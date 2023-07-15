Норрис в «Феррари», Леклер в «Мерседесе»?! Разбираем свежие трансферные слухи

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд за дни Гран-при Великобритании собрал в паддоке «Сильверстоуна» целый ворох слухов о будущем гонщиков. Британец не утверждает, что собранные им данные – истина в последней инстанции. Мол, он просто передаёт то, что услышал. Но информация уж больно интересная: если всё правда пойдёт по сценарию, описанному Сейвудом, то составы топ-команд через год существенно изменятся. Давайте обсудим свежие слухи и оценим вероятность того, что они подтвердятся.

Ландо Норрис в «Феррари»

Вероятность (оценка «Чемпионата»): 10%

Сейвуд: «Есть люди, которые считают, что у Ландо уже может быть что-то вроде предварительного контракта с «Феррари». Не вижу такой путь развития карьеры логичным, учитывая, где сейчас «Феррари», однако и переход в «Ред Булл» в попытке победить Макса Ферстаппена тоже может превратить карьеру в ад».

Главная загвоздка с Норрисом – его слишком длинный контракт с «Маклареном». В то время как два места в «Феррари» вакантны через год, соглашение британца истекает только в конце сезона-2025. Понятно, что любой контракт можно разорвать, и всё-таки это серьёзное препятствие на пути возможного перехода Ландо.

При этом неясно, зачем Норрису сейчас заключать даже предварительный, мало к чему обязывающий контракт с «Феррари». Если речь идёт о сезоне-2026, то как Ландо или вообще любой человек в паддоке может представить потенциал команд через два с половиной года? За это время может сильно измениться руководящий состав, а результаты – резко вырасти или пойти на убыль. Лучший пример тому – «Макларен» 2023 года: за половину сезона команда сменила руководителя и уволила технического директора, а скорость её машины резко выросла.

Более чем логично, чтобы Норрис дождался сезона-2025, посмотрел актуальную форму всех команд и уже тогда принял решение, заодно добыв инсайды о работе над новыми двигателями. Правда, слишком долго ждать тоже опасно: а что, если за оставшиеся два года новичок «Макларена» Оскар Пиастри задвинет напарника на второй план и тем самым ударит по его репутации? Так или иначе, констатируем: глобально Норрис каким-то образом может очутиться в «Феррари», но принимать такое решение уже сейчас странно, если не глупо.

Шарль Леклер в «Мерседесе»

Вероятность: 20%

Сейвуд: «Мельница слухов также гласит, что Карлос Сайнс уйдёт в 2025 году в «Ауди», в то время как другие считают, что Шарль Леклер окажется сумасшедшим, если останется в «Феррари», и что «Мерседес» хотел бы его заполучить».

Могут ли разного рода проблемы «Феррари» достать Леклера настолько, чтобы он начал поглядывать по сторонам? Теоретически, несмотря на все заявления Шарля о его желании стать чемпионом именно со «Скудерией», — вполне. Как будто монегаск первый, чья мечта принести Маранелло титул так мечтой и остаётся.

Шарль Леклер всё ещё верит в мечту с «Феррари» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Может ли «Мерседес» увидеть в лице Шарля будущего сменщика Льюису Хэмилтону? Безусловно. Правда, и тут, как и в случае с Норрисом, есть загвоздка с контрактами. Нынешнее соглашение Льюиса истекает в конце 2023 года, и британец хочет подписать многолетний контракт. Так что если семикратный чемпион останется, то потом его преемником уже вряд ли окажется Шарль, у которого новый контракт появится перед сезоном-2025. А вот если Хэмилтон уйдёт и на его место «Мерседесу» придётся искать подмену, то с таким пилотом (Хюлькенберг, Боттас, Шумахер…) действительно можно подписать лишь однолетний контракт и оставить себе возможность переманить через год топа.

Но глобально не думаем, что Леклер захочет сильно заранее подписать контракт с кем-то, кроме «Феррари». Вот если переговоры со «Скудерией» затянутся, тогда да, могут появиться альтернативные варианты. Тут и «Мерседесу» наконец решить бы проблемы, а то в последние два сезона не сказать, что «Серебряные стрелы» смотрятся более перспективным местом работы. Правда, в отличие от «Феррари», они всё-таки брали титул совсем недавно, а не в далёком 2008-м.

Карлос Сайнс в «Ауди»

Вероятность: 60%

Про подобный вариант развития событий говорят давно — ничего нового здесь нет. Мол, в «Феррари» Сайнса всё равно рассматривают пусть и не как твёрдого номера два, но и не как надежду итальянской нации. Да и по чистой скорости Леклер чаще всего быстрее. В такой ситуации для Карлоса было бы здорово найти новый заводской проект, где ставку сделали бы именно на него. И «Ауди» («Заубер») выглядит вполне логичным вариантом.

У немцев есть ресурсы и пока нет пилотов с контрактами даже на 2025 год, за сезон до официального прихода «четырёх колец» в Ф-1. Сайнс может предложить команде как опыт работы в топ-коллективе, так и молодость: он на пять лет моложе Валттери Боттасса. Финну на момент старта сезона-26 будет 35 с половиной лет — возраст не критический, но и от «Ауди» прям мгновенного прорыва мы не ждём.

Наконец, у семьи Сайнс уже есть плотные связи: на «Дакаре» за «Ауди» выступает Сайнс-старший, который и прежде сотрудничал с концерном «Фольксваген». Кроме того, в «Заубере» уже трудится бывший босс Карлоса-младшего Андреас Зайдль. Так что, думаем, какие-то предварительные переговоры ведутся, и если Сайнс решит, что лидером «Феррари» ему не стать, то переход в «Ауди» более чем логичен.

Лиам Лоусон в «Альфа Таури». Риккардо, Перес или Цунода без места

Вероятность: 30%

Сейвуд: «Большой вопрос — будущее Серхио Переса. У мексиканца есть контракт на 2024 год, однако у команды есть опасение, что если конкуренция в следующем году вырастет, то «Ред Булл» может понравиться более классный второй пилот. Думаю, вероятно, именно поэтому Даниэлю Риккардо дали шанс показать себя в «Альфа Таури». Последние спекуляции также предполагают, что Лиам Лоусон, скорее всего, окажется в «Альфа Таури», а вот истории про связь Алекса Палоу с «Ред Булл» сходят на нет».

О будущем Переса в «Ред Булл» мы уже много раз говорили — тут интереснее потенциальный состав «Альфа Таури». Слышать, что Лоусон на грани получения боевого кокпита в команде из Фаэнцы, действительно интересно. Если это правда, то получается, что «Ред Булл» в следующем году «прокатит» кого-то из трио Перес – Риккардо – Цунода.

Если Риккардо правда перейдёт в основную команду, увольняют Переса. Если Риккардо остаётся в «Альфа Таури» на полноценный сезон, высаживают Цуноду — мол, недостаточно проявил себя за три года, а с «Хондой» мы больше не дружим. Если Юки оставляют, получается, снова на скамейке запасных оказывается Риккардо, причём уже, вероятно, навсегда.

При этом пока трудно сказать, заслуживает ли Лоусон места в Ф-1. С одной стороны, он ярко проявил себя в DTM и Супер Формуле, с другой — не обнаружил волшебного потенциала за два сезона в Формуле-2 и за столько же в Формуле-3. Видимо, всё будет зависеть от выступлений всех четырёх пилотов «Ред Булл» в оставшейся части 2023 года.