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Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 Гран-при Венгрии — 2023: Чжоу, Сарджент, Цунода или кто-то другой — опрос

Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?
«Чемпионат»
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Венгрии
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Герой субботы, вероятно, главный претендент на звание главного неудачника гонки.

Начиная с Гран-при Канады Формулы-1, мы завели новую рубрику. Теперь после финиша гонки предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки. То есть получается такая премия «Гонщик дня наоборот».

По итогам гонки на «Хунгароринге» редакция отобрала семь претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Кто худший гонщик Гран-при Венгрии Формулы-1?
Гуаньюй Чжоу
Фото: Dan Mullan/Getty Images
1 место

Гуаньюй Чжоу

Эх, какую ж замечательную квалификацию так быстро обессмыслил Гуаньюй! И ладно, что пилот «Альфа Ромео» провалился на старте — может, там и правда возникла чисто техническая проблема. Но на неё уже никак не списать действия Чжоу в первом повороте, когда он не смог вовремя затормозить, въехал в «Альфа Таури» Риккардо и спровоцировал аварию двух «Альпин». Пять секунд за такую ошибку — весьма либеральное наказания. Ну а финишировал Чжоу в итоге на унылой 16-й позиции.

Юки Цунода
Фото: Peter Fox/Getty Images
2 место

Юки Цунода

На возвращение в Ф-1 Даниэля Риккардо японец отреагировал так себе. Причём австралиец оказался замешан в стартовой аварии, но все равно умудрился финишировать в гонке выше Цуноды. Не оправдывает 15-ю позицию Юки даже заминка механиков на одном из пит-стопов.

Шарль Леклер
Фото: Dan Mullan/Getty Images
3 место

Шарль Леклер

Не самая удачная гонка пилота «Феррари». Да, отчасти его подвели механики «Скудерии», продержав девять секунд на пит-стопе, но Шарль решил ответить любезностью на любезность и сам превысил скорость на пит-лейне во время второго пит-стопа. В итоге пять секунд штрафа и потеря позиции относительно Расселла.

Кевин Магнуссен
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Кевин Магнуссен

Очередная унылая гонка для датчанина. Если Хюлькенберг хотя бы блистает в квалификациях, то Кевин изначально стартует далеко и никак не может себя проявить. Не сказать, что пилот «Хааса» сделал в гонке что-то ужасное, но от последнего места в итоговой классификации Магнуссена спас лишь разворот Сарджента и сход американца в боксах.

Валттери Боттас
Фото: Dan Mullan/Getty Images
5 место

Валттери Боттас

Финский гонщик «Альфа Ромео» отчасти пострадал из-за медленного старта Гуаньюя Чжоу перед ним, но и сам Боттас оказался не на высоте. Он проиграл борьбу на первом круге Нико Хюлькенбергу, потом пропустил ещё пару соперников на «софте», а на второй половине дистанции не сумел ничего поделать с Алексом Албоном в споре за 11-е место. Слабенько для такого опытного гонщика.

Логан Сарджент
Фото: Francois Nel/Getty Images
6 место

Логан Сарджент

Американец проводил бесцветную гонку, в то время как его напарник в очередной раз находился на границе очковой зоны — Албону до топ-10 не хватило схода хотя бы кого-то из фаворитов. В довершение ко всему именно Сарджент стал автором разворота на последних кругах гонки, после чего команда на всякий случай оформила сход.

Оскар Пиастри
Фото: Mark Thompson/Getty Images
7 место

Оскар Пиастри

Кандидатура австралийца может показаться неожиданной, но напоминаем: мы смотрим только на гонку, а не весь уикенд. И в этой гонке Пиастри внезапно потерял темп после первого пит-стопа и в итоге проиграл Норрису почти 30 секунд, попутно пропустив Хэмилтона и Переса. Если это следствие повреждений после заезда на бордюр, то вопросы все равно к самому Оскару.

Вот как прошла гонка в Венгрии:
Обе «Альпин» убрали в первом повороте, Хэмилтон провалился с поула. Каким был ГП Венгрии
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Обе «Альпин» убрали в первом повороте, Хэмилтон провалился с поула. Каким был ГП Венгрии
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