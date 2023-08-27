Старт гонки — в 16:00. Порядок гонщиков Ф-1 на решётке не самый привычный.

Неужели опять рекорд от Ферстаппена? А может, подиум «Уильямса»? ГП Нидерландов — LIVE

На трассе «Зандворт» сегодня пройдёт гонка Гран-при Нидерландов Формулы-1. До летней паузы Макс Ферстаппен и «Ред Булл» доминировали в чемпионате. При этом после возвращения «Зандворта» в календарь гонки на ней выигрывал только Ферстаппен, по случаю чего голландские болельщики устраивали мощное фаер-шоу. Организаторы и полиция вроде бы планировали отнимать эти самые фаеры — посмотрим, насколько успешной окажется эта борьба.

А может, Ферстаппен вдруг не выиграет и просто не даст поклонникам повода для празднеств? Голландец стартует с поула, но соседи у него не самые привычные: Норрис на второй позиции и Албон – на четвёртой.

Подробности гонки Ф-1, а также основной гонки Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!

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