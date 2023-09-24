Начнёт ли Ферстаппен новую серию побед? Гран-при Японии — LIVE
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Старт гонки — в 8:00 мск.
В воскресенье на легендарной трассе «Сузука» пройдёт гонка 17-го этапа Формулы-1 сезона-2023. Главный вопрос очевиден: сможет ли «Ред Булл» после сбоя и даже провала на Гран-при Сингапура восстановить свою гегемонию или ему снова бросят вызов «Феррари», «Мерседес» и «Макларен»? Судя по квалификации, Ферстаппен должен умчать к победе и помочь своей команде досрочно завоевать Кубок конструкторов. Но вдруг ему смогут создать помехи стартующие следом Оскар Пиастри, Ландо Норрис и Шарль Леклер? Австралиец, к слову, ещё ни разу в карьере не поднимался на подиум, хотя уже несколько раз этого заслуживает. Может, хоть на сей раз Оскару повезёт?
Все подробности Гран-при Японии Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!
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