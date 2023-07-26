Первые «уши» в истории RDS GP! На 4-м этапе сезона — полёты над трассой и камбэк Лосева

Лучше момента для яркого взлёта и зрелищного полёта в российском дрифте, чем четвёртый этап Гран При Российской Дрифт Серии, придумать было сложно. Во-первых, экватор сезона-2023 стал самым подходящим временем для приятных сюрпризов. Во-вторых, уикенд прошёл на трассе ADM Raceway, что фактически на аэродроме «Мячково». А потому спортсмены в прямом смысле летали. По трассе, над ней и по строчкам турнирной таблицы.

И раз уж ADM Raceway — единственный в календаре RDS GP автодром, который расположен бок о бок с действующим аэродромом, то логично начать рассказ о прошедшем уикенде с полётов в дрифте. Тем более что их оказалось достаточно. Первым изучать воздушное пространство над трассой взялся Максим Гроссман — пилот на тренировках совершил экстремальный визит на обочину, кочки которой отправили в полёт автомобиль представителя команды TimeUp. Фотографы сделали яркие кадры, спортсмен получил новый незапланированный опыт, а команда — дополнительную работу. Вернуться к ней затем пришлось ещё раз, поскольку Максиму одного вылета показалось мало и он дал своим механикам очередную возможность потренировать замену подрамника и элементов подвески.

Фото: RDS GP

Не иначе как под впечатлением от пролётов Гроссмана в воскресенье на взлёт пошёл Андрей Астапов. Причём спортсмен из LUKOIL Racing Drift Team не стал мелочиться и, во-первых, выдал свою зрелищную аварию прямо на разминке перед топ-16, во-вторых, совершил первые в истории Гран При Российской Дрифт Серии «уши», перевернув автомобиль на крышу. Сам пилот — уже с полным правом так называться, поскольку отрыв от земли был да и фигуры высшего пилотажа за ним последовали — не пострадал, а команда продемонстрировала чудеса ремонта. За невероятно сжатое время машину удалось подготовить к парным заездам, в которых спортсмен смог принять участие в чётко отведённое ему турнирной таблицей время — даже переносить дуэль в конец сетки не пришлось.

Правда, когда Астапов вышел на старт, стало тревожно: соперником Андрея по топ-16 оказался Максим Гроссман. Существовал неиллюзорный риск парных полётов, но обошлось всего лишь вылетами с трассы. Оба пилота подранили свои и без того потрёпанные уикендом автомобили, а потому управление машинами вызывало видимые невооружённым глазом трудности. И ладно, если бы дело обошлось парой проездов в одном хите, но нет — многочисленные помарки обоих дуэлянтов вынудили судей назначить аж два OMT-заезда, по итогам которых в топ-8 вышел Астапов. Правда, там для Андрея всё и закончилось.

Но не для его команды. LUKOIL Racing Drift Team стала одним из приятных удивлений прошедшего этапа: коллектив стал одной из двух команд, кому удалось выйти в топ-16 в полном составе. Правда, для Дениса Сорокопуда всё там и закончилось, но уступить Гоче новичку RDS GP было абсолютно не зазорно. В топ-8 отсеялся Андрей Астапов, а вот Григорий Гусев сумел пробиться аж в полуфинал! Более того, пилот сделал это на абсолютно новом автомобиле: к четвёртому этапу Гран При Российской Дрифт Серии наконец-то была достроена необычная по меркам отечественного дрифта праворульная BMW 3 Series. Правда, времени на тесты и тонкую настройку особо не было — дебют новой E92 пришёлся на официальные тренировки этапа, а затем последовала внеплановая замена мотора…

Казалось, всё будет печально, но вышло абсолютно наоборот — Гусев словно преобразился и выдал один из лучших уикендов в своей карьере! Григорий сначала разделался с Антоном Козловым (недавний лидер личного зачёта из Carville Racing весь уикенд мучился со своей «Пробабкой»), затем в дуэли с Григорием оступился лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян, а дальше, уже на стадии полуфинала, начались сложности.

Выйти в финал не удалось, поскольку в заезде с Евгением Лосевым Гусев допустил ошибку в самом конце заезда лидером, спровоцировав контакт с Лосевым, и отправился сражаться за третье место. В этой дуэли Григория ждал Дмитрий Ермохин из STAR PЁR STARS AIMOL. Бронзовый призёр этапа в Санкт-Петербурге в Москве через OMT-заезд с Денисом Мигалем («SINTEC • Fresh Маркетплейс») пробился в топ-8. Затем Андрей Астапов своей ошибкой отдал место Ермохину в полуфинале. А там, уступив Роману Тиводару из TAKAYAMA FORWARD AUTO, Дмитрий встретился в дуэли с Гусевым. И Григорий дрогнул, допустив в решающий момент ошибку, которая и не позволила пилоту завоевать первый в своей карьере в RDS GP подиум.

Но при всём уважении к этим пилотам, главным героем четвёртого этапа RDS GP-2023 стал Евгений Лосев, который стал автором внезапного для фанатов «SINTEC • FRESH Маркетплейс» успеха. После того как старт сезона для чемпионского коллектива был провален вчистую (единственным ярким моментом стала победа Дамира Идиятулина в квалификации на Moscow Raceway), поклонники команды уже успели свыкнуться с мыслью, что, похоже, не видать им от своих кумиров высоких результатов в этом году. И когда стало известно, что перед ADM Raceway коллектив устроил размен автомобилями, пессимизм мог только усилиться: если за три этапа в имеющиеся машины пилоты не вкатились, то что говорить о новых! Однако вышло всё с точностью наоборот. Дамир Идиятулин пересел на Toyota Supra A80, отдав свой Lexus IS760 Денису Мигалю. А Евгений Лосев хоть и остался за рулём той же Toyota Supra A80, на которой и начинал сезон, но, похоже, наконец-то нашёл с машиной общий язык. Как результат — все три пилота обеспечили себе место в стадии топ-16, а для команды уикенд на ADM Raceway вполне может стать моментом долгожданного ренессанса.

Первые его проблески появились уже в субботу, когда Лосев первой же квалификационной попыткой получил от судей 97,5 балла — превзойти этот результат никто не смог, так что пилот «SINTEC • FRESH Маркетплейс» выиграл первую почти за год квалификацию RDS GP. Почин напарника поддержал и Идиятулин, который с результатом в 96 баллов стал в квалификации третьим.

Вообще, подмосковная трасса оказалась богата на «клуб 90+» — с результатом, превышающим 90 баллов из 100, сессию закончили сразу 11 пилотов. И такого успеха в Гран При Российской Дрифт Серии не было давно!

Как лидеры сессии Лосев и Идиятулин вышли в топ-16 через bye run (сразу два пилота не принимали участия в квалификации из-за технических проблем — Степан Азаров из AUTOPROFI TEAM и Илья Попов из «FailCrew x ДаркСайд»), а Денис Мигаль стал автором первой громкой сенсации этапа.

Денис Мигаль против Аркадия Цареградцева Фото: RDS GP

Сетка топ-32 свела Мигаля с действующим чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым («FailCrew x ДаркСайд). С первой попытки выявить победителя в этой паре не удалось, а по итогам назначенного перезаезда судьи отдали путёвку в воскресные дуэли Денису Мигалю. Царь, как и многие фанаты дрифта, выразил, мягко говоря, недоумение этим судейским решением, но вынужден был с ним смириться и принять своё поражение уже в субботу.

На этом сюрпризы не закончились. Немало вопросов возникло к дуэли Леонида Шнайдера (TimeUp) и Анатолия Щербака. В первом заезде Анатолий, преследуя Леонида, на одной из перекладок был достаточно агрессивен и слишком близко подскочил к лидеру, казалось бы, не оставив тому места для манёвра. Когда же Щербак сам ехал лидером, технические проблемы возникли уже у его соперника. В итоге, рассмотрев оба проезда, судьи пришли к выводу, что заезд преследователем Леонид обнулил самостоятельно, а в статусе лидера Шнайдер также допустил ошибку, так что в топ-16 прошёл Анатолий Щербак.

Тимофей Добровольский против Романа Тиводара Фото: RDS GP

А вот приятным шоком в очередной раз стало выступление Тимофея Добровольского. Новобранец чемпионской команды TAKAYAMA FORWARD AUTO не вышел в топ-16, уступив в топ-32 своему напарнику Роману Тиводару, но зато восхитил своим пилотажем — в первом же заезде на машине Добровольского разбортировалось колесо, что не помешало Тимофею доехать до финиша и даже продемонстрировать парный дрифт! В подобных ситуациях и более опытные участники Гран При Российской Дрифт Серии вылетали с трассы, а дебютант RDS GP выдал потрясающий проезд.

Ну а в воскресенье главными героями стали Евгений Лосев и Роман Тиводар. В топ-16 соперником опытнейшего Лосева стал дебютант RDS GP Владислав Попов, и Евгению не составило труда победить молодого представителя «FailCrew x ДаркСайд». На стадии топ-8 сетка парных заездов свела Лосева с Алексеем Вахтиным — пилот VSTeam попытался навязать борьбу своему оппоненту, но Евгений и в этом сражении взял верх. Чем дальше продвигался Лосев по сетке заездов, тем сложнее были у него соперники. Однако результат оставался неизменным — победа во всех дуэлях. Включая финал.

Роман Тиводар против Евгения Лосева Фото: RDS GP

И эта решающая битва стала для будущего победителя этапа самым серьёзным испытанием дня. Не только потому, что противостоял ему опытный и непростой соперник Роман Тиводар, а потому, что судьи смогли определить сильнейшего в этой паре только после трёх хитов. Одной плановой дуэли не хватило, поэтому был назначен сначала один, а затем и второй OMT-заезд. По итогам этого, казалось, бесконечного сражения судьбу победы решила небольшая помарка Тиводара. Лосев выиграл, но оба пилота подарили болельщикам на трибунах ADM Raceway и у экранов трансляции RDS TV такое феноменальное зрелище, что поклонники дрифта готовы были вновь и вновь следить за проездами мастеров управляемого заноса по оцениваемому участку. Проезды были настолько плотными, настолько синхронными и настолько красивыми, насколько вообще это возможно.

Кроме того, Евгений Лосев стал первым в сезоне-2023 пилотом, кто в рамках одного уикенда выиграл квалификацию и парные заезды. А вкупе с победой «SINTEC • Fresh Маркетплейс» в командном зачёте получились заветные «три кола», о которых коллектив мечтал давно. И наконец смог их завоевать. А заодно подвесил очередную интригу — за четыре прошедших этапа в Гран При Российской Дрифт Серии было четыре разных победителя квалификаций и четыре разных победителя парных заездов, так что интересно, продолжится ли эта тенденция и дальше или же кто-то из участников RDS GP запишет на свой счёт больше одного успеха за сезон.

Евгений Лосев Фото: RDS GP

Правда, хоть решающие заезды на ADM Raceway были эффектными, но не эффективными с точки зрения расклада сил в общем зачёте. После четвёртого этапа положение в топ-3 ни личного, ни командного зачётов не поменялось. Так что вряд ли пилоты «SINTEC • Fresh Маркетплейс» и LUKOIL Racing Drift Team в отсутствие серьёзнейших проблем у соперников смогут включиться в борьбу за титул в личном зачёте. А в командном противостоянии у каждого из коллективов есть возможность зацепиться за место в тройке сильнейших. Но для этого каждый из трёх оставшихся этапов надо проводить так, как на ADM Raceway.

Получится ли это и смогут ли недавние лидеры и претенденты на победу вернуться к своим лучшим кондициям? Ответ на этот вопрос даст пятый этап RDS GP 2023 года, который пройдёт в Красноярске — уикенд на культовом «Красном кольце» состоится почти через месяц, 12–13 августа, так что время провести работу над ошибками будет.