10 худших команд в истории Формулы-1. От деревенских энтузиастов до «Ламборгини»

В то время пока «Ред Булл» близится к тому, чтобы переписать ворох рекордов Формулы-1, мы поговорим об абсолютно противоположном явлении – слабейших командах в истории «Королевских гонок». Представляем вашему вниманию десятку худших гоночных коллективов Формулы-1.

«АТС». Годы выступлений в Ф-1: 1963

Своим появлением эта команда обязана произошедшему в начале 1960-х расколу в стане «Феррари». Восемь высокопоставленных сотрудников покинули «Скудерию» после открытого конфликта с Энцо Феррари. Оставшись без работы, инженеры Карло Кити и Джотто Биззарини основали собственную команду Формулы-1 под названием «АТС» (Automobili Turismo e Sport).

Помимо Кити и Биззарини, нашлось место в коллективе и другим бывшим подданным Энцо Феррари: к проекту присоединился спортивный директор Ромоло Тавони, а также пилоты Фил Хилл (на секундочку, чемпион Формулы-1) и Джанкарло Багетти.

На бумаге проект «АТС» выглядел вполне жизнеспособным, но на деле получился провальным. Разработав собственное шасси, «бунтующие» итальянцы провели всего лишь пять этапов в сезоне-1963 – четыре из них закончились сходом двух машин. На этом, собственно, и заканчивается формульная эпопея «АТС». В дальнейшем главные лица проекта сосредоточатся на разработке спорткаров.

«Мерцарио». Годы выступлений в Ф-1: 1977–1979

Ещё одна команда, к которой имеет отношение бывший сотрудник «Скудерии» – пилот Артуро Мерцарио. Итальянец начинал формульную карьеру в «Феррари», но надолго задержаться в Маранелло ему не удалось: проведя 11 гонок за «красных», он оказался не нужен «Скудерии». Следующие три года Артуро проведёт в аутсайдерах, а в 1977-м он созреет до собственного проекта в Формуле-1.

Дебютный сезон для итальянской команды начинался весьма скромно: в гоночной конюшне числился всего один пилот – непосредственно сам Мерцарио, команда использовала клиентское шасси «Марч» и приняла участие всего в семи Гран-при.

Артуро Мерцарио представляет собственную команду на Гран-при Испании — 1979 Фото: Steve Powell/Getty Images

К следующему сезону итальянский коллектив разработал собственный болид под кодовым обозначением А1. Впрочем, улучшению результатов новое шасси не поспособствовало: за сезон-1979 в пассиве команды накопилось девять непройденных квалификаций, а если итальянцам всё же и удавалось выйти на старт гонки, то добраться до финиша уже не получалось. В следующем году «Мерцарио» показал примерно такие же результаты, после чего команда попрощается с «Королевскими гонками», сменив прописку на Формулу-2.

«Озелла». Годы выступлений в Ф-1: 1980–1990

Вряд ли эту команду можно причислить к худшим в абсолютном значении – всё-таки «Озелла» два раза набирала очки. Однако не стоит забывать, что итальянский коллектив, в отличие от некоторых «команд-однодневок», провёл в Ф-1 целых 11 лет, и провальных сезонов у него более чем хватало.

Последний сезон «Озеллы» в Формуле-1 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Особенно неудачными для «Озеллы» выдались самые первые и последние сезоны в Формуле-1. Более-менее повысить скорость (но не надёжность) помогли двигатели от «Альфа Ромео», но большого импульса это сотрудничество проекту «Озеллы» в Ф-1 не придало. В 1990 году итальянская команда проведёт очередной ужасный сезон, после чего покинет «Королевские гонки».

Кстати, что интересно, несмотря на плачевные перспективы, «Озелле» удавалось завлекать в свои ряды весьма способных пилотов: в 1980-м за команду выступал Эдди Чивер, а в последующие два сезона – Жан-Пьер Жарье, который и добыл для «Озеллы» лучший результат в её истории (четвёртое место).

«АГС». Годы выступлений в Ф-1: 1986–1991

Постепенно подбираемся к эпохе, когда случился массовый наплыв маленьких команд в Формулу-1 – стыку 1980-х и 1990-х. Команда AGS (Automobiles Gonfaronnaises Sportives) была основана механиками-энтузиастами в конце 1950-х в маленькой французской деревне Гонфарон, которую населяло менее 2000 человек.

Поначалу «АГС» соревновался исключительно в национальных чемпионатах, а ближе к концу 1970-х команда доросла до международных стартов – первенства Формулы-2 (позже Формулы-3000).

Добившись первых незначительных успехов за рубежом, французы решили попробовать силы в «Королевских гонках». В Ф-1 «АГС» дебютировал в концовке чемпионата 1986 года. В последующие два сезона команда из Гонфарона показывала относительно неплохие для новичков результаты: французским машинам явно не хватало скорости, но с задачей-минимум в виде пройденной квалификации они справлялись.

Впрочем, далее «АГС» начал стремительно регрессировать. В 1988-м от команды ушёл генеральный спонсор, что естественным образом сказалось на результатах. За последующие три сезона пилоты AGS 29 раз в полном составе завершали гоночный уикенд после квалификации.

Интересный дизайн боковых понтонов на «АГС» 1987 года Фото: Simon Bruty/Getty Images

«Колони». Годы выступлений в Ф-1: 1987–1991

«Колони» зарекомендовала себя в качестве относительно успешной команды юниорских серий: принимала участие в первых восьми сезонах чемпионата GP2. Пробовала свои силы итальянская команда и в Формуле-1, но ничем позитивным эта история не закончилась.

«Колони» провела в Ф-1 четыре полноценных сезона и запомнилась разве что непродолжительным союзом с «Субару», благодаря которому японский производитель в первый и в последний раз соприкоснулся с миром «Королевских гонок». «Субару» поручила итальянскому производителю «Мотори Модерни» (руководил компанией тот самый Карло Кити) сконструировать двигатель для «Колони». Результат получился плачевным: мотор был настолько ужасным, что даже команда-аутсайдер отказалась от него спустя восемь этапов. Затем «Колони» вернулась к хорошо знакомому «Косуорту», но команду было уже не спасти: в 1991-м итальянцы отказались от участия в Формуле-1, вернувшись в молодёжные серии.

Проект «Колони» и «Субару» закончился провалом Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

EuroBrun. Годы выступлений в Ф-1: 1988–1990

Команда образовалась в результате слияния двух гоночных коллективов – ведомого бывшим руководителем формульной конюшни «Альфа Ромео» Euroracing и достаточно успешного участника гонок на выносливость Brun (победитель мирового первенства спорткаров 1986 года). На бумаге у EuroBrun были определённые вводные для достойных выступлений в «Королевских гонках»: формульный бэкграунд одного из руководителей вкупе с победным опытом другого в теории могли принести результат. Но получилось как получилось.

Уже в дебютном сезоне EuroBrun столкнулся с финансовыми трудностями, а перед началом следующего команду покинули многие технические специалисты из Euroracing. Все эти передряги вполне логично ударили по возможностям гоночной конюшни: в сезоне-1989 команда смогла выставить на старт только одну машину. В следующем году EuroBrun вновь смог себе позволить обслуживание второго болида, но в конце концов финансовые проблемы добили скромную команду: сезон-1990 стал последним в истории гоночного коллектива.

«Лайф». Годы выступлений в Ф-1: 1990

Многие называют «Лайф» худшей командой в истории Формулы-1. Сухие факты: итальянский коллектив провёл в «Королевских гонках» всего один сезон в 1990 году и ни разу не смог преодолеть предквалификационный барьер, проигрывая в лучшем случае 15 секунд (зачастую больше) победителю сессии. На всякий случай уточним: победитель сессии – это не обладатель поула, а пилот, показавший быстрейшее время именно в предквалификации, в которой участвовали исключительно беспросветные аутсайдеры!

Болид «Лайфа» с логотипом кооператива ПИК Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Помимо негласного статуса худшей из худших, итальянская команда интересна ещё и деловыми связями с Советским Союзом. В 1990 году «Лайф» договорился о сотрудничестве с ленинградским военным кооперативом ПИК. Согласно уговору, советская сторона должна была выделить команде спонсорскую помощь в размере $ 20 млн, а также помочь с техническими аспектами силами советской оборонной промышленности. В свою очередь, «Лайф» должен был поделиться своими наработками по части конструирования формульного болида. Звучит дико, но руководитель команды Эрнесто Вита охотно принял столь необычное предложение (кто же откажется от 20 миллионов?) и даже разместил на гоночном болиде небольшой флаг СССР.

На этом, собственно, сотрудничество итальянской команды и советского кооператива и закончилось. ПИК так и не выполнил своих обязательств, а испытывающий большие финансовые проблемы «Лайф» естественным образом прекратил существование ещё в 1990 году.

«Модена». Годы выступлений в Ф-1: 1991

В конце 1980-х «Ламборгини» начал постепенно заглядывать в мир Формулы-1 – сначала в качестве моториста, а в 1991 году уже как конструктор шасси. Ответственным за строительство первого в истории формульного болида «Ламборгини» был назначен Мауро Форгьери –легендарный инженер «Феррари», разработавший мегауспешную модель 312.

Болид «Ламбо» 291 был готов уже к концу 1990 года, однако особого оптимизма в стане итальянского производителя никто не испытывал. Из проекта вышел мексиканский инвестор Фернандо Гонсалес Луна, проспонсировавший разработку машины. Вкладывать в команду свои деньги в «Ламборгини» были не готовы.

Ещё до старта дебютного сезона итальянцы начали предвкушать грядущий провал, поэтому заявиться в чемпионат Ф-1 было решено под названием «Модена», дабы не подвергать опасности репутацию бренда.

Собственно говоря, в прогнозах большие боссы не ошиблись. Только лишь в 6 этапах из 16 хотя бы одному пилоту «Модены» удалось пройти квалификацию и выйти на старт гонки. На этой грустной ноте канул в лету проект команды «Ламборгини» в Формуле-1.

«Андреа Мода». Годы выступлений в Ф-1: 1992

Да, эта команда имеет прямое отношение к индустрии моды. Владелец гоночной конюшни Андреа Сассетти назвал своё детище в честь собственного бренда женской обуви. С самого первого Гран-при итальянский бизнесмен задал высокий градус безумству и безалаберности, тем самым сделав небольшой тизер своего присутствия в Формуле-1.

Начнём с того, что на первом этапе сезона-1992 «Андреа Мода» собиралась использовать прошлогоднее шасси ушедшей из Ф-1 «Колони». Сассетти выкупил почившую команду, надеясь уклониться от выплаты обязательного для новичков взноса ($ 100 000), но с ФИА такие трюки не прошли: международная федерация и про денежный взнос не забыла, и прошлогодние болиды забраковала как не соответствующие техническому регламенту.

Первые два этапа «Андреа Мода» пришлось пропустить. В это время инжиниринговая компания «Симтек» (в будущем команда Ф-1) по своим старым наработкам впопыхах строила для итальянцев машину. В этот же временной отрезок Сассетти полностью обновил пилотский состав: критиковавших команду Алекса Каффи и Энрико Бертаджу он заменил на Роберто Морено и Перри Маккарти.

К третьему этапу сезона долгожданная машина наконец была готова. С тех пор «Андреа Мода» успела провести девять Гран-при – одна пройденная квалификация в исполнении Морено. А в преддверии Гран-при Италии по решению ФИА команда была исключена из первенства Формулы-1 с формулировкой «за финансовые нарушения и угрозу репутации чемпионата».

Роберто Морено во время предквалификации Гран-при Венгрии Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

«ХРТ». Годы выступлений в Ф-1: 2010–2012

Единственный представитель данного рейтинга из XXI века. Испанская команда пришла в «Королевские гонки» в 2010 году в результате расширения чемпионата до 12 команд. Изначально заявку на участие в Формуле-1 подавала известная по выступлениям в «молодёжках» команда «Кампос», однако ещё до дебюта в новом чемпионате у испанского проекта возникли проблемы с финансированием. На помощь пришёл бизнесмен Хосе Рамон Карабанте, который, по сути, выкупил команду у соотечественника, попутно переименовав её в «Хиспанию» (позже «ХРТ»).

К сожалению, игра не стоила свеч. Среди всех команд-новичков Ф-1 именно «ХРТ» стала худшей, причём безапелляционно. Если, «Маруся» («Манор») очень редко набирала очки, а «Лотус» («Кэтерхэм») был лучшим среди аутсайдеров по скорости на дистанции, то «ХРТ» вообще ничем не отличился со знаком плюс. Разве что позволил дебютировать в Ф-1 Даниэлю Риккардо.

Испанская конюшня просуществовала всего три года. Кстати, «ХРТ» по сей день остаётся последней командой, которой не удалось преодолеть квалификацию из-за правила 107% (Гран-при Австралии – 2012).