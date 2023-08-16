В вашей команде пожары, аварии и отказы мотора? Это путь к победному дублю в RDS GP

Плащи носят не все герои — например, на пятом этапе Гран При Российской Дрифт Серии в Красноярске униформой настоящих героев уикенда стали рабочие комбинезоны, в которые механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс», по ощущениям, как облачились в начале четверга, так до утра понедельника и не снимали их. Всё потому, что «Красное кольцо» потребовало от них такой самоотдачи и бессонных ночей, что и представить сложно. Но все жертвы окупились сполна — Дамир Идиятулин и Евгений Лосев принесли своей команде победный дубль и тем самым отблагодарили коллектив за самоотверженный труд на протяжении всего этапа. А он оказался богатым на события.

И главными действующими лицами стали — дрифт-сообщество должно знать своих героев в лицо — механики «SINTEC • Fresh Маркетплейс»: Дмитрий Серков, Никита Абрамкин, Павел Соловьёв, Дмитрий Савкин, Евгений Королёв и Павел Шолом. Для них сибирское турне RDS GP сразу же началось с необходимости восстанавливать разбитую Toyota Supra A80 Евгения Лосева, которую пилот приложил о бетонные блоки на четверговых тестах. «Беркут» отправился на стапель, обеспечив бессонную ночь механикам и отсутствие тренировок Лосеву в пятницу.

Механики SINTEC • Fresh Маркетплейс Фото: RDS GP

Только вроде бы появилась возможность перевести дух, как этот самый дух испустил мотор на Toyota Supra A80 Дамира Идиятулина. Засучив рукава, парни взялись за замену силового агрегата на «Самурае» и блестяще справились со своей работой, чтобы по её окончании взяться за обслуживание машин по итогам пятницы и подготовке к субботней квалификации. Но новый день продолжил испытывать механиков на прочность.

На предквалификационной разминке приказал долго жить двигатель на «Беркуте», и у Лосева и команды встал непростой выбор: либо пересаживаться на запасную машину, либо пытаться в крайне сжатые сроки починить автомобиль Евгения. Лёгких путей в «SINTEC • Fresh Маркетплейс», похоже, искать не привыкли и решились на то, что любой другой счёл бы авантюрой: пилот отправился в квалификацию на пятицилиндровом моторе, а механики стали готовиться к трансплантации мотора из резервного Lexus IS в «боевую» Toyota Supra. Казалось, что вся эта затея обречена на провал, но храбрым судьба помогает.

Первую квалификационную попытку на «Беркуте» Лосев аккуратно проехал на 72 балла, обеспечив себе место в топ-32, а ко второй механики подшаманили машину, да и сам Евгений уже смог подстроиться под езду с одним неработающим цилиндром и выдал проезд в своём фирменном стиле, который судьи оценили на 95 баллов. Пятое место в квалификации себе пилот гарантировал, и это была единственная неудача представителя «SINTEC • Fresh Маркетплейс» на этапе — в Красноярске выход в топ-16 через bye run получали лишь четверо лучших в квалификации, а с учётом того, что топ-5 пилотов свою самую результативную попытку провели на 95 баллов, на распределение позиций влияла вторая попытка — чуть-чуть не хватило, чтобы ворваться в четвёрку лучших. Так что в топ-32 Лосева ждала дуэль с Владиславом Шубадёровым, но прежде надо было починить машину.

Обзор пятого этапа RDS GP Фото: RDS GP

И сделать это удалось. Всего два часа потребовалось механикам «SINTEC • Fresh Маркетплейс», на подмогу которым пришли коллеги из AUTOPROFI TEAM и TAKAYAMA FORWARD AUTO (ну в каком виде автоспорта вы найдёте такую взаимовыручку, чтобы соперники помогали друг другу?!), чтобы заменить двигатель на «Беркуте». В работу над автомобилем напарника включился даже Дамир Идиятулин, ценой собственного участия в параде пилотов, но уже в воскресенье стало понятно, что высшие силы оценили такую жертву по достоинству.

Как бы то ни было, в топ-32 Евгений уверенно взял верх над своим соперником и обеспечил себе место в топ-16, где ему предстояло бороться за путёвку в дальнейшую стадию парных заездов с Денисом Мигалём. Основатель и руководитель «SINTEC • Fresh Маркетплейс» второй этап подряд встречался в топ-32 с действующим чемпионом Гран При Российской Дрифт Серии и второй раз оставил Аркадия Цареградцева не у дел — пилот «FailCrew x ДаркСайд» допустил непонятную для самого себя ошибку и в заезде лидером после постановки ушёл в разворот, который окончательно разрушил все надежды побороться хотя бы за подиум на родном для Царя «Красном кольце».

Ну а у «SINTEC • Fresh Маркетплейс» в воскресенье с утра был повод понервничать, да не один. Понятно, что внутрикомандное дерби всегда дело напряжённое, а ещё больше накаляет ситуацию необходимость восстанавливать после пожара на тренировке машину одного из своих пилотов. Которым — да, догадаться несложно — оказался Евгений Лосев. Его Toyota Supra A80 вспыхнула во время разминки, и, хотя спасатели подоспели быстро и оперативно потушили автомобиль, пламя нанесло автомобилю значительный ущерб — пострадали вся задняя правая часть кузова, стойка и шланги. И снова в стахановском режиме механики вернулись к работе и в очередной раз сотворили трудовой подвиг — «Беркута» реанимировали аккурат к топ-16. Где Лосев не без сопротивления со стороны Мигаля взял верх и отправился в топ-8.

Там Евгения ждала ещё одна гроза гоночной техники в лице Дениса Сорокопуда. Правда, пилот LUKOIL Racing Drift Team оказался в этом плане более продуктивным — молодой спортсмен подбил не только свою машину, но и автомобиль соперника. В топ-16 жертвой Сорокопуда стал Леонид Шнайдер — представитель TimeUp, будучи преследователем, на постановке оказался слишком близко к лидеру. В момент инициации заноса избежать контакта массивной кормой «Чайзера» не удалось — удар отправил Toyota Mark2 JZX90 Шнайдера в отбойник под знаменитым светофором, а затем машину Леонида отбросило в другой бетонный забор. Естественно, о продолжении борьбы речи идти не могло — сам пилот не пострадал, но вот автомобиль восстановлению если и подлежит, то долгому.

Последствия контакта Дениса Сорокопуда и Леонида Шнайдера Фото: RDS GP

До контакта дошло дело и в заезде с Лосевым, но на сей раз Денис сам допустил ошибку и сам же за неё поплатился — за пятиминутный перерыв починить машину было невозможно, поэтому в полуфинал Евгений отправился через bye run. Там его ждал победитель квалификации Чарльз НГ (пилот STAR PЁR STARS AIMOL во второй раз в своей карьере в RDS GP выиграл квалификацию и принёс первую квалификационную победу для суперкара Flanker F), который тоже решил сохранить верность традициям. Раз уж четыре этапа до этого его машину били соперники, то и на пятом не могло обойтись без подобного.

Но на сей раз инициативу Чарльз взял в свои руки — НГ приложился о многострадальную Toyota Supra, обеспечив Лосеву выход в финал этапа. Как пошутил сам пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс», для полноты картины ему на «Красном кольце» не хватало только утонуть, но озера поблизости, к счастью, не нашлось.

Дуэль SINTEC • Fresh Маркетплейс в финале этапа Фото: RDS GP

Зато нашёлся достойный соперник в сражении за победу — в финале Евгения уже ждал его напарник по команде Дамир Идиятулин на «Самурае», ставшем донором запчастей для «Беркута». И не сказать, что сам Дамир без потерь добрался до финала. В топ-32 Идиятулин без особых усилий взял верх над Евгением Спириным (VSTeam), в топ-16 Степан Азаров (AUTOPROFI TEAM) попробовал на прочность машину Дамира, а в топ-8 будущий победитель этапа получил небольшую передышку — борьба с Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team) была невероятно красивой и в пределах правил.

Ну а в полуфинале снова началось. Во-первых, ехать пришлось на влажной трассе. Во-вторых, снова случился пожар! Правда, уже не с машиной «SINTEC • Fresh Маркетплейс» — Антон Козлов на своей «Пробабке» врезался в автомобиль Дамира, и пусть контакт был лёгким, его хватило, чтобы дебютант RDS GP наехал на передний бампер собственной машины. Деталь оказалась под днищем, где контакт элемента карбон-кевларового обвеса с раскалёнными агрегатами привёл к пожару. Потушили его быстро, но спасатели предостерегли от повторения подобных трюков — запас огнетушителей был уже на исходе, так что в интересах самих спортсменов было ехать дальше без фаер-шоу.

Победный подиум этапа RDS GP в Красноярске Фото: RDS GP

Не получилось! Когда в финале сошлись напарники по «SINTEC • Fresh Маркетплейс», стало тревожно. И болельщикам, и механикам, которые к тому моменту держались на ногах исключительно на морально-волевых качествах и из последних сил обслуживали машины своих пилотов. Естественно, столь драматично начавшийся для команды уикенд не мог не закончиться ещё одним ярким эпизодом. В финальной дуэли одна Toyota Supra A80 загорелась, а на второй Toyota Supra A80 отказал мотор! Случилось, к счастью, это на финише хита.

Лидером Лосев и преследующий его Идиятулин проехали безо всяких проблем, порадовав всех ценителей дрифта ярким и агрессивным дрифтом в узнаваемом стиле двух сибиряков, а вот когда Дамир оказался лидером, то на его машине под самый конец оцениваемого участка зрелищно полыхнуло заднее правое колесо. Евгений же обошёлся без спецэффектов — на его автомобиле тихо-мирно скончался очередной двигатель. Благо, что судьи не назначили OMT-заезд и победитель был определён не через bye run, а в реальной дуэли. Дамир Идиятулин одержал первую в сезоне-2023 победу в RDS GP, Евгений Лосев обеспечил «SINTEC • Fresh Маркетплейс» первый в этом году победный дубль и вторую победу в командном зачёте, ну а механики, коротко отвлёкшись на празднование, вернулись к привычной для себя работе — восстановлению «Беркута».

На фоне столь насыщенного на события и яркие моменты уикенда в исполнении Евгения Лосева и Дамира Идиятулина кого ещё отметить по итогам пятого этапа Гран При Российской Дрифт Серии? Очевидно, Чарльза НГа — первая для Flanker F победа в квалификации, подиум по итогам парных заездов и лидерство в личном зачёте стали неоспоримым успехом легионера STAR PЁR STARS AIMOL. После Красноярска остаётся всего два этапа, и пилот сделал серьёзную заявку на покорение последней не взятой для себя и Flanker F высоты — титула в RDS GP.

Правда, легко он явно не дастся. Да, НГ лидирует в личном зачёте, но с минимальным преимуществом над Георгием Чивчяном, поскольку лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO на домашнем этапе дальше топ-8 не прошёл — контакт с Антоном Козловым лишил Гочу места в полуфинале, а заодно и первой строчки в общей классификации. Правда, отрывы после пяти этапов в личном зачёте минимальные, и даже Евгения Лосева, замыкающего топ-4, рановато вычёркивать из числа претендентов на чемпионство. Так что развязка сезона-2023 обещает быть невероятно интересной. Осталось два этапа, первый из которых пройдёт 2–3 сентября на Moscow Raceway — обратная конфигурация трассы в Москве уже доказала, что способна преподнести сюрпризы. Главное, чтобы не ценой свободного времени у механиков.