Экс-надежда России — за рулём «Феррари», Риккардо — в больнице. Ф-1 вернулась с паузы

В двух тренировках произошли сразу три аварии, и не факт, что они обошлись без серьёзных травм…

В Зандворте начался 14-й этап Формулы-1 сезона-2023. Летний перерыв позади, и команды готовы продолжить борьбу. Впрочем, кто-то, как всегда, готов лучше других. Главные события пятничных свободных заездов перед Гран-при Нидерландов — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Халк разбил новое антикрыло

К уикенду в Зандворте в «Хаасе» не только продлили контракты с пилотами, но также подготовили новое переднее антикрыло. И одно из них уже в первой тренировке разбил Нико Хюлькенберг. На 14-м круге сессии немца снесло в скоростном 13-м повороте и выбросило в гравий.

Хюлькенберг покидает разбитую машину Фото: Lars Baron/Getty Images

Удар об отбойник получился не слишком сильным, однако теперь у команды осталось лишь два новых антикрыла. Ещё одна авария в исполнении гонщиков «Хааса» — и придётся использовать старые.

Пиастри влетел в стену, Риккардо повредил руку

Во второй тренировке в аварию попал Оскар Пиастри. В третьем повороте австралиец пытался объехать медленно ехавшую внутри машину, но в следующую секунду потерял управление над своим «Маклареном» и врезался в стену. Причём машина Оскара встала таким образом, что задней частью перекрывала траекторию.

Машина Пиастри после аварии Фото: Lars Baron/Getty Images

Ехавший позади Даниэль Риккардо не увидел вовремя стоящий «Макларен» и вынужден был резко тормозить. Это не помогло — «Альфа Таури» тоже влетела в стену. Всё произошло так быстро, что убрать руку с руля Риккардо не успел и при контакте колеса со стеной ударился ей о край кокпита. Возможно, продолжить уикенд Дэн не сможет, а команде потребуется замена.

Многое станет понятно после того, как австралийца обследуют в больнице. В резерве у «Альфа Таури» есть Лиам Лоусон, но не исключено, что на один Гран-при могут вернуть Ника де Вриса – уж «Зандворт» голландец должен знать как свои пять пальцев.

Болид Даниэля Риккардо в отбойнике Фото: Lars Baron/Getty Images

Шварцман дебютировал за рулём SF-23

В первой тренировке вместо Карлоса Сайнса в составе «Феррари» отработал Роберт Шварцман — всем командам положено два раза за сезон пускать в кокпит молодых пилотов. Российско-израильский гонщик за час проехал 25 кругов и проехал лучший круг со временем 1:14.803, став фактически самым медленным — Роберт классифицирован 19-м, а Лэнс Стролл времени не показал.

Шварцман на свободных заездах в Зандворте Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Для сравнения, Шарль Леклер, который, как и Шварцман, не использовал мягкие шины, был почти на 1,3 секунды быстрее — 1:13.519. Результат очевидно не отражает потенциала Роберта. По ходу сессии гонщик был недоволен поведением задней части и жаловался на нестабильность машины.

«Макларен» хорош, у «Феррари» проблемы

Если же говорить о результатах тренировок, то лучшее время пятницы неожиданно осталось за Ландо Норрисом, тогда как Макс Ферстаппен уступил британцу 0,023 секунды и остался вторым. Даже если «Макларен» в конце концов не сможет дотянуться до «Ред Булл», это была очень многообещающая сессия для Уокинга.

Норрис стал автором лучшего круга дня Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Впрочем, ещё больше шокирует третье время Алекса Албона, который опередил Льюиса Хэмилтона. На пятой строчке день закончил Юки Цунода, и, похоже, у «Альфа Таури» на этой трассе всё получается, а потому будет ещё обиднее, если Риккардо придётся пропустить гонку. Шестым стал Пьер Гасли, опередивший Серхио Переса, Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо заняли восьмую и десятую строчки, а между ними вклинился Валттери Боттас.

А вот гонщики «Феррари» так и не смогли пробиться в топ-10: Леклер закончил день на 11-й позиции, Сайнс, который неоднократно вылетал в гравий, но каждый раз возвращался, остался в протоколах только 16-м. Уикенд «Скудерии», судя по всему, предстоит непростой, но у инженеров ещё есть время улучшить настройки.

Расписание уикенда Гран-при Нидерландов:



26 августа (суббота):

12:30 — третья тренировка Ф-1;

14:15 — спринт Формулы-2;

16:00 — квалификация Ф-1.



27 августа (воскресенье):

11:00 — основная гонка Ф-2;

16:00 — Гран-при Нидерландов Ф-1.

Фаворитом гонки по-прежнему остаётся Макс Ферстаппен, и в «Ред Булл» наверняка с осторожностью поглядывают в сторону «Макларена» и «Мерседеса», а вот для других команд настоящей проблемой может стать Алекс Албон. Если таец высоко квалифицируется, то почти наверняка соберёт позади себя длинный DRS-поезд, вырваться из которого будет очень тяжело.