Многоходовочка Марко. Теперь «Ред Булл» может делать с Риккардо всё, что хочет

Один из самых больших подарков, который только могут получить болельщики Королевы автоспорта в проходном с точки зрения борьбы сезоне, — это смена пилотов прямо посреди чемпионата. «Ред Булл» выиграл все гонки до летнего перерыва и, вполне возможно, выиграет оставшиеся, поэтому неподдельный интерес вызывает каждая мелочь, способная отвлечь нас от рекордных побед Ферстаппена. Так мы хотя бы вспоминаем про существование остальных 19 пилотов.

При этом случай увольнения гонщика после 10 гонок — особый сам по себе, это вполне самостоятельная информационная сенсация. Вдвойне сенсационно то, что Ника де Вриса в «Альфа Таури» заменил Даниэль Риккардо. Продукт системы «Ред Булл», который покинул её в 2018-м с плохо скрываемой обидой и желанием доказать, что он сможет стать исторической фигурой в любом другом месте. Но гоночная судьба слегка усмехнулась над Дэном: всего за четыре с лишним года Риккардо приземлился туда, где начинал своё восхождение. Да, в «Рено» и «Макларене» за этот период он заработал невероятно много денег, но взамен расплатился статусом топ-пилота и возможностью бороться за победы и подиумы. Но что самое забавное, именно упавшее с небес на землю реноме австралийца и позволило ему в 2023 году чуть ли не возглавить рейтинг пилотов, которых сватают в «Ред Булл» на место Серхио Переса.

Как это стало возможным?

Хельмут Марко и его главное качество

Австрийский ветеран не нуждается в подробном психологическом анализе — о его жёсткости, переходящей в жестокость, знают все фанаты Ф-1. Поэтому мы рассмотрим лишь один, но очень интересный аспект в отношении консультанта «Ред Булл», который прямо влияет на возвращение Риккардо и даже его на шансы попасть в главную команду. Дело в том, что Хельмут Марко никогда и ни за что категорически не признает собственных промахов. Точнее, делает вид, что их просто не существует. Учитывая масштаб личности австрийского руководителя, это не хорошо и не плохо, но тенденция определённо существует.

В 2021 году Хельмут публично уничтожал Юки Цуноду в течение половины сезона, прямо по ходу чемпионата отправил его режимить на базу в Фаэнце и заявлял, что Юки не готов к Формуле-1. Кто принимал решение посадить в «Альфа Таури» неподготовленного пилота? Именно Марко. Человек, отвечавший за его подготовку! При этом ни одна живая душа не поинтересовалась у австрийца, не считает ли он это собственным промахом. Ну а затем тема и вовсе сошла на нет, так как результаты Цуноды стабилизировались, да и вообще — даже при таких обидных стрелах от Марко в сторону Юки именно легендарный консультант и был причиной, по которой японец вообще получил право выступать в Королеве автоспорта. И до сих пор выступает.

В 2023-м у Ника де Вриса произошла аналогичная ситуация, но с грустным концом. Хельмут личным решением посадил чемпиона Формулы-Е, через несколько гонок традиционно стал гасить его в прессе, а затем Ника в команде просто не стало. Причём в куда более широком смысле — как будто его там никогда и не было. Все поприветствовали Даниэля Риккардо, а про уже бывшего гонщика Кристиан Хорнер в одном комментарии выдал два фантастически совместимых тезиса: «На де Вриса возлагались большие надежды» и «Я просто не понимал, как он вписывается в нашу программу. Почти как затычка».

В общем, о нидерландце забыли примерно через 30 секунд, в течение которых руководство фактически выдало ему волчий билет в Ф-1 (отчасти справедливый), и вновь никто не поинтересовался у старины Хельмута, есть ли в такой провальной ситуации хоть доля его персональной ответственности. И здесь без фактора масштаба личности не обошлось — ну кто будет задавать легендарному Марко обвинительные вопросы про какие-то там перестановки в младшей команде, которая ни за что не борется? Тем более что Хельмут своими руками вернул любимца публики Риккардо!

В 2018 году, после двойной аварии «Ред Булл» в Баку и последующего вызова обоих пилотов на ковер, Даниэль окончательно разочаровался в руководителях именно в результате разговора с Хельмутом Марко. Позже Дэн говорил, что посчитал отношение австрийца к себе очень несправедливым на фоне получающего всю «родительскую» любовь Макса Ферстаппена. Хельмут, как и всегда, сделал вид, что ничего не произошло — вся его с Хорнером риторика сводилась к тому, что уход Даниэля является для них большой неожиданностью, да и зарплата в «Рено» наверняка сыграла определяющую роль. Никаких психологических проблем Даниэля на фоне разного, как ему казалось, отношения к нему и Максу! Ушёл и ушёл.

Доктор Марко и Кристиан Хорнер вполне могли бы отомстить австралийцу за тот побег пятилетней давности. Наложить запрет на его возвращение, раз уж Дэн оказался таким свободолюбивым. Или оставить его до конца гоночных дней крутить руль симулятора в команде, с которой он ещё совсем недавно одерживал победы — тоже своеобразное унижение. Но на него рассчитывают как на профессионала за рулём болида Формулы-1. А в перспективе, возможно, за рулём чемпионского болида Формулы-1.

Именно сквозное, мимолётное ощущение Хельмута в вопросе выбора пилотов, а также личного и публичного отношения к ним и позволило Риккардо вернуться в Королеву автоспорта. То самое, из-за которого австралиец буквально бежал из «Ред Булл». Все прошлые обиды и недопонимания стёрлись в мгновение ока, потому что с точки зрения двух сторон они не имеют никакого смысла — Даниэль тоже не стал изображать вечную злобу и без проблем вернулся туда, где ещё совсем недавно чувствовал себя неуютно. Туда, где когда-то равный ему Макс Ферстаппен несётся уже к третьему титулу в карьере.

Кандидат в «Ред Булл»

Возвращение Риккардо в «Альфа Таури» стало возможным благодаря удивительному обстоятельству. По словам Кристиана Хорнера, Даниэль настолько не упал в грязь лицом на шинных тестах в Сильверстоуне, что уже на 11-м круге Хельмут Марко позвонил де Врису попрощаться!

И здесь очень важный момент — Дэн не показал сверхрезультатов на болиде «Ред Булл», а на самом деле просто не оплошал после семимесячного простоя. Этот фактор сейчас играет решающую роль в разговорах о том, кого же нужно посадить в главную команду вместо Серхио Переса: в глазах общественности никакой Нико Хюлькенберг не является настолько желанной фигурой в напарниках Ферстаппена, как австралиец. Хотя Халк отсутствовал далеко не семь месяцев — три сезона, господа. Три! И с ходу улетел в космос от вкатанного Кевина Магнуссена по очкам и квалификациям. Поэтому стоит признать, что ситуацию Риккардо неслабо романтизируют — скорее всего, по Даниэлю просто соскучились как по медийному персонажу. Ну а то, что он великолепный гонщик, мы и так всегда знали.

Даниэль Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Удивительный случай, но промоушен в чемпионский болид происходит по любым другим параметрам, кроме гоночных. Хотя и с гоночными всё в полном порядке. Первая же квалификация австралийца после возвращения вызвала настоящий фурор, при том, что Дэн опередил Цуноду за рулём непонятной «Альфа Таури» всего лишь на три тысячных секунды. От чего возникла мысль: а это точно те показатели, по которым вообще нужно вычислять вероятность Риккардо стать гонщиком «Ред Булл»?! Что покажет нам счёт в квалификациях 7:4 в пользу Даниэля?

Распутывая этот клубок, можно прийти к интересному выводу: любые результаты австралийца, кроме оглушительного провала (вероятность которого практически нулевая), не имеют никакого значения. Главную роль играют личность Риккардо и история его взаимоотношений с боссами «быков», которую можно красиво закольцевать. Осталось только дождаться, произойдёт ли это на самом деле.

Если брать чисто спортивную составляющую, то Нико Хюлькенберг заслуживает места в «Ред Булл» гораздо больше. После трёхлетнего простоя за половину текущего сезона он вчистую переиграл Магнуссена и поднял полумёртвую команду на невиданное седьмое место в Кубке конструкторов. За возможность увидеть Нико на подиуме миллионы фанатов Формулы-1 отдали бы многое, но каким-то чудом всё это меркнет на фоне потенциального возвращения Даниэля Риккардо.

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Марко и Хорнер поэтому и являются самыми эффективными управленцами в Ф1 в плане работы с пилотами — им ничего не стоит вернуть в команду того, кто уходил из неё, не скрывая разочарования и не выбирая выражений впоследствии.

Как настоящие мафиози, руководители «Ред Булл» приняли блудного сына обратно в родные пенаты. Но, как и полагается при таких возвращениях, есть один важный нюанс: теперь они могут делать с Риккардо всё, что захотят, и тот никуда не денется. Сделать его резервистом, пилотом младших и старших «быков», послом бренда. Справедливо и несправедливо критиковать, давать копеечную по меркам австралийца зарплату, уволить в любой момент. Абсолютно любой каприз. Потому что прямо сейчас в результате идеально выверенной партии Хельмут и Кристиан вновь разбудили в 34-летнем Даниэле уже давно угасшее желание быть на вершине мира. И ради этого он пойдёт на всё.