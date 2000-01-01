Топ-5 лучших гонщиков первой части сезона Ф-1
Наверху рейтинга — отнюдь не только лидеры общего зачёта!
Рейтинг самых-самых
Sky Sports выставил оценки пилотам по итогам первой половины текущего сезона Формулы-1. Как выглядит топ-5 лучших гонщиков?
Пятое место
Эстебан Окон («Альпин») и Юки Цунода («Альфа Таури») получили за свои выступления 7 баллов из 10. Главное достижение француза — подиум в Монако, а японца — финиши в очках и разгром де Вриса.
Четвёртое место
Александеру Албону («Уильямс») и Нико Хюлькенбергу («Хаас») издание поставило по 7,5. Оба пилота — лидеры команд, причём если Нико громит Магнуссена в квалификациях, то Алекс опережает Сарджента всегда.
Третье место
Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Оскара Пиастри («Макларен») оценили на 8 из 10. Британец в этом сезоне уверенно опережает Расселла, а новичок из Австралии блеснул на последних этапах.
Второе место
Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Ландо Норрис («Макларен») получили по 8,5 балла. Испанец стал звездой старта сезона, а британец — последних Гран-при перед перерывом.
Первое место
Единоличным лидером рейтинга стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Нидерландцу поставили 9,5. Полбалла отняли за не всегда идеальные старты.
Лучшие гонщики первой половины сезона Ф-1 по версии Sky Sports. Как выглядит топ-5?
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