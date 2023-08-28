Почему Риккардо допустил глупую ошибку и не пора ли убрать новичка «Уильямса»? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Нидерландов Формулы-1, который завершился очередной победой Макса Ферстаппена.

Сколько ещё гонок подряд выиграет Макс Ферстаппен? Что его может остановить?

На мой взгляд, только технический сход или авария не по его вине. Пока он лучший посуху, лучший по миксу и по дождю. То есть в любых условиях. Машина тоже лучшая, так что не выиграть он может не по своей вине. Может, сейфти-кар выедет в неподходящий момент. Хотя «Ред Булл» очень хорош именно в такие моменты. На мой взгляд, когда Макс оказывается ниже первого места, он едет ещё быстрее.

Кто больше виноват в ошибочных решениях пилотов не заезжать за дождевыми шинами на старте гонки?

У всех по-разному. «В Астон Мартин» полагаются на слово Алонсо. В командах, где менее опытные пилоты, на радары. На самом деле, в этот раз была реально лотерея. «Ред Булл» оставил Макса на круг дольше и он потерял 15 секунд. А Перес наоборот всё выиграл. Очень глупо было со стороны «Мерседеса» оставлять обоих пилотов на трассе.

«Астон Мартин» снова прибавил — мы их рано хоронили, или разовый всплеск?

Прибавил только Алонсо. Стролла я близко даже к десятке не наблюдал. Я бы все равно на них не рассчитывал. Трасса очень техничная, и на ней разница в пилотировании больше. Я думаю, в Монце «Астон» не должен оказаться высоко.

Как оцениваете гонку Переса?

Ужасно, как ещё. Можно выделить один круг на подсыхающей трассе, где Макс ему привёз четыре секунды. Я думаю, сейчас все недоумевают, как может быть такая разница.

Почему «Ред Булл» позвал Ферстаппена на второй пит-стоп раньше Переса? Не попахивает заговором?

Если честно, это значения не имеет. Ну, позвали бы наоборот. Когда такая разница в скорости, Макс бы его все равно очень легко обогнал.

Кто главный герой гонки?

Я бы выделил Албона и Гасли. Отличная гонка, почти без ошибок. Алекс вообще смог пережить весь дождь на сликах и додержать «софт» до 45-го круга — очень круто!

У Леклера разбитый болид и авария за два дня — это кризис или совпадение?

Это специфика трассы: если вылет, то обычно стена. В гонке не повезло. Он сам сказал в интервью, что не понял, почему машина так сильно замедлилась после небольшого контакта с Пиастри.

Как оцениваете дебют Лиама Лоусона?

Молодец. Отлично справился в тяжёлой гонке. Считаю, что сделал максимум.

Риккардо сломал руку, не убрав её с руля. Это ошибка или всё произошло слишком быстро?

Очень глупая ошибка. С детства в молодёжках учат убирать руки с руля. В Формуле-1, когда влетаешь в стену, очень часто руль остается на месте. Из-за этого, видимо, рефлекс атрофируется. Что касается самой аварии, то были жёлтые флаги, так что можно было этого избежать.

Последняя информация о состоянии Риккардо: Марко рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо. Перелом руки оказался сложным

Чжоу объяснил аварию тем, что первым приехал на залитый водой участок трассы. Нормальное объяснение или пилот должен быть начеку, когда начинается дождь?

В чём-то с ним соглашусь. Приехал он туда не первым. Первым был Перес, и мы видели, куда он поехал. Так же в ту степь съездили и Хэмилтон с Цунодой. Ты действительно едешь вслепую. Ты не знаешь, сколько там воды, и тормозишь раньше, чем круг назад, и это всё равно оказывается поздно. В какой-то степени лотерея.

Стоит ли «Уильямсу» заменить Сарджента в следующем году на Мика Шумахера или Фредерика Вести?

Не стоит. Вести ещё титул надо в Формуле-2 выиграть. А Сардженту поездить. Всё-таки с ним едет опытный Албон, который сейчас, наверное, на своём пике. Плюс Логан заехал в третий сегмент на сложной трассе. Я соглашусь с мнением команды: бывают проблески скорости, просто пока не получается собрать воедино.