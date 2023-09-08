Формула-1 забанит все трансляции гонок в России? Разобрали ситуацию со стримерами

С февраля 2022 года посмотреть Формулу-1 в России легально невозможно: после начала СВО Ф-1 разорвала соглашение с «Матч ТВ» и прекратила работу на территории страны сервиса F1 TV. После этого болельщики в основном смотрят Ф-1 с помощью нелегальных трансляций в соцсетях и и так называемого IPTV. Полтора года владельцы Ф-1 игнорировали происходящее, но во время Гран-при Бельгии внезапно начались баны некоторых трансляций. Неужели Liberty Media сделает всё возможное, чтобы смотреть Ф-1 в России стало ещё сложнее? Мы разобрали ситуацию, обратившись к руководителям некоторых из проектов, которые показывают каждый Гран-при Формулы-1 — Stanizlavsky, Be on Edge, F1 MEMES, Race Journal и ФДВ.

Как вам объяснили проблему с баном трансляций?

F1 MEMES: Когда мы увидели, что наши трансляции забанили, то написали в поддержку с вопросом, почему это произошло. Нам ответили, что видеозапись была изъята по запросу правообладателя OpSec Online LLC — представителя Formula One World Championship Limited. Как мы понимаем, это что-то вроде программы, которая сканирует интернет на нарушение авторских прав.

Потому что, во-первых, какие-то трансляции забанили, а какие-то нет: если бы это делал человек, он бы проверил все видеозаписи подряд или же использовал поиск видео по названию; во-вторых, наши знакомые, которые проводят футбольные трансляции, тоже получали бан трансляций от OpSec Online LLC, который в их случае был представителем уже другого правообладателя. Однако стоит сказать, что после массового бана в начале августа далее ни у кого ничего не блокировали, что наводит на мысль: сами разработчики «ВК» что-то сделали, чтобы «Опсек» не мог сканировать «ВК».

Be on Edge: Мы всегда понимали, что наш проект работает в серой зоне и что рано или поздно правообладатели найдутся или найдётся их представитель. Единственное, всё же данная развязка ожидалась намного позже, но, видимо, рынок трансляций Формулы-1 в России через соцсети достиг таких размеров, что перестал быть незаметным. Другой вопрос, почему «ВК», будучи преимущественно российской площадкой, таким образом подчиняется действиям представителей компании из недружественной страны. Особенно в свете, например, регулярного «параллельного импорта» или свободного показа в России мировых кинопремьер в обход правообладателей.

Трансляции в закрытых группах VK спасают от проблем?

Stanizlavsky: Если говорить именно о VK, то запросы на удаление контента здесь приходят после ручной проверки правообладателя. Как и любой другой пользователь, он может вступить в любые открытые группы или оставить заявку на вступление в закрытые. Если администраторы групп одобрят эту заявку, то у него появится доступ к её контенту, на который он и сможет подать жалобу. Так что, по моему мнению, закрытые группы не особо меняют ситуацию.

Race Journal: Конечно, если бы FOM захотели забанить вообще все пиратские трансляции, то, думаю, они бы уже так и поступили. Но сейчас это только первые за полтора года попытки хоть как-то пресечь такой способ распространения трансляций. Так как эта волна пришлась на начало августа, казалось, что именно первый после летнего перерыва Гран-при станет целью для блокировки закрытых сообществ, но мы ошибались: всё прошло в штатном режиме.

Может, это и своего рода показательная порка, как и у многих компаний, ушедших из России — громко хлопают дверью, говорят, что уходят навсегда, но такой большой рынок терять не хотят, поэтому и смотрят на такие моменты сквозь пальцы. Плюс не думаю, что VK заинтересован в том, чтобы автоспортивный сегмент уходил с их площадки, ведь известно, что Mail.ru вложил огромные деньги в продвижение сервиса «ВК.Видео».

Какие есть альтернативы трансляциям во «ВКонтакте»?

Be on Edge: Мы используем ряд других доступных площадок. Какие-то были освоены достаточно давно, какие-то изучаем в процессе, но в целом методы мало отличаются от тех, что используются конкурентами. Да, «Телеграм» может использоваться как альтернатива. Не сказать что идеальная, но сейчас уже привычная для рядового зрителя. Однако у него есть и два заметных минуса. Первый — нестабильность. Организация эфиров в «ТГ» часто сопряжена с техническими неполадками и вылетом эфиров по ходу события. Второй — всё те же правообладатели. Есть примеры того, как зарубежные правообладатели приходили в «ТГ» и банили гоночные каналы.

Stanizlavsky: Никаких надёжных методов борьбы, кроме покупки официальных прав, не существует. На сегодняшний день существует огромное количество сервисов, предоставляющих возможность пользователям заниматься стримингом. Не говоря уже о том, что если вы обладаете даже базовыми навыками программирования, то можете создать такой сервис самостоятельно. Весь вопрос заключается в удобстве для зрителей — людям гораздо проще найти и смотреть любимого стримера на площадках, которыми они пользуются каждый день.

Телесъёмка пресс-конференции Формулы-1 Фото: Peter Fox/Getty Images

Race Journal: Альтернативных площадок много: начиная с различных пиратских ресурсов и заканчивая умельцами, которые создают свои плееры. Но вопрос, конечно, заключается в качестве этих трансляций. «Телеграм» постепенно улучшает и качество потока, и в целом всё, что связано с трансляциями, но до VK, как ни странно, ему ещё далековато.

ФДВ: Единственное железное решение — не считать себя безумным вершителем судеб автоспорта в России. Технический метод борьбы один. Закрывают одно — открываешь другое. Студия так или иначе продолжит свое вещание, картинку как-нибудь прикрутим. Если же обрубят вообще все возможности, выйдем в YouTube в «режиме Попова». Слышали, что радио сейчас очень популярно. А наши зрители в первую очередь заинтересованы в нашей же аналитике. Картинку можно потом и с торрентов скачать.

Трансляции — прибыльное дело? Донаты, букмекеры…

F1 MEMES: Что касается доходов с трансляций то, скажем так, прожить на них нельзя. Не все букмекерские конторы вообще дают ставки на гонки, а во-вторых, и сами зрители автоспорта не проявляют такого интереса к ставкам, как, например, в футболе. Поэтому можно сказать, что дохода от сотрудничества с букмекерами мы не получаем.

Race Journal: Здесь всё зависит от масштабов. Думаю, авторы больших проектов могут позволить себе жить на эти донаты. Проекты меньше — когда как, ибо тут ещё вопрос в лояльности аудитории и качестве самой гонки. К примеру, если гонка была скучной, а под конец хотелось спать, то соберёшь ты мало. У нас бывало иногда, что «в ноль» даже не выходили. А если гонка захватывающая и победил кто-то, кроме «Ред Булл» (но это ещё в том году было), то люди на радостях будут донатить больше. Однако донаты никогда не были целью. Конечно, мы счастливы, когда видим поддержку со стороны наших подписчиков, но мы прежде всего пытаемся привлечь новую аудиторию, собрать единомышленников, ведь донаты рано или поздно уйдут, а своя лояльная аудитория останется.

Касаемо букмекеров — врать не буду, были очень сочные предложения по меркам нашего проекта, однако никогда не позволяли рекламировать себе что-то, чем бы сами не пользовались. Сейчас на такой стадии, когда легальным букмекерам мы ещё не интересны, а нелегальные букмекеры неинтересны нам.

Stanizlavsky: Иногда я случайно натыкаюсь на рекламу проектов, которые требуют денег за просмотр трансляций Формулы-1. Выглядит как минимум странно, но всё это на их совести. Если мне удалось привлечь хотя бы одного человека к просмотру этого спорта, значит, весь этот труд уже был не зря. Я получаю огромное удовольствие и кучу позитивных эмоций от увлечения «Королевскими гонками», и это является моей главной мотивацией.

Be on Edge: Не особо прибыльное. Донатов хватает для оплаты необходимых сервисов, бонусов комментаторам и общего развития проекта. Мы транслируем не только Ф-1, но и все основные мировые автоспортивные соревнования — для нас это в том числе вопрос увеличения количества освещаемых серий и популяризации автоспорта в нашей стране. Мы принципиально не рекламируем букмекеров, но, если появится спонсор из иной сферы, который закупит большую рекламную кампанию на продолжительный срок, мы точно не откажемся, открыты для предложений.

ФДВ: Нам постоянно нужно платить за электричество, сверхскоростной интернет, не умереть с голоду — как думаете, много денег мы поднимаем? Это жалкие копейки. 99% сборов с эфиров гонок у нас уходит на технические улучшения для ФДВ. А на всё остальное нам приходится побираться. Любой житель Москвы рассмеялся бы нам в лицо, услышав сумму доходов «Формулы для всех» за месяц. Букмекеры тоже не одаривают нас вниманием, потому что считают нас юродивыми и нищими. Но для нас это — настоящая мечта. Мы готовы подписаться на любое предложение в рамках законодательства РФ, даже если букмекеры поставят нас в определенное положение. Нам не привыкать в нём находиться. Спасибо зрителям ФДВ, что мы ещё живы. 50 рублей — тоже деньги.

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Будете ли вы вести трансляции, если Ф-1 официально вернётся на экраны в России?

F1 MEMES: Тогда мы прекратим свои трансляции Ф-1. Нам бы хотелось, чтобы Формула-1 жила, и процветала, и продавала свои трансляции в Россию, тем самым получая деньги от российских зрителей.

Stanizlavsky: Я получаю гигантское удовольствие от всего, что связано с Формулой 1. Поэтому если меня пригласят комментировать официальные правообладатели в России, то я с радостью соглашусь. Если же такой возможности мне не выпадет, то буду проводить стримы в формате «совместного просмотра» (так, как сейчас делают Владимир Башмаков и Алексей Попов), то есть в эфир будет выводиться только то, как я смотрю заезды и комментирую их.

Race Journal: Нет. Тут всё просто: если есть официальные трансляции в РФ, значит, есть и правообладатель. Будет ли это какой-то телеканал или же сервис, не важно. Если будем транслировать, то российский правообладатель, который легко выйдет на нас, всё равно настучит по голове и заблокирует в лучшем случае трансляции, а в худшем — весь проект. Да и если рассматривать вопрос с точки зрения интереса зрителя — всё-таки на ТВ как-то привычнее смотреть, не так ли?

Be on Edge: Если честно, сейчас не очень верится, что в обозримом будущем Ф-1 официально вернётся на телеэкраны в России. Более того, это не кажется необходимым, так как нынешняя ситуация вновь приведёт к монополии как источника, так и комментатора. Но да, если Ф-1 всё же вернётся, мы постараемся продолжить показ для своих зрителей с нашими комментаторами.

ФДВ: После того как комментатор Маслёнков безуспешно бился за будущее MotoGP в России, и его до сих пор не может спасти даже собственный сервер, а бедняга, влепивший плеер «России 2» на копеечный сайт с нулем зрителей, получил за это судебный штраф в миллион рублей, наши действия очевидны: видеоряда гонок на «Формуле для всех» в случае возвращения Ф-1 в Россию не будет больше никогда. Но самое забавное, что мы единственные, кто от этого не пострадает. А возможно, даже выиграет: в наших трансляциях постоянно работает камера из студии с нашими умными лицами, и они куда важнее каких-то там гонок.

Ваш прогноз, будет ли давление со стороны Ф-1 нарастать дальше?

F1 MEMES: В целом мы не видим, чтобы Ф-1 давила прямо на те пиратские трансляции, что есть в России. Однако мы видим, как они борются с пиратством в других странах, и нас это заодно задевает. При желании Ф-1 все группы с трансляциями во «ВКонтакте» могли быть заблокированы, но этого пока нет. Сложно сказать, будет ли внимание Ф-1 обращено именно на пиратские трансляции в России и применятся ли более точечные меры именно против нас, но у нас есть запасные варианты. Пока Ф-1 не вернётся в Россию, мы продолжим показывать гонки для российских зрителей.

Stanizlavsky: Это известно только самим представителям Формулы-1. Если у вас нет прямых источников из этого круга, то все заявления на данную тему являются не более чем фантазиями и догадками их авторов.

Be on Edge: Давление может нарастать, но, если большие ресурсы регулярно кидать на блокировки всего и вся, можно забыть, как деньги зарабатывать. В любом случае это не первый заход FOM к VK. Подобное случалось и раньше, и со временем всё приходило в норму. До конца сезона каких-либо усложнений мы не ожидаем, максимум — удаление записей и блокировка нескольких трансляций. Прогнозировать ситуацию на следующий сезон мы не готовы.

Race Journal: Касаемо будущего скажу однозначно — до зимы доживем. Потом уже будет видно, будет ли FOM вводить новые меры или всё останется так же. Если всё останется на том же уровне, то просто продолжим делать то, что и так делали. Если же будут приняты новые меры, то даже и не страшно уже, ведь мы, как и наши коллеги по цеху, научились обходить блокировки, решать трудности за минуты до трансляций. Так что в случае чего можно вспоминать слова одного небезызвестного кота: «Неприятность эту мы переживём!»

ФДВ: К концу года должен состояться визит официальных представителей Liberty Media в Брянск. Там они выдвинут свой ультиматум, и мы на чистом английском сможем договориться. После этого, с сезона-2024, официальным правообладателем Ф-1 в России станет «Формула для всех». И пусть наши так называемые конкуренты держат кулачки, чтобы мы не затаскали их по судам. А это мы сделаем легко, поскольку наши интересы будут представлять лучшие американские юристы. Это единственный вариант, при котором некое «давление» от Формулы-1 вообще возможно. Скорее всего, им было, есть и будет наплевать. А банами занимается сторонняя фирма на аутсорсе.