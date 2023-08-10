Самые необычные карьеры бывших гонщиков Формулы-1 — от священника до губернатора

В прошлом месяце бывший пилот «Уильямса» Николас Латифи поставил на паузу свою гоночную карьеру: канадец будет получать образование в сфере бизнес-администрирования. Латифи выбрал не самый популярный род занятий для бывшего гонщика. Впрочем, история помнит и более оригинальные карьеры повесивших шлем на гвоздь пилотов – о них мы и поговорим.

Хайме Альгерсуари – диджей

Вообще, гонщиков частенько тянет в мир музыки. Своими песнями могут похвастаться Жак Вильнёв, Шарль Леклер, Роберт Шварцман и прочие известные пилоты. Но дальше всех на музыкальном поприще забрёл Хайме Альгерсуари, который построил полноценную карьеру диджея.

В конце 2011-м испанец потерял место в Ф-1 после трёх неполных сезонов в стане «Торо Россо». Далее Альгерсуари работал штатным тестером в «Пирелли», гонялся в «кузовах», а также принял участие в первом сезоне Формулы-Е. На этом, собственно, гоночная карьера Хайме и закончилась: в 2015-м он объявил об уходе из автоспорта.

Хайме Альгерсуари за работой Фото: из личного архива Хайме Альгерсуари

Оставив гонки, Альгерсуари смог полностью сосредоточиться на другой своей страсти – музыке. Что интересно, Squire (сценический псевдоним) записал дебютный альбом ещё в 2011-м – будучи пилотом «Торо Россо». Со временем Хайме стал частым гостем клубов Ибицы, где выступал с DJ-сетами. Кстати, о гонках испанец также не забывал, периодически принимая участие в местных картинговых соревнованиях. Но о возвращении в профессиональный автоспорт речи не шло: Альгерсуари уже давно сделал выбор в пользу музыки.

Бертран Гашо – владелец компании по производству энергетических напитков

Гашо выигрывал «24 часа Ле-Мана», но в историю автоспорта он вошёл прежде всего как человек, проложивший Михаэлю Шумахеру дорогу в Формулу-1. Получив тюремный срок, Бертран не только позволил дебютировать в «Джордане» будущему семикратному чемпиону, но ещё и потерял место в команде.

Далее в карьере Гашо появятся «Ляррусс» и «Пацифик», в составе которых он проведёт три сезона в «Королевских гонках». В 1995-м он откатает свой последний сезон в Ф-1, после чего отправится в Японию, где потратит два года на местный туринг. В 1997-м Бертран окончательно завершит гоночную карьеру, переключив внимание на бизнес. В том же году Гашо стал официальным представителем производителя энергетических напитков Hype Energy во Франции, а уже в 2000-м выкупил компанию, после чего занял кресло генерального директора.

Кстати, в 2015-м Бертран всё же вернулся в Формулу-1, пусть и совсем в другом качестве: Hype Energy заключила спонсорское соглашение с «Форс Индия».

Паоло Барилла – управленец в крупной компании по производству макарон

Барилла – ещё один триумфатор «Ле-Мана» (выиграл гонку в 1985-м), который не снискал успеха в Ф-1. В «Королевских гонках» итальянец провёл один полноценный сезон в составе «Минарди»: смотрелся намного слабее напарника Пьерлуиджи Мартини – за две гонки до окончания сезона Барилле указали на дверь.

Оставшись без места в Ф-1, итальянец провёл пару гонок в «кузовах», после чего завязал с профессиональным автоспортом. После выхода на «пенсию» Барилла сосредоточился на бизнесе. Его семья владела компанией Barilla Group – одним из крупнейших производителей макаронных изделий в Италии. С начала 1990-х он сменил несколько управляющих должностей в семейной компании (в какой-то момент занимал пост генерального директора), а в 2016-м Паоло вообще стал президентом Международной организации пасты.

Стефан Йоханссон – художник

У Стефана Йоханссона выдалась достаточно длинная и насыщенная гоночная карьера: он выступал за «Феррари» и «Макларен», принёс исторический подиум аутсайдеру «Ониксу», а после Ф-1 гонялся в CART и «кузовах», повесив шлем на гвоздь только в 55 лет.

Помимо автоспорта, весомую часть в жизни Йоханссона занимала (и продолжает занимать) живопись. По словам Стефана, его всегда интересовало искусство, но только после смерти Элио де Анджелиса, он решился написать свою первую картину, посвящённую близкому другу. Постепенно швед начинал уделять живописи всё больше и больше внимания. Сегодня он целиком и полностью сосредоточен на создании объектов искусства. Кстати, в портфолио Стефана можно найти картины на гоночную тематику: одну из последних работ Йоханссон посвятил победе соотечественника Маркуса Эрикссона на «Инди-500».

Картина Стефана Йоханссона, посвящённая Маркусу Эрикссону Фото: stefanjohansson.art

Ники Лауда – владелец авиакомпании

Собственную авиакомпанию под названием Lauda Air австрийский чемпион основал ещё в 1979 году – в преддверии двухлетнего перерыва в формульной карьере. В 1982-м Ники вернётся в «Королевские гонки», а к полноценному управлению авиакомпанией приступит только через три года – после того как окончательно завершит гоночную карьеру.

Кстати, Лауда владел лицензией пилота, поэтому периодически лично садился за штурвал самолёта. Также Ники участвовал в расследовании обстоятельств крушения принадлежавшего его авиакомпании пассажирского «Боинга 767» – крупнейшей трагедии в истории австрийской гражданской авиации.

Ники Лауда участвует в открытии обновлённого аэропорта в Гамбурге Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В 1999-м трёхкратный чемпион продаст акции Lauda Air, а уже в 2003-м создаст новую авиакомпанию под названием Niki, которая представляла собой уже не столь амбициозный проект. В 2011-м Niki будет поглощена другой авиакомпанией, а уже через год Лауда получит должность в «Мерседесе», тем самым в очередной раз вернувшись в Формулу-1.

Алекс Рибейро – пастор

На первый взгляд, Рибейро – один из многих ничем не примечательных гонщиков. В Формуле-1 он принял участие в 20 Гран-при в составе трёх разных команд («Хескет», «Марч» и «Копершукар»), ни разу не финишировав в очковой зоне. Единственное, чем Алекс выделялся среди других пилотов — надписью на его болиде Jesus Saves («Иисус Спасает»). Как вы понимаете, Рибейро был человеком набожным, что он и доказал по завершении гоночной карьеры, избрав для себя путь пастора.

Рибейро выполнял функции священнослужителя на некоторых мероприятиях Формулы-1 и даже летал со сборной Бразилии на победный чемпионат мира по футболу в 1994 году. Кстати, спасать Алекс стремился не только души: на стыке веков он управлял медицинским автомобилем на этапах Формулы-1. Именно Рибейро был за рулём «Мерседеса», дверь которого снёс Ник Хайдфельд во время разминки перед гонкой на «Интерлагосе».

Карлос Ройтеманн – губернатор

Поговаривают, что о политической карьере Ройтеманн начал думать ещё во время выступлений в Формуле-1. Мол, именно с расчётом на будущее Карлос и покинул британский «Уильямс» после начала разразившейся между Аргентиной и Великобританией Фолклендской войны. Насколько правдива эта версия, сказать сложно, но политическую карьеру Ройтеманн всё же построил.

Деймон Хилл и Карлос Ройтеманн на Гран-при Аргентины 1995 года Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В 1991 году Карлос баллотировался на пост губернатора провинции Санта-Фе – победа. Следующие четыре года Ройтеманн руководил родным регионом. Выборы 1995 года Карлос пропускал, согласно конституции Аргентины, а вот уже в следующей избирательной кампании бывший гонщик участие принял и снова победил. На фоне высокой популярности Ройтеманна среди народа его даже уговаривали принять участие в президентских выборах 2001-го, но Карлос ответил отказом. Впрочем, на повышение он всё же пошёл: в 2003-м Ройтеманн вошёл в сенат Аргентины, где продолжал служить обществу до конца своей жизни.

Иннес Айрленд – рыбак

В историю Ф-1 Айрленд вошёл как победитель Гран-при США 1961 года: пилот «Лотуса» воспользовался отсутствием «Феррари» (в Маранелло был объявлен траур после смерти фон Трипса). В остальном же формульная карьера Айрленда не сказать чтобы выдалась сверхудачной. После трёх сезонов в «Лотусе» британец отправится в путешествие по аутсайдерам и в 1966-м завершит выступления в Ф-1.

Иннес Айрленд в 1963 году Фото: Keystone/Getty Images

Повесив шлем на гвоздь, Иннес ушёл в журналистику: занимал должность редактора спортивного раздела в британском журнале Autocar. Впрочем, на этом поприще Айрленд проработал недолго – в 1970-м он резко сменил род деятельности, переведя взор на рыболовный бизнес. На протяжении семи лет на рыболовном траулере он охотился за гребешками и омарами у берегов Западной Шотландии. Больших денег морские приключения Айрленду не принесли, но зато личный запас историй и баек он пополнил сполна, о чём свидетельствуют некоторые его рассказы.