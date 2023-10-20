Почему урезание трека Ф-1 в Сочи не страшно, а под Питером визжат пилоты? Большое интервью

Компания «Росгонки» больше всего известна автоспортивным болельщикам тем, что являлась промоутером Гран-при России Формулы-1. Ф-1 у нас больше нет, а вот «Росгонки» продолжают активно работать — но уже с прицелом на российский автоспорт и трассу «Игора Драйв». Как живётся «Росгонкам» без международных гонок и чем она сейчас занимается, нам подробно рассказал генеральный директор Алексей Титов.

«Судьба «Сочи Автодрома» была нам всем понятна»

— Алексей, давайте начнём с печальных актуальных новостей. Вы давно знали, что «Сочи Автодром» сократят?

— Судьба трассы была понятна нам всем ещё до того, как начались в принципе разговоры о переезде Формулы-1 на «Игора Драйв». Дискуссия, что автодром мешает развитию территории, началась не вчера и не позавчера. Я пришёл в 2018 году, и уже тогда обсуждали, что надо что-то делать с заборами, потому что они мешают людям жить. И всегда разговор был только о том, как и в каком формате это произойдёт. Разобрать автодром тоже можно по-разному: полностью, частично, с сохранением или отказом от функционала… Теперь мы увидели, что принято сбалансированное решение: трасса не закрывается полностью, сохраняется возможность заниматься автоспортивными тренировками и дисциплинами. Это же лучше, чем полный разбор, не так ли?

Для операторов автодрома я вижу в таком решении только плюс: это существенное сокращение расходов, это изменение структуры выручки, потому что появляется возможность по-разному работать с самим объектом. Отчасти такие возможности появились сразу после ухода Формулы-1: больше нет ограничений по использованию лож, тимбилдингов и так далее. Теперь их можно перепрофилировать, сдавать в аренду. Мы разрабатывали много проектов — вплоть до того, что пятый этаж главной трибуны можно было переделать в отель.

— Нет опасений, что нынешнее урезание трассы — это просто первый шаг к её полному закрытию чуть позже?

— Это такой разговор в пользу бедных, эмоции, которые быстро улягутся. Кто-то не захочет приезжать на сокращённый автодром? Ну, не приезжайте. Найдётся куча других людей, у которых будет желание это сделать.

С операционной точки зрения эта история очень хорошо работает. С точки зрения «покатушек» она точно будет работать, потому что 2,3 км — более чем достаточная дистанция, чтобы развлекаться, заниматься тренировками. И никто не отменял зимний период: в России зимой всё ещё негде ездить, кроме Сочи. Ну, приедут люди на технике GT4, утрут слёзы купюрой, что у них теперь 2,3 км, а не 5,8, сядут и поедут — потому что альтернативы всё равно нет. В недружественных странах сейчас сложнее и дороже.

В Sochi Drift Challenge уже заявили, что площадка для дрифта сохраняется — тоже хорошо. Целый пласт людей, работающих с «Сочи Автодромом», сохраняет такую возможность. А дальше всё будет зависеть от текущего управления трассой. Конечно, если никто не будет автодромом заниматься и не будет заинтересован, чтобы он функционировал, то он закроется. Как говорится, всё в ваших руках. Я не рассматриваю возможность полного закрытия автодрома как риск. Это просто одна из опций, которая не факт что реализуется.

— «Росгонки» сейчас никак не связаны с «Сочи Автодромом»?

— Мы передали автодром в руки Федеральной территории Сириус в мае 2023 года. С мая по примерно август финализировали процесс передачи, шли разные бюрократические истории.

Алексей Титов на «Сочи Автодроме» Фото: АНО «Росгонки»

«Что мы сами-то из себя представляем, сами-то что-то умеем?»

— Чем сейчас занимаются «Росгонки» после ухода Формулы-1?

— За отсутствием возможности заниматься международным автоспортом мы начали активнее заниматься автоспортом отечественным, причём получилось так разнонаправленно: помимо партнёрств с такими национальными сериями, как RDS GP и RDRC, мы решили сделать что-нибудь новенькое и в прошлом году запустили GARAGE FEST на автодроме «Игора Драйв». «Росгонки» являются арендатором автодрома на тех мероприятиях, на которых компания является организатором или соорганизатором.

В целом из имеющегося набора инструментов пытаемся сделать что-то лучше, что-то ярче, всячески продвигать наш любимый отечественный автоспорт. Благо в нём есть много чего хорошего. Мы не впадаем в спячку, но сейчас точно не время думать о каких-то глобальных стратегиях и планах. Будем работать с тем, что есть, и это улучшать.

— Мне приходилось слышать точку зрения, что уход Формулы-1 — это благо для российских гонок. Мол, она забирала всех спонсоров и внимание.

— Как минимум на эмоциональном уровне такое мнение, безусловно, присутствует. Я считаю, что оно ошибочное. Чем больше мы ввязаны в автоспортивные процессы, в том числе международные, тем лучше: у нас есть возможность не только делать своё, но и смотреть, как делают другие. Это очень важно как минимум в разрезе организации мероприятий.

Со спортивной точки зрения наличие или отсутствие Формулы-1 вообще никак не повлияло на рынок автоспорта. Как был у нас определённый пул спортсменов, так он и остаётся. Наличие или отсутствие, к примеру, этапа Формулы-1 никак не влияет на количество спортсменов, которые выходят на старт в РСКГ, RDS, REC, чемпионате России по ралли или ралли-рейдам.

Я вот недавно размышлял, есть ли польза от ухода Ф-1. И да, такая польза есть: её уход заставил всё наше автоспортивное сообщество задуматься и посмотреть на себя. Что мы сами-то из себя представляем, сами-то что-то умеем?

Было много разговоров на тему отвлечения ресурсов. Вот Формула-1 ушла — и что, у кого-то стало сильно больше спонсоров? Нет, не стало. Потому что мы делаем не самые удобоваримые вещи. И вот в такой момент ты начинаешь себя спрашивать: то, что я делаю, оно вообще продаваемо или нет? Зачастую ты натыкаешься на достаточно неприятные ответы. Что ж, через лет пять мы посмотрим, сделали ли мы какие-то правильные выводы после того, как Формула-1 ушла. Я считаю, что в целом ряде дисциплин просвечивается конкретный рост: медийный, билетный, спортивный.

— Кто выделяется в первую очередь?

— По посещаемости топовые позиции, как обычно, занимает RDS GP. Знаю, что на финале сезона в Сочи у них были проданы все билеты. И это с учётом, что этот этап в Сочи был для них проблемным в организационном плане, потому что в конце лета начались разговоры, что трассу чуть ли не завтра начнут разбирать. Организаторам серии приходилось временно приостанавливать продажу билетов и не только, потому что они просто не знали, что будет в октябре. И, даже несмотря на все эти сложности солд-аут налицо.

Легко доказать и прогресс в рамках нашей работы с RDRC. Количество офлайн-посетителей гонок в этом сезоне выросло на 70%. Очень похожий рост и по числу просмотров среди онлайн-аудитории. Это новая увлечённая аудитория: она смотрит, комментирует, задаёт вопросы.

Про причины роста популярности российских гонок можно спорить, искать или нет связи с уходом Формулы-1, но в моём понимании рост гораздо в большей степени вызван тем, что мы начали более вдумчиво подходить к тому, что мы сами делаем: чтобы это было удобоваримым, смотрибельным.

— Как видим, вы довольны сотрудничеством с RDRC в нынешнем году. Но есть ли у дрэг-рейсинга возможность стать в России «новым дрифтом»? Или это слишком амбициозная задача?

— Почему? Такая возможность точно есть. У RDRC сейчас присутствует такая же проблема, как и в любой дисциплине: это вопрос стоимости выступлений. Чем быстрее становится техника, тем выше бюджет. Самая главная задача организаторов — не сбавлять темпы роста по аудитории и по количеству просмотров, ведь именно это можно потом продавать спонсорам. Наличие спонсоров и стабильность серии позволяют и самим спортсменам работать с партнёрами стабильнее и более качественно.

Сейчас мы видим колоссальный прогресс в качестве участников дрэг-рейсинга: все массово пересели с полугражданской техники, кузовных автомобилей на что-то более профессиональное: у нас 12 «стрел», 10 «про-модов». Люди начинают ехать быстрее, и теперь задача — этот темп сохранить через качественное обозревание этой истории и набор инструментов, который позволяет командам работать со спонсорами. Всё это зарождается: например, замечательная семья Найт заключила контракт с Москомспортом, такая первая коммерческая история. А на них смотрят другие участники.

Участники сезона-2023 RDRC Фото: rdrc.ru

— В некоторых других видах спорта российские организаторы и федерации поворачиваются в сторону Азии. Реально ли какое-то такое сотрудничество у «Росгонок», какие-то совместные соревнования на «Игора Драйв»?

— Наверное, реально, но для этого должно быть желание заниматься подобными сериями. У автодрома «Игора Драйв» такой необходимости нет, потому что главная задача от акционеров — концентрироваться на национальных интересах, развитии отечественного автоспорта. Если мы сами у себя будем создавать качественный продукт, внутреннюю конкуренцию, то потом это уже естественным образом выльется наружу. Люди будут смотреть, что мы делаем, и либо повторять, либо захотят прийти к нам и попробовать. Поэтому мне кажется, что важнее заниматься самими собой.

Если бы у нас были хорошие азиатские серии, которые выезжали за пределы своих стран, то можно было бы о чём-то говорить. А создавать что-то своё новое — это очень затратно. Должен быть некий системный интерес — условно, со стороны правительства.

«Было рукописное письмо в адрес руководства Ф-1 с подписями жителей деревень»

— Суммируем. Этот год «Росгонок» — сотрудничество с RDS GP и RDRC, проведение GARAGE FEST. А что будет в следующем?

— Будет примерно то же самое, плюс есть планы провести на «Игора Драйв» ещё один фестиваль, посвящённый двухколёсному братству. В Сочи мы были ограничены тем, что сама трасса подходит только для автоспорта, а вот взаимодействие с «Игора Драйв», которое растёт в рамках «Гаража», показывает, что потенциал у площадки просто колоссальный. Пока его раскрыли только на 10–20 процентов.

Надо ещё очень много работать, чтобы раскрыть автодром для зрителей со всех сторон, и для нас работа с мотоциклетным сообществом видится следующим логичным шагом. Оно в Питере очень большое, а сама трасса даёт возможность работать с разными мотодисциплинами: шоссейно-кольцевые мотогонки, мотокросс, эндуро. Причём есть возможность выезжать за пределы автодрома: то есть проводить часть мероприятий на автодроме и потом уезжать в леса, потому что для хард-эндуро всё-таки нужен простор.

— Мотофестиваль — это примерно та же концепция, что у «Гаража»? Мотогонки, выставка интересных байков, концерты?

— Да, конечно, но мы будем всё актуализировать с учётом немножко других мотоциклетных традиций и подходов. И сама аудитория немножко другая: нужно её изучить и предложить то, что ей будет интересно. Цель — не просто провести, условно, две гонки в один день, а собрать платёжеспособную аудиторию, которой интересен наш продукт. Надо сконструировать такой продукт. Так что мы не обязательно пойдём строго по лекалу «Гаража»: гонка 1, гонка 2, концерт и выставка. Может быть, мы придём к выводу, что люди хотят то же самое. А может, запросы будут другие. Мы это ещё прорабатываем.

Фестиваль Garage Fest 2023 Фото: rosgonki.ru

— Были серьёзные планы по развитию транспортной инфраструктуры «Игора Драйв» к Гран-при России. А после его отмены что-то планируется?

— Конечно. Во-первых, надо лучше использовать то, что уже есть. Помимо дорожной инфраструктуры, это железнодорожный транспорт. В этом году мы договорились с РЖД и с Октябрьской железной дорогой об определённом совместном проекте. Они проделали колоссальную работу по изменению такта, с которым ходят электрички, подстраивались под наше расписание. Все зрители приезжали на платформу Сосново в шести километрах от автодрома, а оттуда был стандартный трансфер на трассу. Такой услугой суммарно воспользовалось порядка трёх тысяч человек — мы видим, что она востребована. Значит, надо продолжать, улучшать детали этой услуги.

Ещё мы договорились с одним из каршерингов об определённых преференциях. Обратная связь от ребят была очень хорошая, так что продолжим с ними сотрудничество. Мелкая аренда в гостиничных домах и тому подобным растёт как грибы после дождя. Предложений очень много!

В целом же мировой опыт показывает, что нахождение автодрома за чертой города не является чем-то критичным. У всех это работает достаточно спокойно, без надрыва. Да, по сравнению с Сочи ситуация другая, но зачем тут сравнивать? На «Игора Драйв» вы получаете историю, которая на порядок лучше, выше, интереснее, многофункциональнее. Я уж не говорю про спортивную составляющую — здесь совершенно другие впечатления. Пилоты просто верещат, что от последних двух секторов у них захватывает дух.

Я считаю, реконструкция финального сектора получилась вдвойне удачной. Она дарит возможности и для спорта, и для зрителей. В рамках работы «Росгонок» с «Игора Драйв» следующий этап — загружать эту часть автодрома. Пока мы стараемся не «размазывать» зрителей по всему нашему большому объекту, но мы будем обязательно работать с южным продлением трассы, потому что оттуда открывается потрясающий вид: полавтодрома видно! Не знаю, где ещё в мире есть трассы с таким обзором. Ты видишь выход из 12-го поворота, а дальше с определённой точки можно увидеть даже стартовую прямую и первый поворот.

— Знаю, что появились люди из окрестных деревень, которые жалуются на шум. Помню, та же проблема в своё время была на Moscow Raceway.

— Да, были жалобы, было даже рукописное письмо в адрес руководства Формулы-1 с подписями жителей деревень. И есть ряд деревень, которые, по-моему, просто поддакивают друг другу. Например, есть одно СНТ, по которому очевидно, что «Игора Драйв» не может для них являться проблемой, потому что гораздо ближе к этой деревне проходит Приозёрское шоссе. Оно точно шумнее, чем мы.

Мы отрабатываем эти негативные отзывы. Все требования Роспотребнадзора по шуму мы выполняем. Мы приглашаем всех наших соседей приехать в гости, воспользоваться нашими услугами, посмотреть, как всё происходит. Это такая проактивная история: если народ будет сильнее вовлечён, то, глядишь, им станет попроще переживать весь этот прекрасный шум. Хотя для меня это не шум, а звук, практически мелодия.

Трасса «Игора Драйв» Фото: rosgonki.ru

«Если мы обратимся в суд, то вероятность победы достаточно большая»

— Если говорить про экономику, то сейчас операционно автодром окупается?

— Задачи «Игора Драйв» немного шире, чем просто зарабатывание денег. Есть и социальная составляющая. Акционеры ставят задачу по доступности занятий гонками и автоспортивных развлечений. Мы много работаем с различными благотворительными фондами — может, кто-то из ребят заразится гонками, захочет построить свою карьеру в автоспорте. Очень много внимания уделяется тренировкам с детьми — это и картинг, и мотокросс. Поэтому выручка стоит не на первом месте. Больше всего внимания мы обращаем на заполненность автодрома, на то, чтобы на нём ежедневно что-то происходило.

Над финансовой составляющей, конечно же, тоже работаем, но пока она немного прихрамывает. Это займёт время, особенно с учётом того, что сейчас нет международных соревнований. Хотя вот конкретно автодрому жить без международных мероприятий гораздо легче: высвобождается очень много времени для национального автоспорта. На нём зарабатывать гораздо проще, чем на той же Формуле-1. Ф-1 — это ведро, в которое скидывается какое-то страшное количество денег и просто сжигается.

— Кстати, есть ли новости по возвращению «Росгонкам» промоутерского взноса за Гран-при России 2022 года?

— Мы очень активно этим занимаемся, но есть сложности и с оказанием юридической помощи российским юрлицам в недружественных странах, и с денежными переводами: с валютой всё не так просто, как раньше. А ещё есть совершенно очевидное нежелание той стороны заплатить деньги, несмотря на то что они признают, что долг есть.

Все эти факторы учитываем, стараемся работать. Пока безуспешно, но мы не сдаёмся. Что-то подсказывает, что перед той стороной нужно повесить какую-то очень серьёзную страшилку типа суда — тогда, наверное, зашевелятся. Если мы обратимся в суд, то вероятность победы достаточно большая, и резонанс будет больше. Но мы надеемся, что рано или поздно трезвость ума в прекрасном королевстве возобладает и они придут в чувства.

— То есть вы пока не хотите доводить всё до суда?

— Не то чтобы не хотим, но у нас поэтапный процесс работы. Как и с любым спором, сначала присутствует досудебный процесс. Сейчас мы в этой стадии, но она уже очень скоро завершится, а потом уже будем предпринимать следующий шаг.

— Что с вашей собственной карьерой гонщика? Может, ещё когда-нибудь поедете на «Африку Рейс»?

— Надежда есть всегда. В этом году были планы поехать в Кубке России по ралли, но в итоге получилось проехать одну гонку чемпионата, и всё: работа захлестнула. Поэтому принято решение сконцентрироваться на какой-нибудь из дисциплин, которая представлена на «Игора Драйв». Сейчас вот смотрю на ралли-кросс… Ещё нравится тайм-атак как категория: она безопасная с точки зрения отсутствия контактной борьбы, но при этом достаточно интересная в плане выверенности движений и так далее.

— Выступления на «Игора Драйв» теоретически могут указать вам на проблемы, которые вы не видите как управленец?

— Уверен, что проблемы откроются. Более того, появится возможность через свои руки-ноги посмотреть на трассу и оценить обратную связь от других пилотов. В том числе есть какие-то отрицательные моменты — я смогу понять, насколько эти жалобы весомы или это просто капризы. Например, вечная история — трамплин на трассе для ралли-кросса. Весь мир ралли-кросса поделён пополам: половина людей может через него прыгать, а другая половина — нет! Но мы для себя решение уже приняли: люди должны уметь прыгать через трамплин и уметь строить машины. Этот трамплин совершенно спокойно преодолевается — просто надо уметь делать это с умом.

Ралли-кросс на «Игора Драйв» Фото: https://vk.com/igoradrive

— Ещё какие-нибудь весёлые жалобы вам приходили?

— Моя любимая жалоба была в прошлом году. Нам пришло гневное письмо от клиента, который купил билет на «Гараж Фест»: он написал, что мы должны крупными буквами на промоматериалах писать, что мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. А то он купил два билета и улетел в Сочи! Мы, конечно, ему посочувствовали и прислали рекламные плакаты, на которых везде было указано, что мероприятие проходит на «Игора Драйв». Видимо, слишком сильная была ассоциация между «Росгонками» и Сочи. Хотя логотип «Росгонок» на плакате совсем небольшой, и было чётко и понятно указано, где и когда проходит мероприятие.

— Впереди зима. На «Игоре Драйв» что-то проводится с ноября по март или трасса впадает в вынужденную спячку?

— Существует межсезонье, когда ещё не холодно и уже не тепло — в этот момент сложно что-то проводить. Но такое межсезонье длится буквально месяц-полтора, и уже в ноябре начинаются другие активности. Зимой трасса переходит в такой более раллийный режим. В прошлом году накатали дорожки для ралли-спринтов, в этом году будем это пересматривать, плюс активнее работать с мототехникой: ребята из мотокросса тоже могут ездить зимой. Будут работать центр контраварийной подготовки, картинг, зимний дрифт — есть чем заниматься. Конечно, по массовости зимой цифры другие. В феврале в -15 ты не соберёшь на улице 50 тысяч человек! Но мы работаем над расширением возможностей.

А вот ещё до этой паузы у нас 21 октября пройдёт мероприятие для обычных автолюбителей. Никакой автоспортивной составляющей: народ приезжает на своих автомобилях и участвует в двух этапах. Первый — это регулярность движения: надо проехать три круга по основной трассе с максимально одинаковым временем. Хочешь — дави на педаль, хочешь — езжай на средней скорости 60 км/ч. Второй этап — слалом на площадке. Мы увидели большой интерес у автолюбителей к этому событию, все билеты были быстро забронированы и продажи уже закрыты. Ждём участников на соревнования.

Мы ещё в прошлом году приняли решение, что надо смотреть чуть шире обычного автоспорта. У нас, к сожалению, никто не работает с простыми автолюбителями, которых в стране очень много. Это наша попытка превратить таких автолюбителей в автоспортсменов.