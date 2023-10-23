«Мерседес» дважды лишил Хэмилтона победы: тактический провал и дисквалификация

Финиш Гран-при США стал одним из самых ярких в сезоне — сравниться с заездом в Остине могла разве что гонка в Сингапуре, когда Ферстаппен не смог включиться в борьбу, а победу делили между собой Сайнс, Норрис и гонщики «Мерседеса».

На «Трассе Америк» буквально до последнего поворота не было ясно, кто же всё-таки будет первым. Хэмилтон стремительно догонял Макса и даже 1,8 секунды, которые разделяли «Ред Булл» и «Мерседес», не гарантировали голландцу первого места. В конце концов Ферстаппен сумел устоять, а Хэмилтона вовсе дисквалифицировали за слишком высокий износ так называемой планки скольжения под днищем.

С планкой всё понятно: за одну пятничную тренировку инженеры «Мерседеса», а заодно «Феррари» не сумели верно определить безопасный клиренс, за что и поплатились. Но вот времени на разработку хорошей тактики у стратегов было более чем достаточно. Однако подопечные Тото Вольфа полностью провалились.

Как «Мерседес» сам себя переиграл

Тройка претендентов на победу сформировалась на 11-м круге — к этому моменту Хэмилтон закрепился на втором месте, а Ферстаппен обогнал Леклера и прорвался на третье. Лидировавший Норрис постепенно терял преимущество и за следующие пять кругов проиграл Льюису почти секунду. В то же время Ферстаппен смог отыграть у «Макларена» лишь 0,4 секунды и раньше соперников поехал на первый пит-стоп.

Норрис сменил резину кругом позже — и относительно «Ред Булл» потерял на этом лишь одну секунду. А вот в «Мерседесе» держали Хэмилтона на трассе ещё четыре круга. — и за это время Льюис проиграл Ферстаппену 11 секунд. И если до остановок британец опережал Ферстаппена на 4,7 секунды, то после пит-стопов был уже в 6,5 секунды позади.

Ставка «Мерседеса» была на то, что в теории оставшиеся до финиша 36 кругов можно проехать на «харде», однако она в любом случае не сработала бы. На «Трассе Америк» слишком высокий износ, и темп Хэмилтона неизбежно упал бы, позволив Ферстаппену совершить лёгкий обгон. Альтернативой, учитывая поздний первый пит-стоп и провал стратегии с одной остановкой, мог бы быть ударный финальный отрезок, на котором британцу не пришлось бы экономить топливо. Но и эта идея не сработала бы.

Переход на «хард» был запоздалым Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Дело в том, что сразу после второго пит-стопа Ферстаппен был на 0,6 секунды с круга быстрее Хэмилтона — и с каждым кругом разница в темпе только росла бы. Да, отрезок Льюиса на «харде» оказался даже короче, чем первый стинт на «медиуме», но продолжай он оставаться на трассе — потерял бы гораздо больше. И никакой темп в концовке не позволил бы такой разрыв компенсировать.

Как признал после гонки руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф, Хэмилтона следовало позвать на первый пит-стоп раньше — ещё до того, как в боксах побывал Ферстаппен. Льюис был всего в двух секундах позади Норриса и должен был попробовать андеркат — даже если бы Хэмилтон не опередил Ландо на пит-стопах, темп экс-чемпиона на «харде» был выше (с 21-го по 33-й круги он отыграл у «Макларена» 6,4 секунды) и позволял совершить обгон.

А если учесть те 11 секунд, которые Хэмилтон потерял относительно Ферстаппена на первых пит-стопах, концовка гонки была бы совершенно иной. Это Максу пришлось бы догонять на последних кругах «Мерседес» — и не факт, что голландцу на фоне проблем с тормозами удалось бы навязать британцу борьбу. Так что Вольф прав: стратеги лишили Хэмилтона победы. Причём проблема в том, что они изначально не смогли верно оценить ресурс резины — в отличие от «Ред Булл» и «Макларена».

Радоваться рано

На протяжении всего уикенда Хэмилтон отмечал, что инженерам «Мерседеса» удалось добиться прогресса и подтянуться к лидерам. И если в контексте борьбы с «Маклареном», который во второй половине сезона стал едва ли не главным преследователем «Ред Булл», это справедливо, то о борьбе с самими австрийцами говорить пока рано.

Так, на протяжении всей воскресной гонки Макс Ферстаппен испытывал проблемы с тормозами и не мог атаковать в полной мере. Так что борьба Хэмилтона с голландцем на финальном отрезке не слишком показательна. Куда больше похожа на правду борьба двух чемпионов мира в субботнем спринте: первые четыре круга Льюис держался в зоне DRS позади «Ред Булл», но, как только британец немного отстал, Макс стал стремительно отрываться.

О борьбе с «Ред Булл» «Мерседесу» думать пока рано Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В квалификациях разрыв действительно стал меньше. Например, даже списанный в пятницу круг Ферстаппена был лишь на 0,14 секунды лучше времени Хэмилтона, а в субботнем шут-ауте разрыв был и вовсе менее 0,07 секунды. Это и правда хороший знак, но трасса в Остине — одна из самых кочковатых в календаре Формулы-1, и не факт, что «Ред Булл» на ней был в своей оптимальной форме.

Кроме того, очки в «Больших призах» дают за выступления в гонках — и на длинных отрезках «Ред Булл» пока всё равно быстрее. Вероятно, на этапе в Сан-Паулу «Мерседес» вновь будет очень близок к австрийцам — и, может быть, даже сможет их победить. Но этого всё равно будет мало, если в Мехико, Лас-Вегасе и Абу-Даби победа вновь останется за Ферстаппеном. Если же Хэмилтон с Расселлом смогут бороться с Максом во всех оставшихся гонках — это будет совсем другое дело.