Бедрин в Формуле-3 прорвался с 18-го места на третье! Дождевой хаос на ГП Бельгии — LIVE

Сегодня — решающий день Гран-при Бельгии Формулы-1. Из-за традиционно дождливой бельгийской погоды и необычного формата уикенда со всего одной тренировкой у команд не было возможности нормально подготовиться к гонке. По сути никто не знает, как поведут себя их машины, окажется ли выбор настроек удачным, сколько продержатся шины. В такой ситуации теоретически может дать сбой даже непобедимый «Ред Булл»! К тому же Макс Ферстаппен из-за штрафа за перебор коробок передач стартует не с поул-позишен, а шестым. Посмотрим, будет ли в такой ситуации шанс у Шарля Леклера, Серхио Переса, Льюиса Хэмилтона и всех остальных.

Подробности гонки Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!