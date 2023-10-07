Тройное столкновение сделало Ферстаппена чемпионом! У Пиастри — первая мини-победа

На старте Оскар Пиастри блестяще среагировал на сигналы светофора, а вот Норрис и Ферстаппен провалились. На второе место прорвался Расселл, а на третье и четвёртое — Сайнс с Леклером. Кроме того, на выходе из первого поворота Ландо не хватило сцепления, его «Макларен» начало мотать из стороны в сторону, и во втором его опередил Макс.

Голландец в итоге закрепился на пятой строчке, а вот Ландо провалился на шестую, потеряв сразу четыре позиции. Не удалось как следует стартовать и Серхио Пересу — он откатился на десятое место, а в топ-8 пробились Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

В глубине пелотона уже в первых поворотах выбросило с трассы Лиама Лоусона — новозеландец поскользнулся на покрытом песком асфальте и зарылся в гравий. На трассу выехал автомобиль безопасности, но уже после одного круга он вернулся в боксы, а гонка продолжилась в боевом режиме. И на рестарте лучше сработал Джордж Расселл — на мягких шинах британец опередил стартовавшего на «медиуме» Оскара Пиастри, агрессивно «нырнув» внутрь в одном из поворотов. А вот Алонсо похожий манёвр против Норриса не удался — испанец лишь потерял время и пропустил на седьмое место Окона.

Увы, и в этом случае гонка продолжалась недолго: в гравий вылетел Логан Сарджент, «Уильямс» которого застрял на обочине. Судьям вновь пришлось отправлять на трассу машину безопасности.

Второй рестарт дали на седьмом круге. Расселл уверенно оторвался от Пиастри, который едва не пропустил в первом повороте Сайнса, но всё же смог удержаться впереди по внутренней траектории. Остальные пилоты позади тоже сохранили свои позиции, в то время как Алонсо контратаковал Окона и вернул себе седьмое место.

На девятом круге активизировался Ферстаппен — на стартовой прямой Макс подтянулся к Леклеру и внутри первого поворота обогнал «Феррари», поднявшись на четвёртое место. К этой стадии гонки «медиум» стал работать лучше «софта» — голландец легко догнал отвалившегося от пары лидеров Сайнса и кругом спустя прошёл и вторую «Феррари», вернувшись в топ-3.

Тем временем преимущество Расселла, который в какой-то момент на две секунды оторвался от Пиастри, стало стремительно таять. На 11-м круге Оскар легко проехал мимо Джорджа с помощью DRS на стартовой прямой и возглавил гонку.

Но спустя несколько мгновений борьба за лидерство стала не главным: тройное столкновение Эстебана Окона, Нико Хюлькенберга и Серхио Переса вывело всех троих из борьбы. Это означало, что Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионство ещё до финиша спринта, независимо от его итоговой позиции.

На трассу вновь выехал автомобиль безопасности. Расселл, потерявший лидерство, умолял команду провести пит-стоп — «софт» явно не позволил бы ему доехать оставшиеся пять кругов без проблем. Но инженер отказал Джорджу: «Уже нет смысла».

Финальный рестарт дали на 15-м круге. Пиастри без видимых сложностей уехал от пелотона, а Ферстаппен кругом спустя опередил страдавшего на мягких шинах Расселла. Чуть дальше Норрис за счёт живучего «медиума» в течение нескольких поворотов опередил обе «Феррари» и вырвался на четвёртое место. Ландо бросился в погоню за Расселлом и на последнем круге опередил его, завоевав место в топ-3.

Расселл удержался на четвёртой позиции, а на пятое прорвался Льюис Хэмилтон, который на последних кругах совершил четыре обгона. Сайнс и Леклер в итоге заняли шестое и седьмое места, а последним в зачётной группе финишировал Алекс Албон — гонщик «Уильямса» на «медиуме» прошёл Алонсо, отодвинув испанца на девятую строчку. Топ-10 замкнул Пьер Гасли.

Гран-при Катара — основное событие уикенда — стартует в воскресенье, 8 октября, в 20:00 по московскому времени. На решётке пилоты выстроятся по результатам пятничной квалификации.