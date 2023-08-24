Дуэль непримиримых экс-чемпионов и ещё 8 интриг второй половины сезона Формулы-1

«Феррари» и «Астон Мартин» разделяет всего пять очков, а у Риккардо есть шанс реабилитироваться за два года провалов.

Четырёхнедельная пауза в Формуле-1 подходит к концу — уже в эти выходные в Зандворте состоится Гран-при Нидерландов, 14-й этап сезона-2023. До конца чемпионата остаётся 10 гонок, и мы предлагаем обзор главных интриг оставшихся этапов.

Кто победит «Ред Булл»?

Все 12 прошедших в этом году этапов остались за «Ред Булл», а победная серия австрийцев насчитывает 13 гонок. Превзойти «Ред Булл» никому не удаётся с ноября прошлого года, когда гонщики «Мерседеса» оформили дубль в Сан-Паулу. Рано или поздно череда триумфов должна подойти к концу, а вот кто окажется впереди, когда это произойдёт, «Мерседес», «Феррари», «Макларен» иили «Астон Мартин», предсказать невозможно. Или же «Ред Булл» станет первой в истории командой, ни уступившей за год ни одного Гран-при?

Кто станет лучшим из остальных?

Вопрос о чемпионстве уже фактически закрыт — Ферстаппен обеспечил себе лидерство на четыре этапа вперёд и уверенно идёт за третьим подряд титулом. Таким образом, главная турнирная интрига — борьба за звание «лучшего из остальных». В ней Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона разделяет лишь одно очко, и, судя по последним гонкам, у пилота «Мерседеса» больше шансов оказаться впереди. Позади этой пары идут Леклер, Расселл и Норрис, но они отстают на 50 очков и лишь в случае очень удачной серии смогут побороться с экс-чемпионами.

Хэмилтон, Алонсо и Леклер на Гран-при Канады Фото: Clive Mason/Getty Images

Битва за топ-3 Кубка конструкторов

В Кубке конструкторов борьба за второе место менее напряжённая: «Мерседес», который после Гран-при Испании обошёл «Астон Мартин», опережает команду Строллов на 51 очко. Куда интереснее, сумеет ли «Феррари» оставить позади «Астон Мартин» и закончить сезон в тройке лидеров командного зачёта. Для «Скудерии» любое место, кроме первого, это неудача, однако поражение от соперников, которые только что были позади, стало бы для всего Маранелло сильным ударом по самолюбию.

Что покажет Серхио Перес?

На старте сезона Чеко одержал две победы и включился в борьбу с Ферстаппеном. Однако угнаться за Максом не удавалось, мексиканец перегорел и после аварии в Монако допустил ещё несколько ошибок. Само по себе второе место в чемпионате для Хельмута Марко ничего не значит — Перес должен доказать, что он снова может быть надёжным вторым номером и при необходимости помочь Ферстаппену. У Серхио контракт с «Ред Булл» до конца 2024 года, но от понижения в «Альфа Таури» никто из напарников Макса не застрахован.

Серхио Перес и Хельмут Марко Фото: Clive Rose/Getty Images

Вернётся ли на подиум Алонсо?

В восьми первых гонках Алонсо шесть раз поднимался на подиум, был ближайшим соперником Ферстаппена и мог выиграть Гран-при Монако, если бы сразу перешёл на промежуточные шины. Однако после этапа в Канаде темп «Астон Мартин» упал, и с тех пор Фернандо ни разу не был в топ-3. По словам испанца, надежд на победу в этом сезоне он не испытывает, однако в глубине души наверняка верит, что ему ещё удастся побороться среди лидеров. Или потенциал AMR23 исчерпан?

На что способен «Макларен»?

Прорыв «Макларена» на фоне масштабных обновлений шасси стал одним из главных событий концовки первой половины сезона. На «Сильверстоуне» и «Хунгароринге» машина из Уокинга была второй по скорости и принесла подиумы. В Спа картина была чуть менее радужной, но даже там Пиастри удалось побороться с Ферстаппеном — пусть и совсем недолго. Так или иначе, у автомобиля явно немалый потенциал, однако каких результатов удастся с ним добиться команде — всё ещё вопрос.

Пиастри и Ферстаппен в спринте в Спа Фото: Dan Mullan/Getty Images

Поднимется ли Риккардо?

После двух откровенно неудачных сезонов в «Макларене» Риккардо решил взять паузу в карьере, но длилась она недолго. Австралиец занял место провалившегося в «Альфа Таури» Ника де Вриса и провёл уже две гонки — в первой Даниэль на совершенно незнакомой машине смотрелся лучше Цуноды, а во второй испортил себе всё уже в квалификации. Станет ли это началом большого возвращения Риккардо на стартовую решётку или его лучшие дни всё-таки позади, должны показать оставшиеся 10 гонок.

Что будет с «Хаасом»?

«Хаас» — одна из самых загадочных машин в пелотоне. В квалификациях усилиями Хюлькенберга она регулярно пробивается в финал (в Майами VF-23 была четвёртой по скорости, в Монреале — второй). Но на дистанции у пилотов мгновенно уходит резина, а темп падает до катастрофически низких значений. Если инженерам удастся решить проблему, американская команда легко закрепится на седьмом месте Кубка конструкторов и выберется из группы аутсайдеров. А если нет, то Джину Хаасу придётся ещё раз подумать, не передать ли своё детище кому-нибудь другому — семье Андретти, например.

«Хаас» уже не первый год преследуют проблемы Фото: Francois Nel/Getty Images

Дотянется ли Сарджент до Албона?

Дебют Сарджента в Формуле-1 складывается непросто. Логан регулярно ошибается, нестабилен на длинных отрезках и пока никак не может угнаться за Алексом Албоном. В «Уильямсе» поддерживают новичка и готовы дать ещё некоторое время. Но согласится ли команда оставить его ещё на год, если во второй части чемпионата не будет явного прогресса? Главные кандидаты на место Сарджента — резервист «Мерседеса» Мик Шумахер и сражающийся за титул в Формуле-2 Фредерик Вести, и Логан пока не убедил, что их услуги не понадобятся.