Ферстаппен — чемпион Ф-1 в третий раз! А чего потом добились другие трёхкратные?

Голландец Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат Формулы-1 2023 года — и пусть на фоне доминирования «Ред Булл» в этом сезоне это событие не стало ни для кого сюрпризом, достижение 26-летнего пилота не стоит умалять. До Ферстаппена за 73 года существования Формулы-1 лишь десять гонщиков смогли достичь такого успеха.

На фоне победы Макса вспоминаем, когда и как другие пилоты завоёвывали свои третьи титулы и что с ними было дальше.

Льюис Хэмилтон (2015)

До Ферстаппена последним гонщиком, который выиграл три чемпионата, был Льюис Хэмилтон. Свой третий титул британец взял на Гран-при США 2015 года, когда ему было 30 лет. На фоне доминирования «Мерседеса» единственным соперником Льюиса был партнёр по команде Нико Росберг, однако после отказа двигателя в Монце немец резко отстал в общем зачёте и затем чуть не потерял даже вторую строчку турнирной таблицы.

Хэмилтон после победы на Гран-при США 2015 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Годом позже Росбергу всё-таки удалось отыграться — во многом из-за сгоревшего в Малайзии двигателя Хэмилтона, после чего Нико завершил карьеру. В течение следующих четырёх лет в паре с Валттери Боттасом Льюис выиграл ещё четыре чемпионата и лишь в 2021 году в драматичном финале Абу-Даби уступил титул Ферстаппену. Ну а после перехода на новый технический регламент в 2022-м «Мерседес» выпал из борьбы за чемпионство и пока никак не может в неё вернуться.

Себастьян Феттель (2012)

Феттель свой третий титул буквально выгрыз в драматичном финале сезона-2012 в 25 лет. На старте того Гран-при Бразилии немцу пришлось уворачиваться от партнёра по команде Марка Уэббера, он потерял пару позиций, а в четвёртом повороте получил удар от Бруно Сенны. Несмотря на развороченный понтон, Себастьян продолжил бороться и прорвался с последнего места на шестое, что позволило на три очка опередить Фернандо Алонсо.

Ньюи, Феттель и Хорнер после Гран-при Бразилии 2012 года Фото: Clive Mason/Getty Images

На следующий год Феттель уверенно выиграл четвёртый титул, одержав в концовке сезона девять побед подряд — лишь спустя десять лет Ферстаппену удалось побить этот рекорд. Но уже в 2014-м Себ на турбогибридной машине уступил новому напарнику Даниэлю Риккардо и перешёл в «Феррари». Однако за шесть лет со «Скудерией» дотянуться до пятого титула немец так и не смог и в конце концов после двух сезонов с «Астон Мартин» завершил карьеру в 2022 году.

Михаэль Шумахер (2000)

Для Михаэля Шумахера третье в карьере чемпионство стало первым в цветах «Феррари». К тому моменту 31-летний немец выступал за «Скудерию» уже пятый год, пережил с командой унизительное поражение в Хересе в 1997-м и перелом ноги в Сильверстоуне в 1999-м. Наконец в 2000 году связка Михаэля и «Феррари» заработала в полную мощь. В середине сезона гонщикам «Макларена» удалось подтянуться, но затем Шумахер победил в Монце и Индианаполисе, а на «Сузуке» за один этап до конца чемпионата стал недосягаем для Хаккинена.

Шумахер празднует первое чемпионство с «Феррари» Фото: Getty Images

Та победа была лишь началом четырёхлетнего доминирования Красного Барона. В 2003-м он превзошёл рекорд Хуана Мануэля Фанхио по числу титулов, а в 2004-м стал первым в истории семикратным чемпионом Формулы-1. Остановить поступь Шумахера удалось лишь в 2005 году, когда титул завоевал Фернандо Алонсо. В конце 2006-го Михаэль объявил о завершении карьеры, но в 2010-м вернулся ещё на три года — они были уже не столь успешны, но и «Мерседес» того времени был далеко не «Феррари» начала 2000-х. Однако Шумахер был одним из тех, кто заложил фундамент доминирования «Серебряных стрел» в будущем.

Айртон Сенна (1991)

За девять лет до триумфа Шумахера на той же «Сузуке» свой третий чемпионат в Формуле-1 выиграл Айртон Сенна. С уходом Алена Проста из «Макларена» бразилец лишился по-настоящему серьёзных соперников и в 1990–1991 годах досрочно становился чемпионом. Причём если в 1990-м он взял титул, демонстративно выбив Алена Проста, то в сезоне-1991 даже этого делать не пришлось. За два этапа до конца сезона Айртон на 16 очков опережал Найджела Мэнселла, и вылет британца гарантировал Сенне титул.

Айртон Сенна в 1991 году Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Однако это чемпионство осталось для Сенны последним. В 1992–1993 годах «Уильямс» был на голову сильнее «Макларена» — за тем же Мэнселлом и Простом Айртону было уже не угнаться. В сезоне-1994, после ухода Алена на пенсию, бразилец занял его место в Гроуве, однако теперь — с запретом вспомогательной электроники — машина Эдриана Ньюи была уже совсем не так стабильна и хороша. И в конце концов она стоила Сенне жизни — 1 мая 1994 года легендарный чемпион разбился на Гран-при Сан-Марино в Имоле.

Ален Прост (1989)

Ален Прост стал трёхкратным чемпионом мира в 1989 году — и эта победа оказалась, пожалуй, самой скандальной в его карьере. За два этапа до конца сезона француз на 16 очков опережал Сенну, но из-за особенностей тех правил больше не мог получать очки даже за вторые места. Поэтому пропускать бразильца в споре за победу Прост не захотел и спровоцировал столкновение на входе в эску. Сенна смог продолжить гонку и даже выиграл её, но был скандально дисквалифицирован за срезку поворота, в котором был выбит.

Ален Прост после схода на Гран-при Японии 1989 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

После того сезона Прост покинул «Макларен», два года выступал за «Феррари», откуда ушёл, раскритиковав машину, а затем взял четвёртый титул с «Уильямсом». Завершив гоночную карьеру, Ален, однако, не покинул Формулу-1. В конце 1990-х он при поддержке французских спонсоров выкупил «Лижье» и переименовал команду в «Прост Гран-при», но этот проект в течение нескольких лет обанкротился. Позднее Прост стал консультантом «Рено», но из-за разногласий с руководством прекратил сотрудничество с Энстоуном в январе 2022 года.

Нельсон Пике (1987)

В начале сезона-1987 за титул сражались сразу четверо пилотов: действующий чемпион Ален Прост на «Макларене», молодой Айртон Сенна на «Лотусе» и Нельсон Пике с Найджелом Мэнселлом на «Уильямсе». После пяти этапов квартет лидеров разделяло лишь пять очков, но в конце концов сражение свелось к дуэли Мэнселла и Пике. Завершилась она, увы, преждевременно: в тренировках перед Гран-при Японии Мэнселл получил травму, снялся с гонки, что автоматически гарантировало Пике третье в карьере чемпионство.

Нельсон Пике в 1988 году Фото: Getty Images

В дальнейшем чемпионатов острый на язык бразилец не выигрывал — он провёл по паре сезонов в «Лотусе» и «Бенеттоне» и завершил карьеру в 1991-м. После этого Пике сосредоточился на помощи своему сыну Нельсиньо, однако в Формуле-1 Пике-младший запомнился прежде всего подстроенной аварией в Сингапуре и грянувшим за ней «Крэшгейтом», отголоски которого слышны до сих пор. Теперь же бразильский экс-чемпион ничем особенным в автоспорте не занят, а в заголовки прессы попадает разве что после скандальных высказываний.

Ники Лауда (1984)

Вот уже почти 40 лет сезон-1984 остаётся в истории как чемпионат с наименьшим разрывом между чемпионом и его главным соперником — Ники Лауду и Алена Проста разделили буквально полбалла. Весь год за титул между собой сражались лишь пилоты «Макларена», причём новичок команды Прост поначалу опережал титулованного Лауду. Ники смог перехватить инициативу лишь за четыре этапа до конца сезона и проиграл бы чемпионат, если бы за 18 кругов до финиша последней гонки Мэнселл не уступил ему второе место из-за утечки тормозной жидкости.

Ален Прост и Ники Лауда в 1984 году Фото: Getty Images

Гоночную карьеру Лауда завершил в 1985-м, сосредоточившись на собственной авиакомпании — «Лауда Эйр». Начав с небольшой частной фирмы, к началу 1990-х компания получила лицензию на международные рейсы больших авиалайнеров. В 1991 году один из них рухнул в Таиланде — и лишь личные усилия Лауды позволили привлечь «Боинг» к ответственности за гибель 223 человек. В последние годы жизни Ники был неисполнительным председателем совета директоров «Мерседеса» и стал одним из творцов доминирования немцев в начале турбогибридной эры.

Джеки Стюарт (1973)

В сезоне-1973 борьба за титул разгорелась между Эмерсоном Фиттипальди из «Лотуса» и лидером «Тирелла» Джеки Стюартом. Но к середине сезона после серии сходов Эмо фаворитом стал Стюарт, который получил шанс оформить титул в Монце, за два этапа до конца сезона. Из-за прокола Джеки откатился в конец пелотона, но смог отыграться и в том числе благодаря напарнику Франсуа Северу выйти на четвёртое место. Фиттипальди шёл вторым, и, если бы лидировавший напарник Ронни Петерсон пропустил его, борьба за титул продолжалась бы. Но Колин Чепмэн не стал вмешиваться — Эмерсон остался вторым, а Стюарт в третий раз стал чемпионом.

Джеки Стюарт в 1973 году Фото: John Downing/Getty Images

К тому моменту Джеки уже решил покинуть Формулу-1 по окончании сезона — и втайне работал с Кеном Тирреллом, чтобы новым лидером команды стал Север. Однако француз разбился в Уоткинс-Глене — в квалификации финала 1973-го. Для Стюарта трагедия стала ударом. Он и прежде требовал усиления мер безопасности в гонках, а после смерти Севера стал одним из главных активистов в этой области. Кроме того, в 1997 году в Формуле-1 появилась созданная им вместе с сыном Полом команда «Стюарт Гран-при» — её позже купил «Форд» (используя бренд «Ягуар»), а в 2005-м она перешла к «Ред Булл» и сегодня доминирует в чемпионате.

Джек Брэбем (1966)

В 1966 году в Формуле-1 вступил в силу новый технический регламент — объём двигателей вырос с полутора до трёх литров, и в этом формате в лидеры вырвался Джек Брэбем, который выступал на… «Брэбеме». Двигатель «Репко» был быстрым и надёжным и позволил Блэк Джеку одержать четыре победы подряд. Пятой не вышло — в Монце Брэбем сошёл из-за утечки масла, однако созданного отрыва хватило, чтобы даже после схода обеспечить чемпионство за два этапа до конца сезона. Это первый и пока единственный случай в истории, когда гонщик на машине, названной его именем, стал чемпионом Формулы-1.

Джек Брэбем со своей командой в 1966 году Фото: Victor Blackman/Getty Images

Брэбем, к великому облегчению супруги, завершил карьеру в 1970-м. Семья переехала на ферму, и, как рассказывал позже сам Джек, на этом настояла его жена — чтобы дети держались подальше от автоспорта. Это не помогло: трое его сыновей и двое внуков в итоге стали гонщиками, а Дэвид Брэбем даже выиграл «24 часа Ле-Мана» в 2009 году. Что до команды легендарного чемпиона, то в 1972 году её выкупил тогда не слишком известный автоспортивный менеджер по имени Берни Экклстоун, и в начале 1980-х она вновь выигрывала чемпионаты. Джек Брэбем скончался в 2014 году в возрасте 88 лет.

Хуан-Мануэль Фанхио (1955)

В середине 1950-х в Формуле-1 не было равных «Мерседесу», и Фанхио, действующий чемпион, выиграл Гран-при Аргентины и Бельгии и возглавил чемпионат. Позже он победит и в Нидерландах, а в Эйнтри займёт второе место, укрепившись в статусе фаворита. Однако в этот момент на фоне трагедии в Ле-Мане, унёсшей более 80 жизней, отменят сразу несколько гонок — и Маэстро станет недосягаем в общем зачёте, оформив третий титул в перерыве между этапами.

Перон награждает Фанхио после победы в Гран-при Аргентины 1955 года Фото: Keystone/Getty Images

Великий аргентинец проведёт в спорте ещё три года и в общей сложности выиграет пять чемпионатов — лишь 46 лет спустя рекорд Фанхио побьёт Михаэль Шумахер. В 1950-х Хуан-Мануэль был настоящей иконой спорта — и в 1958-м в целях революции его похитят кубинские повстанцы, с которыми гонщик даже подружится!

На трассу Фанхио захочет вернуться лишь в 1994-м, когда в Буэнос-Айресе примут закон о запрете выдачи автомобильных прав людям старше 80 лет. Аргентинцу было 83, и он предложил представителям автоинспекции посостязаться с ним в гонке на 400 километров. Вызов чиновники не приняли, но в качестве исключения выдали легендарному чемпиону новые права. Фанхио скончался в 1995-м в возрасте 84 лет.