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Формула-1, Гран-при Бельгии 2023 года в Спа 30 июля — онлайн-трансляция, фото, новости

Бедрин в Формуле-3 прорвался с 18-го места на третье! Дождевой хаос на ГП Бельгии — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Бельгии Формулы-1
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Гонка Формулы-1 стартует в 16:00.

Сегодня — решающий день Гран-при Бельгии Формулы-1. Из-за традиционно дождливой бельгийской погоды и необычного формата уикенда со всего одной тренировкой у команд не было возможности нормально подготовиться к гонке. По сути никто не знает, как поведут себя их машины, окажется ли выбор настроек удачным, сколько продержатся шины. В такой ситуации теоретически может дать сбой даже непобедимый «Ред Булл»! К тому же Макс Ферстаппен из-за штрафа за перебор коробок передач стартует не с поул-позишен, а шестым. Посмотрим, будет ли в такой ситуации шанс у Шарля Леклера, Серхио Переса, Льюиса Хэмилтона и всех остальных.

Подробности гонки Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

Ф-3: победа Барнарда, подиум Бедрина Бедрин на 4-м месте Старт: Арон на дождевых шинах рвётся вперёд Мини выбыл из борьбы за титул в Ф-3
Live Дмитрий Захарченко

Теперь переключаемся на гонку Формулы-2 — она стартует в 11:00 по московскому времени.

10:34 Дмитрий Захарченко

Бортолето не смог оформить титул в этот уикенд, но у него превосходные шансы сделать это в Монце — 2 или 3 сентября. Габриэль опережает ближайшего соперника — Пола Арона — на 38 баллов, а это значит, что Бортолето достаточно набрать три очка, чтобы обеспечить себе титул.

Формально шансы на чемпионство сохраняет и Хосеп-Мария Марти, но он должен выиграть обе гонки и квалификацию и надеяться на то, что Бортолето ни в одном из заездов очков не наберёт. Шанс есть, но мизерный.

Никита Бедрин за счёт подиума поднялся на три строчки и занимает теперь 17-е место.

Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 144 очка.
2. Пол Арон (Prema Racing) — 106.
3. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 105.
4. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 101.
5. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 100.
6. Дино Беганович (Prema Racing) — 94.
7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 87.
8. Оливер Гёте (Trident) — 66.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 66.
10. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) — 61.
…17. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 24.

10:20 Дмитрий Захарченко

Ф-3: победа Барнарда, подиум Бедрина

Тейлор Барнард пересекает линию финиша и одерживает победу в основной гонке восьмого этапа Формулы-3!

Мэнселл финиширует вторым, а Бедрин занимает третье место и во второй раз в этом году поднимается на подиум!

Далее расположился Гарсия, на пятое место прорвался Кайо Коллет, опередивший Монтойю и Флёрш (София всё равно в топ-10 — седьмое место!), Арон сохраняет шансы на чемпионство за счёт четырёх баллов за восьмую позицию, девятым стал Марти, а топ-10 замкнул Колапинто.

Бортолето на последних кругах атаковал Колапинто, но так и не смог его пройти — 11-е место.

Финиш гонки Ф-3 (топ-10):
1. Тейлор Барнард (Jenzer Motorsport) — 15 кругов.
2. Кристиан Мэнселл (Campos Racing) +1,5 сек.
3. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) +7,7.
4. Алехандро Гарсия (Jenzer Motorsport) +8,9.
5. Кайо Коллет (Van Amersfoort Racing) +20,0.
6. Себастьян Монтойя (Hitech Pulse-Eight) +20,1.
7. София Флёрш (PHM by Charouz) +20,5.
8. Пол Арон (Prema Racing) +28,7.
9. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) +30,1.
10. Франко Колапинто (MP Motorsport) +31,5.

10:18 Дмитрий Захарченко

Столкновение Хью Бартера и Оливера Грея в финальной шикане — машины застряли на трассе, жёлтые флаги.

Тем временем в топ-10 София Флёрш прошла Себастьяна Монтойю, но тот контратаковал на прямой «Кеммель» и в «Ле Комб» вернул себе пятое место.

Финальный круг гонки.

10:13 Дмитрий Захарченко

Ещё одна атака Мэнселла на Барнарда — бок о бок два лидера проходят «Ле Комб», но на выходе гонщику «Кампоса» не хватает скорости, чтобы отобрать первую позицию.

Тем временем Бортолето прошёл О'Салливана и вышел на 11-е место — но этого недостаточно, чтобы гарантировать себе титул при условии, что Арон финиширует восьмым…

Статус-кво сохраняется, менее трёх кругов до финиша.

10:12 Дмитрий Захарченко

Подсыхает трасса — и теперь пилоты на сликах быстее тех, кто на дождевых шинах.

13/15: 1 Барнард — 2 Мэнселл — 3 Бедрин — 4 Гарсия — 5 Монтойя — 6 Флёрш — 7 Коллет — 8 Арон — 9 Марти — 10 Колапинто.

10:07 Дмитрий Захарченко

Переход на слики, похоже, не оправдал себя — первая шестёрка, которая остаётся на дождевых, отрывается от преследователей. Но сохранится ли такая ситуация до финиша гонки?

Тем временем во главе пелотона Мэнселл во всю прессингует Барнарда, но первая атака в конце «Ле Комб» не прошла.

Борьба Мэнселла и Барнарда

Борьба Мэнселла и Барнарда

Фото: twitter.com/formula3

До финиша пять кругов.

10/15: 1 Барнард — 2 Мэнселл — 3 Бедрин — 4 Гарсия — 5 Монтойя — 6 Флёрш — 7 Коллет — 8 Арон — 9 Марти — 10 Бойя.

10:00 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар покинул трассу, и гонка возвращается в боевой режим: Барнард лидирует, опережая Мэнселла, Бедрина и Гарсию.

Коллет в борьбе за девятое место в первом повороте проходит Оливера Грея, а на прямой «Кеммель» опережает Мари Бойю и поднимается уже на восьмую строчку!

Тут же ошибается Арон — и пропускает Коллета на седьмое место.

08/15: 1 Барнард — 2 Мэнселл — 3 Бедрин — 4 Гарсия — 5 Монтойя — 6 Флёрш — 7 Коллет — 8 Арон — 9 Марти — 10 Бойя.

09:49 Дмитрий Захарченко

Оливер Гёте вылетел в стену в «Красной воде» — на трассу выезжает автомобиль безопасности.

Гёте покидает разбитую машину

Гёте покидает разбитую машину

Фото: twitter.com/formula3

Этим решил воспользоваться лидер гонки — Пол Арон заезжает в боксы и переходит с дождевых шин на слики. На пит-лейне также Бойя, Грей и Коэн. Барнард, Мэнселл, Бедрин, Монтойя и Флёрш остаются на трассе.

Марти и Бортолето изначально стартовали на сликах, они занимают 11-е и 18-е места.

05/15: 1 Барнард — 2 Мэнселл — 3 Бедрин — 4 Гарсия — 5 Монтойя — 6 Флёрш — 7 Арон — 8 Бойя — 9 Грей — 10 Коллет. (Топ-6 — на дождевых шинах).

09:48 Дмитрий Захарченко

Кристиан Мэнселл проходит и Мари Бойю — и выходит на третье место.

04/15: 1 Арон — 2 Барнард — 3 Мэнселл — 4 Бойя — 5 Бедрин — 6 Гарсия — 7 Грей — 8 Монтойя — 9 Флёрш — 10 Коэн.

09:45 Дмитрий Захарченко

Кристиан Мэнселл опередил Никиту Бедрина — россиянин откатывается на пятое место.

Марти выпал из топ-10, не едут слики. Бортолето, отметим, тоже пока не блещет — лидер чемпионата откатился на 20-е место. У Арона хороший шанс отыграться…

02/15: 1 Арон — 2 Барнард — 3 Бойя — 4 Мэнселл — 5 Бедрин — 6 Гарсия — 7 Грей — 8 Флёрш — 9 Монтойя — 10 Коэн.

09:42 Дмитрий Захарченко

Бедрин на 4-м месте

Марти теряет позиции и откатывается на восьмое место.

Бедрин на четвёртой позиции, Флёрш на седьмом месте!

01/15: 1 Арон — 2 Барнард — 3 Бойя — 4 Бедрин — 5 Мэнселл — 6 Гарсия — 7 Флёрш — 8 Марти — 9 Грей — 10 Колапинто.

09:39 Дмитрий Захарченко

Старт: Арон на дождевых шинах рвётся вперёд

Сейфти-кар вернулся в боксы, гонка стартовала — пелотон в один ряд пересекает линию старта, однако уже в первом повороте начинается борьба.

Марти сохранил лидерство, а Пол Арон ракетой пролетел мимо соперников и только на прямой «Кеммель» прошёл Колапинто и Форнароли!

А уже через несколько поворотов Арон опередил и Марти и возглавил гонку! Секрет в том, что эстонец на дождевых шинах, а Марти — на сликах.

Арон на дождевых атакует Марти на сликах

Арон на дождевых атакует Марти на сликах

Фото: twitter.com/formula3

Никита Бедрин поднялся на 15-ю строчку.

09:36 Дмитрий Захарченко

Пилоты Формулы-3 отправились на прогревочный круг за автомобилем безопасности. В боевом режиме заезд начнётся с хода.

09:29 Дмитрий Захарченко

Мини выбыл из борьбы за титул в Ф-3

Проблемы у Габриэле Мини ещё до старта гонки — итальянец по пути на стартовую решётку вылетел в «Пуоне» и разбил машину!

Разбитая машина Мини

Разбитая машина Мини

Фото: twitter.com/formula3

Мини должен был стартовать восьмым и сохранял шансы на чемпионство, но теперь выходит из борьбы. У Бортолето осталось пять соперников.

09:17 Дмитрий Захарченко

Однако добиться высокого результата Бортолето сегодня будет непросто — после неудачной квалификации он стартует лишь 15-м. Впрочем, и Пол Арон далековато — только 11-й.

Зато Хосеп-Мария Марти стартует с поул-позиции. Накануне испанцу не повезло — его развернул Габриэле Мини, а затем, возвращаясь на трассу, Пепе влетел в Идо Коэна. Сегодня у него есть шанс реабилитироваться и в преддверии финального уикенда радикально сократить отставание от лидера чемпионата.

Также будем следить за Франко Колапинто, Заком О’Салливаном и Дино Бегановичем — они тоже сохраняют теоретические шансы на титул и стартуют с третьей, пятой и шестой позиций соответственно. Габриэле Мини замыкает топ-8.

Россиянин Никита Бедрин стартует с 18-м.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

Старт прогревочного круга отложен на пять минут — до 9:35 по московскому времени.

09:16 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день — заключительный перед летним перерывом в Формуле-1 — мы начинаем с заезда Формулы-3. Причём предстоящая гонка может стать решающей в борьбе за чемпионство — у Габриэля Бортолето есть шанс досрочно оформить титул.

Для этого бразильцу нужно по крайней мере на 40 очков опережать всех своих преследователей, и сейчас он опережает их на 42. Ближе всех к Бортолето в данный момент Хосеп-Мария Марти и Пол Арон, но им нужно отыграть у лидера не менее трёх очков — то есть финишировать в топ-8 (или 9-м и показать лучший круг в гонке).

В общей сложности шесть пилотов, включая занимающего седьмую строчку Габриэле Мини, могут отобрать у Бортолето титул.

Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 144 очка.
2. Хосеп-Мария Марти (Campos Racing) — 102.
3. Пол Арон (Prema Racing) — 102.
4. Зак О’Салливан (Prema Racing) — 101.
5. Франко Колапинто (MP Motorsport) — 99.
6. Дино Беганович (Prema Racing) — 94.
7. Габриэле Мини (Hitech Pulse-Eight) — 87.
8. Оливер Гёте (Trident) — 66.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 66.
10. Грегуар Соси (ART Grand Prix) — 54.
…20. Никита Бедрин (Jenzer Motorsport) — 9.

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