«Ред Булл» откровенно подставили пилота. Но «Мерседес» умудрился поступить ещё хуже

Гран-при Нидерландов оказался одним из самых ярких в сезоне-2023 — в переменчивых дождевых условиях шанс блеснуть в теории был у всех. Однако на практике многие команды принимали довольно странные решения. Часть из них понять сложно, а другие — разочаровывают цинизмом.

Разбираем некрасивый поступок «Ред Булл» по отношению к Пересу и совершенно невнятную гонку в исполнении «Мерседеса».

Как кинули Переса

До старта гонки едва ли многие воспринимали Серхио в качестве претендента на победу. Чеко квалифицировался лишь седьмым — и, насколько бы неудачной ни была его стратегия, проиграть напарнику 1,3 секунды — это провал. Однако, возможно, именно это и позволило Пересу на третьем круге вырваться в лидеры.

Одновременно со стартом над трассой пошёл дождь — и именно Серхио первым (на первом же круге) отправился за промежуточными шинами. Решение, как показали дальнейшие события, было абсолютно верным. Ферстаппен, Алонсо, Сайнс и Окон избавились от сликов кругом позже — и потеряли из-за этого порядка 15 секунд. Серхио ничем не рисковал, его стратеги поступили абсолютно верно, а вот на другой стороне гаража мешкали.

Серхио Перес на промежуточных шинах Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А вот на вторых пит-стопах, когда дождь закончился, трасса подсыхала, а пилотам нужно было возвращаться на слики, стратеги «Ред Булл» позвали первым в боксы Ферстаппена. К этому моменту шины сменил Алонсо, и, чтобы защитить Макса, под автобус бросили Переса, хотя он был впереди. Круг задержки стоил мексиканцу шести секунд, при этом у команды был вариант провести двойной пит-стоп — Ферстаппен вернулся на трассу в шести секундах впереди испанца, и этого было бы достаточно, чтобы обслужить обе машины. Между пилотами «Ред Булл», напомним, было четыре секунды — больше, чем стандартное время пит-стопа.

В Формуле-1 есть своего рода негласное правило: первым в боксы едет тот, кто впереди. Если гонщик опережает напарника, то именно ему полагается более выгодная тактика — считается, что шансов на победу у него больше. В «Ред Булл» рассудили иначе, решив за своих пилотов. Команда имела полное право — правило-то негласное, но выглядит это весьма некрасиво.

Команда не оставила Чеко шансов в борьбе с Максом Фото: Lars Baron/Getty Images

Сложно утверждать, что у Переса был реальный шанс превзойти напарника — с третьего по девятый круг Макс отыграл у Чеко 9,3 секунды. То есть в среднем голландец был на 1,3 секунды с круга (как и в квалификации!) быстрее напарника и в очной схватке почти наверняка легко бы его опередил. Так или иначе, но на десятом круге мексиканец всё ещё был впереди, а команда отобрала пусть даже призрачный, но всё же шанс. Можно предположить, что в «Ред Булл» хотели избежать борьбы своих пилотов и не сомневались, что Ферстаппен намного быстрее. Но это ещё более унизительно для Переса: команда словно подчёркивает, что Чеко слаб на фоне напарника.

Перед стартом гонки Макс опережал Серхио на 125 очков, а Алонсо — на 165. То есть не то чтобы голландцу необходимо считать каждый балл. В каком-то смысле ситуация напоминает финиш Гран-при Австрии 2002 года, когда «Феррари» заставила Рубенса Баррикелло отдать победу Михаэлю Шумахеру, хотя у того было подавляющее преимущество в чемпионате. «Скудерию» тогда ненавидели и даже изменили правила, запретив командную тактику. Впрочем, избавиться от неё невозможно — нравится вам это или нет, но командная тактика — часть автоспорта.

«Мерседес» не смог и этого…

Как бы там ни было, «Ред Булл» выиграл гонку и доминирует в чемпионате, а победителей не судят (судят, но в предыдущем пункте). А вот «Мерседес» словно совсем потерялся во время гонки — почти всё, что делали стратеги немецкой команды, было неправильно.

Ни Расселла, ни Хэмилтона не перевели на промежуточные шины ни на первом, ни на втором круге. Льюис поехал в боксы лишь в конце третьего, Джордж — в конце четвёртого, лишь Стролл «переобулся» позже. Это отбросило пилотов на 13-е и 16-е места. Когда пришло время возвращаться на слики, Хэмилтону провели пит-стоп вовремя, а Джорджа снова держали чуть ли не до самого конца и сменили шины позже, чем в боксах побывали Алонсо, Сайнс и Окон. На 11-м круге «Мерседесы» занимали 16-е и 18-е места.

Расселл на сликах под дождём Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но и это ещё не всё. Когда слики стали изнашиваться и пилоты на 40-х кругах поехали в боксы (Льюис побывал на пит-стопе на 45-м), Расселла оставили на трассе. Можно предположить, что таким образом в «Мерседесе» разделили тактику — раз уж Джордж позади, пусть попробует рискнуть доехать до финиша без дополнительных остановок (такой вариант, например, обсуждали в «Феррари»).

Однако уже на 45-м круге (пит-стоп Хэмилтона) темп Расселла был ниже, чем у Сайнса. Даже если бы комплект выдержал до финиша, у пилота не было шансов набрать очки. Спас британца дождь — уже после того, как Льюис на свежей резине отыграл отрыв и опередил напарника. Затем, увы, произошёл прокол, лишивший гонщика шансов на какие-либо очки.

Расселл переходит на «хард» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, самой большой ошибкой было начало гонки, когда в «Мерседесе» не решались переводить гонщиков на промежуточную резину. И именно в этот момент надо было разделять тактику и оставлять Расселла на сликах до конца дождя. Тот же Оскар Пиастри сумел продержаться на «софте» и на 12-м круге был восьмым. А ведь Расселл перед первым пит-стопом опережал австралийца на семь секунд, то есть на 12-м круге занимал бы седьмую позицию, если бы на влажной трассе ехал в темпе дебютанта.

Со стороны Гран-при Нидерландов в исполнении «Мерседеса» выглядит совершенно беззубым. Логику решений стратегов понять невозможно. На командном мостике не смогли сосредоточиться на своей гонке и реагировали на события с запозданием. «Ред Булл» в случае с Ферстаппеном может себе такое позволить, но у «Мерседеса» подобной роскоши нет.

Герои-середняки

Если же говорить о тех, кто справился с условиями, то в первую очередь нужно выделить Пьера Гасли и Александера Албона. Француз на первом круге перешёл на промежуточные, сумел закрепиться в топ-5, и даже чуть запоздалые второй и третий пит-стопы гонку не испортили. Да, Пьер пропустил Сайнса, но сумел его обогнать перед четвёртой остановкой в боксах. Безошибочный пилотаж (за пределами пит-лейна) в конце концов был вознаграждён подиумом.

Первый подиум Гасли в составе «Альпин» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Но ещё более невероятную гонку провёл Албон, который оставался на сликах до 44-го круга, а после перехода на «медиум» опередил Расселла и на момент второго дождя занимал шестую позицию. Не факт, что позицию удалось бы удержать, но посуху на «Зандворте» обгонять непросто, так что шансы были. Так или иначе, у Алекса, в отличие от гонщиков «Мерседеса», был понятный план, которого он чётко придерживался.