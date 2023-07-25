«Макларен» — вторая сила Формулы-1?! Как прорыв легенды резко меняет расстановку сил

В двух последних гонках ближайшим соперником «Ред Булл» в Формуле-1 неожиданно оказался «Макларен». Британская команда слабо начала сезон и уже после первых гонок уволила создателя машины 2023 года Джеймса Ки. Сегодня же MCL60 называют вторым лучшим шасси пелотона.

Как команде удалось полностью перевернуть игру, чья это заслуга и как прорыв Уокинга меняет расстановку сил в чемпионате — в материале «Чемпионата».

Преображение «Макларена»

В начале сезона MCL60 ехала действительно плохо — в трёх первых квалификациях сезона Ландо Норрис ни разу не прошёл в Q3, а Оскар Пиастри лишь в Джидде смог показать девятое время. В целом в Уокинге к слабому старта сезона были готовы — ещё на презентации Андреа Стелла заявил, что инженеры не очень довольны текущим состоянием шасси, но знают, в чём должны прибавить, и верят в потенциал машины.

Считается, что увольнение Джеймса Ки в конце марта — последствия слабых результатов начала сезона, однако это не совсем так: технический директор ушёл вслед за Андреасом Зайдлем в «Заубер» и теперь будет проектировать машины заводской команды «Ауди». Винить Ки в проблемах MCL60 в принципе нелогично — машина стала постепенно прибавлять уже после первых гонок.

Ландо Норрис на Гран-при Испании Фото: David Ramos/Getty Images

В Барселоне Норрис квалифицировался третьим, а последний пакет обновлений, задуманный ещё при бывшем техдире, дебютировал на «Макларене» в Шпильберге. И там Ландо квалифицировался четвёртым — на «Ред Булл Ринге» Норрис в очной схватке превзошёл Льюиса Хэмилтона. Именно на австрийской трассе — ещё до визита в Сильверстоуне — началось преображение.

К Гран-при Великобритании команда подготовила ещё один пакет обновлений — на машине появились переработанное днище, иной формы воздуховоды боковых понтонов, чуть более сглаженный кожух двигателя с иначе расположенными отверстиями охлаждения. В итоге Норрис с Пиастри два раза подряд полным составом квалифицировались в топ-4, а Ландо уже второй раз кряду поднялся на подиум — так часто пилоты «Макларен» не были в первой тройке с 2012 года.

Гран-при Венгрии — повод для оптимизма

Важно отметить, что успех на «Хунгароринге» имеет едва ли не большее значение, чем гонка на «Сильверстоуне». Инженеры понимали, что обновлённая машина должна хорошо смотреться в Великобритании, но на венгерской трассе, на которой почти нет длинных прямых или скоростных поворотов, у MCL60 должны были возникнуть проблемы, никто в команде не надеялся попасть на подиум.

Однако же машина вновь проявила себя с наилучшей стороны — и вновь Ландо Норрис смог опередить «Мерседес» Хэмилтона в очной схватке, а накануне лишь из-за своих собственных помарок упустил шанс на поул. В общем, да, последние две гонки уверенно говорят о том, что «Макларен» — вторая сила в пелотоне. Хотя «Мерседес» очень близок и в любой момент может выйти вперёд.

В Венгрии «Макларен» уже в третий раз подряд опередил «Мерседес» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Так или иначе, прорыв в число лидирующих команд решает множество проблем «Макларена», и в первую очередь — вызов имени Ландо Норриса. У британца контракт с Уокингом до конца 2025 года, и на фоне слабых результатов «Макларена» в паддоке многие советовали Ландо присмотреться к кому-то из соперников. Теперь же Норрису бежать никуда не надо — у него самая близкая к «Ред Булл» машина.

В то же время две хорошие гонки ещё не означают, что до конца сезона статус-кво не изменится. Можно предположить, что у инженеров запланированы и другие пакеты обновлений — и есть риск, что они поведут команду не в том направлении. Кроме того, нельзя исключать, что подобного прогресса достигнет кто-то из соперников, ведь если «Макларен» смог, то почему «Феррари» и «Мерседес» не могут?

Кошмар для грандов, катастрофа для «Альпин»

Прорыв «Макларена» — это худший кошмар для «Скудерии» и «Серебряных стрел». «Феррари», напомним, лидировала на старте сезона-2022, а теперь Леклер с Сайнсом не в состоянии доехать даже до подиума — второй уикенд подряд у «Скудерии» четвёртая (если не пятая!) по скорости машина. Обескураживающий регресс Маранелло.

У «Мерседеса» дела обстоят чуть лучше. Немецкие инженеры почти два года потеряли из-за концепции «нулевых понтонов» и в итоге вынуждены были начинать сначала. Однако теперь шасси смотрится более послушным и предсказуемым и позволяет бороться за статус лучшего позади «Ред Булл».

«Мерседесу» и «Феррари» остаётся лишь мечтать о таком прогрессе Фото: Francois Nel/Getty Images

Тем не менее стоит учесть, что в Будапеште Льюис не был бы на поуле, если бы не ошибки Ферстаппена и Норриса, а в Сильверстоуне Расселл проиграл в квалификации 0,4 секунды Максу и более 0,2 — Ландо. Амбициям экс-чемпионов достигнутый прогресс всё равно не соответствует, а тут перед носом нарисовалсяещё и «Макларен».

Но вот для «Альпин» прорыв «Макларена» — настоящая катастрофа. Сезон-2022 французы закончили на четвёртом месте Кубка конструкторов, но на фоне прогресса «Астон Мартин» стали пятыми. Теперь вперёд вышел и «Макларен» — и команда из Энстоуна впервые с 2017 года выпала из топ-5 командного зачёта. И пока всё выглядит так, что у «Альпин» нет никаких шансов отыграться — «Макларен» слишком быстр, а «Феррари» и «Астон Мартин» уже слишком далеко.