошибается. Например, в заезде с Николаем Горковенко из Carville Racing он стал автором, вероятно, самого курьёзного OMT-заезда топ-32. Сначала Горковенко допустил ошибку и ушёл в разворот, так что во втором заезде хита Гусеву достаточно было аккуратно проехать лидером. Однако, поменявшись ролями, и Григорий, и Николай развернулись уже вдвоём — судьям пришлось назначать перезаезд, в котором и определилась судьба путёвки в топ-16. Гусев прошёл дальше — ровно для того, чтобы в прямом смысле слова пойти на таран Ильи Фёдорова и разнести собственную машину.

Столкновение Григория Гусева и Ильи Фёдорова Фото: RDS GP

А вот Андрей Астапов запомнится другим — пусть он и не пробился дальше топ-16, но свой рекорд установил. К парным заездам топ-32 ситуация с погодой не улучшилась, и практически каждая из дуэлей проходила в разных условиях. Одним пилотам повезло провести заезды практически по сухому асфальту, другие — сражались под моросящим дождём, третьи — боролись уже под проливным. Особым оказалось сражение Астапова и Романа Тиводара из Takayama Forward Auto: первый заезд пилоты проехали посуху, а перед вторым на трассу обрушился сильнейший ливень в сопровождении шквального ветра. По соображениям безопасности заезды приостановили (впервые в истории RDS GP), и борьба на трассе возобновилась уже после прохождения штормового фронта. В итоге сильнейшим в этом растянутом по времени и погодным условиям заезде стал Астапов, но дальше он уступил Гоче.

Не прошли дальше топ-16 и братья Поповы («FailCrew x ДаркСайд»), но в топ-32 Илья взял верх над Денисом Мигалем («Sintec • Fresh Маркетплейс), а Владислав победил Антона Клямко. Тем интереснее, что их наставник, опытнейший Аркадий Цареградцев, внезапно для многих прекратил борьбу в топ-32, уступив Даниле Скоробогатову (TimeUp). И это отличная иллюстрация того, что в российском дрифте намечается если не смена поколений пилотов целиком, то перестановка в табели о рангах.

Живые легенды российского дрифта то ли забронзовели в своём пантеоне, то ли расслабились и чрезмерно легкомысленно отнеслись к новичкам RDS GP, то ли ещё по каким-то неведомым широкой публике причинам стали ехать совсем не на том уровне, которого от них ждёшь. Хочется верить, что холодный душ (во всех смыслах этого слова) Санкт-Петербурга взбодрит их и на четвёртом этапе, который пройдёт 22-23 июля в Москве на трассе ADM Raceway, мы увидим куда более напряжённое сражение спортсменов двух поколений.