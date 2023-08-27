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Формула-1, Гран-при Нидерландов 2023 года в Зандворте 27 августа — онлайн-трансляция, фото, новости

Неужели опять рекорд от Ферстаппена? А может, подиум «Уильямса»? ГП Нидерландов — LIVE
Дмитрий Захарченко
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Старт гонки — в 16:00. Порядок гонщиков Ф-1 на решётке не самый привычный.

На трассе «Зандворт» сегодня пройдёт гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1. До летней паузы Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминировали в чемпионате. При этом после возвращения «Зандворта» в календарь гонки на ней выигрывал только Ферстаппен, по случаю чего голландские болельщики устраивали мощное фаер-шоу. Организаторы и полиция вроде бы планировали отнимать эти самые фаеры — посмотрим, насколько успешной окажется эта борьба.

А может, Ферстаппен вдруг не выиграет и просто не даст поклонникам повода для празднеств? Голландец стартует с поула, но соседи у него не самые привычные: Норрис на второй позиции и Албон – на четвёртой.

Подробности гонки Ф-1, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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Live Дмитрий Захарченко

Вести сходит за автомобилем безопасности! У Фредерика отлетели оба задних колеса! Невероятно!

Сход Фредерика Вести

Сход Фредерика Вести

Фото: twitter.com/formula2

Два лидера чемпионата сошли с дистанции!

13-й круг: 1 Новалак — 2 Кроуфорд — 3 Мэлоуни — 4 Версхор — 5 Мартинс — 6 Берман — 7 Хаугер — 8 Хаджар — 9 Дарувала — 10 Майни.

11:20 Дмитрий Захарченко

Пуршер вылетел в отбойник! Сход лидера чемпионата!

Пуршер вылетел в шестом повороте

Пуршер вылетел в шестом повороте

Фото: twitter.com/formula2

Те, кто ещё не побывал в боксах, срочно сворачивают на пит-лейн, а на трассу возвращается автомобиль безопасности.

11:15 Дмитрий Захарченко

Мэлоуни и Мартинс первыми из топ-10 в конце седьмого круга сворачивают на обязательные пит-стопы.

Кругом спустя на пит-лейн отправляются Кроуфорд, Хаугер и Корреа.

В лидеры гонки вышел Хаджар и Пуршер, но и они в конце девятого круга сворачивают за свежими шинами. Пуршеру удалось на пит-лейне опередить Хаджара и выехать из боксов впереди Мэлоуни.

Заезд возглавляют Новалак и Версхор.

11:09 Дмитрий Захарченко

Автомобиль безопасности вернулся в боксы, гонка продолжается в боевом режиме — и вновь не без проблем в первом повороте!

Иваса и Майни

Иваса и Майни

Фото: twitter.com/formula2

Иваса атаковал Майни, но между пилотами произошёл контакт, оба вылетели, но смогли продолжить заезд.

Лидируют три юниора «Ред Булл».

4-й круг: 1 Кроуфорд — 2 Хаугер — 3 Мэлоуни — 4 Корреа — 5 Хаджар — 6 Пуршер — 7 Новалак — 8 Версхор — 9 Берман — 10 Мартинс.

11:03 Дмитрий Захарченко

Начался заезд — Кроуфорд благополучно уехал от Хаугера на стартовой прямой, но в первом повороте разворачивает сразу двух пилотов «Према»!

Хаос в первом повороте

Хаос в первом повороте

Фото: twitter.com/formula2

Вести вылетел сам по себе, а Бермана развернул Корреа, заблокировавший колёса.

Джек Дуэн во втором повороте не удержал машину — вылетел в отбойник и застрял на обочине!

Сейфти-кар возвращается на трассу.

1-й круг: 1 Кроуфорд — 2 Хаугер — 3 Мэлоуни — 4 Корреа — 5 Хаджар — 6 Пуршер — 7 Майни — 8 Иваса — 9 Новалак — 10 Бошунг.

11:01 Дмитрий Захарченко

Пилоты отправляются на прогревочный круг. На данный момент в Зандворте дождя нет, но он прошёл совсем недавно, трасса местами сыровата. Бошунг, Дарувала, Леклер и Мэйсон стартуют на дождевых шинах.

Старт будет дан с хода.

Мэйсон, правда, не смог тронуться со стартовой решётки — его машину откатили на пит-лейн.

10:50 Дмитрий Захарченко

С первого ряда сегодня стартуют пилоты молодёжной программы «Ред Булл»: Джек Кроуфорд и Деннис Хаугер. Фредерик Вести, главный преследователь лидера чемпионата, начнёт гонку третьим, а вот Тео Пуршер стартует лишь с десятой позиции. У Вести хороший шанс ликвидировать отставание в общем зачёте.

Стартовая решётка гонки Ф-2

Стартовая решётка гонки Ф-2

Фото: FIA

Старт в 11:00 по Москве.

10:45 Дмитрий Захарченко

Большой автоспортивный день в Зандворте начинается с гонки Формулы-2. Перед стартом предлагаем вспомнить положение в общем зачёте — оно, увы, не изменилось с предыдущего этапа, поскольку в субботнем спринте гонщики не смогли проехать двух боевых кругов.

Общий зачёт Ф-2 (топ-10):
1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 168 очков.
2. Фредерик Вести (Prema Racing) — 156.
3. Аюму Иваса (DAMS) — 134.
4. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) — 130.
5. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 120.
6. Оливер Берман (Prema Racing) — 102.
7. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) — 98.
8. Ричард Версхор (Van Amersfoort Racing) — 84.
9. Деннис Хаугер (MP Motorsport) — 82.
10. Зейн Мэлоуни (Rodin Carlin) — 78.

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