Несчастную ящерицу переехал Алонсо, а у «Ред Булл» проблемы. Пятница ГП Сингапура

Ферстаппена атакуют потомки Годзиллы 2016 года. Но не это беспокоит Макса по итогам свободных заездов.

На уличной трассе в Сингапуре прошли пятничные свободные заезды перед 16-м этапом Формулы-1 сезона-2023. Быстрее всех вновь «Феррари» (и теперь это неожиданность!), у «Ред Булл» проблемы с балансом машины, но главными в этот день стали выползшие на трассу ящерицы.

Все подробности — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Макларен» обновил почти всё. Но только на одной машине

Самыми масштабными обновлениями на Гран-при Сингапура может похвастаться «Макларен». MCL60 получила новые боковые понтоны и переработанную систему охлаждения, изменённое в задней части днище, обновлённые торцевые пластины переднего и заднего антикрыльев и кожух двигателя, иные воздуховоды задних тормозов и обтекатели рычагов подвески, а также новое аэродинамическое оперение на «гало».

Норрис на обновлённом «Макларене» в Сингапуре Фото: Clive Rose/Getty Images

Инженеры, по словам Ландо Норриса, рассчитывают, что прибавка будет даже больше, чем от предыдущего апгрейда. Он, напомним, сделал команду из Уокинга чуть ли не второй по скорости. Пока, правда, новый пакет готов лишь в единственном экземпляре — Оскару Пиастри придётся подождать до этапа в Японии.

Кроме того, с новыми сайдподами на Гран-при Сингапура приехали «Альпин» и «Альфа Таури»: в Энстоуне сделали более агрессивный профиль воздуховода, а на машине из Фаэнцы по бокам от кокпита появились массивные наплывы. А вот в «Альфа Ромео» привезли на уличную гонку автомобиль с переделанным диффузором и иной конструкцией планки DRS на заднем антикрыле.

Обновлённая машина «Альфа Ромео» в Сингапуре Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если говорить о лидерах, то в «Ред Булл» и «Феррари» сосредоточились на передних антикрыльях: австрийцы переделали торцевые пластины, а в Маранелло видоизменили рабочую плоскость. В «Мерседесе» же рассказали об увеличенных воздуховодах передних тормозов для лучшего охлаждения в условиях жаркой сингапурской гонки.

У «Уильямса» спецливрея

В трёх предстоящих гонках — в Сингапуре, Японии и Катаре — «Уильямс» будет выступать в особой бирюзово-оранжевой ливрее в честь одного из спонсоров. Конкретно эта ливрея победила три других варианта, набрав более 50 процентов в голосовании болельщиков.

Специальная ливрея сохранится у «Уильямса» ещё на две гонки Фото: Mark Thompson/Getty Images

К слову, это уже не первый случай, когда команды Формулы-1 используют спецливрею в честь Gulf — в 2021 году в похожей расцветке Гран-при Монако провёл «Макларен». Раскраска принесла удачу — Ландо Норрис тогда финишировал третьим и в третий раз в карьере поднялся на подиум.

Первую тренировку прервали ящерицы

Во время первой сессии свободных заездов на трассу выбежала ящерица — в «Ред Булл» даже пошутили, что она — потомок Годзиллы, которую Макс объехал в 2016-м. В этот раз на трассу выползли сразу три пресмыкающихся, а судьям дважды пришлось прерывать заезды жёлтыми флагами. Увы, одну из ящериц всё-таки сбил Фернандо Алонсо.

Ферстаппен объезжает потомка Годзиллы Фото: twitter.com/f1

«Феррари» быстрее всех. Снова!

Две недели назад «Феррари» была быстрее всех в тренировках в Монце — и тогда многие ждали от «Скудерии» сильного выступления. Трасса в Сингапуре куда меньше подходит SF-23, однако Карлос Сайнс снова застолбил за собой первую строчку, а вторым по итогам дня стал его партнёр по команде Шарль Леклер. Пока рано судить о перспективах Маранелло в квалификации и гонке, но результаты тренировок очень обнадёживают.

Следом за парой «Феррари» расположился Джордж Расселл. Британец поначалу был недоволен поведением машины, но механики перебрали подвеску, и Джордж проехал свой лучший круг на две с лишним десятых быстрее Льюиса Хэмилтона. Экс-чемпион в итоге остался только пятым, уступив также Фернандо Алонсо — есть надежда, что «Астон Мартин» в этот уикенд вернётся в борьбу за подиум.

Фернандо Алонсо на тренировках в Сингапуре Фото: Clive Mason/Getty Images

А где же «Ред Булл»? Макс Ферстаппен, который весь день жаловался команде на поведение машины, показал лишь восьмое время, уступив 0,04 секунды Серхио Пересу (Чеко на седьмой строчке). «Марина Бей» — одна из самых неудобных для RB19 трасс, но тот факт, что оба пилота оказались медленнее Ландо Норриса (шестое время), по-настоящему удивляет. Впрочем, инженерам команды наверняка под силу решить проблемы.

Отличный темп в пятницу продемонстрировали пилоты «Хааса»: Кевин Магнуссен занял девятое место, Нико Хюлькенберг стал 11-м. Между ними вклинился Валттери Боттас на «Альфа Ромео» — предполагается, что обновления машины дали инженерам больше свободы в её настройке. Также обращает на себя внимание 12-е время Лиама Лоусона (Цунода только 16-й, почти на 0,2 секунды медленнее), а вот Алекс Албон блеснуть не смог — из-за проблем с мотором таец во второй тренировке проехал только пять кругов.

Расписание Гран-при Сингапура:



Суббота, 16 сентября:

12:30 — третья тренировка.

16:00 — квалификация.



Воскресенье, 17 сентября:

15:00 — Гран-при Сингапура.



Время московское.

Риккардо вернулся. Пока — не за руль

На этапе в Сингапуре впервые после аварии в Зандворте в паддоке появился Даниэль Риккардо. Австралиец продолжает восстанавливаться после сложного перелома руки и за руль пока не садится, однако провёл весь уикенд с инженерами и пилотами, чтобы быть в курсе происходящего.

Риккардо в боксах «Альфа Таури» на Гран-при Сингапура Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Отметим, что у Риккардо нет места в команде на следующий сезон. Лиам Лоусон, похоже, смог впечатлить Хельмута Марко и имеет все шансы стать призовым пилотом «Альфа Таури». Если Лиам сумеет пробиться в основной состав, на скамейке запасных должен оказаться кто-то другой — либо Дэн, либо Юки Цунода.