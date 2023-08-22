В книге чаще всего упоминаются шея Риккардо и развороты Мазепина.

«Самое весёлое дерьмо, что я читал». Пилоту Ф-1 посвятили эротический роман — он в шоке

Чуть ли не самым интересным моментом летней паузы в Формуле-1 оказался выход небольшого любовного романа, посвящённого Даниэлю Риккардо. Некая писательница под псевдонимом Анита Драйвер выпустила книгу под названием «Обгони моё сердце» и смогла поразить поклонников Ф-1 и самого пилота.

Что за книга?

Роман уместился всего в 34 страницы. На обложке – максимально мускулистый пилот, напоминающий Риккардо (судя по всему, картинка сгенерирована искусственным интеллектом). Зазывающая надпись гласит, что такая книга — «идеальный подарок для мамы».

Аннотация выглядит так: «Эмили, умная и независимая женщина, попадает в захватывающий и гламурный мир гонок Формулы-1 и сталкивается с неотразимым и обаятельным плейбоем Даниэлем Риккардо. Хватит ли любви Эмили, чтобы укротить известного сердцееда? Рискнёт ли Даниэль своей карьерой и репутацией ради женщины, которая покорила его сердце?

Пристегните ремни, чтобы увидеть историю любви, которая будет такой же непредсказуемой и захватывающей, как и сама гонка. Вы будете в напряжении до самой последней страницы!»

Про себя Анита Драйвер пишет, что она поклонница Формулы-1, которая не пропустила ни одного Гран-при Испании с 1991 года. Сейчас якобы живёт в Нью-Йорке с 29 кошками, причём каждую из них зовут Берни Уигглстоун (от английского wiggle – «извиваться»).

Что известно о содержании?

«Счастливчики», ставшие обладателями книги, отмечают, что чаще всего в этом любовном романе упоминаются две вещи: мощная шея Даниэля Риккардо и ошибки Никиты Мазепина – к россиянину у автора что-то личное. И всё же россиянин проигрывает по упоминаниям шее Риккардо: подсчитали, что за 34 страницы шея фигурировала почти 30 раз.

Яркий пример: «Она нуждалась в шее Даниэля. Она нуждалась в этой шее. Она жаждала его, как фермер-динго жаждет холодного пива Foster’s в жаркий, потный день. Он был нужен ей так же, как Никита Мазепин нуждался в деньгах своего отца, чтобы получить место в Формуле-1. Но он казался далёкой мечтой».

Даниэль Риккардо и Никита Мазепин Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Дальше будет ещё несколько кринжово-эротических цитат. Если что, мы предупреждали.

«Он был твёрже, чем шина «Пирелли» С1, когда он врезался в неё сзади, как в Макса в Баку-2018».

«Эмили, расскажи мне всё! Насколько велико было его переднее антикрыло, если ты понимаешь, о чём я. Был ли он хорош только на одном круге или мог продержаться всю гоночную дистанцию?»

Обложка книги «Обгони моё сердце»

А вот ещё несколько типичных упоминаний Никиты Мазепина:

«Вопросы в её голове крутились, как Никита Мазепин на сырой трассе. Ну или на сухой».

«Её сердце было разбито сильнее, чем машина Никиты Мазепина после аварии в его первой гонке в третьем повороте на первом круге».

Что думает сам Риккардо?

Австралиец узнал о посвящённом ему творении от одного из подкастеров и был слегка шокирован, но не огорчён.

«Впервые слышу об этом. Наверное, я должен быть рад, но не знаю, потому что не слышал об этом. Надеюсь, вы не шутите», — отреагировал пилот.

После этого девушка Даниэля Хайди Бергер показала обложку книги, чтобы доказать её реальность. «Что за ерунда? Впрочем, я выгляжу очень даже мускулисто!» — посмеялся пилот.

Даниэль Риккардо и Хайди Бергер Фото: Из личного архива Хайди Бергер

Какие отзывы у читателей?

«Эту книгу нельзя воспринимать всерьёз. История короче и хуже, чем карьера Ника де Вриса в Формуле-1. Нет, Майки, нет, это так неправильно! Мне захотелось пробить своей головой чёртову дверь!»

«Никогда не думал, что существует столько способов говорить о чьей-либо шее, даже в поэмах».

«Это любовный роман, однако нетипичный. Он наполнен отсылками к гонкам. Стратегия по захвату интереса читателя лучше, чем последние пару лет у «Феррари».

«Честно говоря, это самое весёлое дерьмо, которое я читал когда-либо. Не могу поверить, что ставлю оценку 3 из 5, однако отсылки к Формуле-1 и абсолютный абсурд спасают эту книгу».