Фернандо Алонсо уходит из Ф-1?! Испанский журналист взбудоражил паддок

В понедельник, на следующий день после Гран-при Мексики, испанский журналист и завсегдатай паддока Формулы-1 Альберт Фабрега заинтриговал своих читателей. «Не хочу верить в слух, который мне только рассказали. Нет», — написал он в социальных сетях, не уточняя, о чём именно речь.

Судя по тону Фабреги, речь идёт о чём-то страшном — и для испанского болельщика едва ли что-то может быть страшнее, чем внезапный уход Фернандо Алонсо. И именно это стало самой популярной версией интерпретации нашумевшего сообщения.

Разбираемся, какие есть основания для внезапного ухода Алонсо и что ещё могло быть скрыто за словами Фабреги.

Ситуация с Алонсо: за и против

В последних гонках дела у «Астон Мартин» идут скверно. Уже второй пакет обновлений не принёс результата, в Остине и Мехико инженеры в режиме закрытого парка переделывали машины, несмотря на автоматический штраф в виде старта с пит-лейна. Алонсо, который в начале сезона не сходил с подиума, уже шесть этапов подряд не дотягивается даже до топ-5, и он явно разочарован.

Алонсо возвращался в Ф-1 в 2021-м, рассчитывая бороться за победы и титулы с появлением нового регламента. Но «Альпин» по-прежнему не способен бросить вызов лидерам, а «Астон Мартин», который вроде бы блеснул в начале сезона-2023, откатился обратно в середняки и в последних гонках смотрится даже хуже французской команды.

Фернандо вновь бесконечно далёк от побед и борьбы за титул, и, в отличие от предыдущих трёх лет, конкретного плана у него нет. Осенью 2020-го его главной задачей было вернуться в форму, в 2021-м испанец ждал нового регламента, в октябре 2022-го — готовился к переходу в «Астон Мартин». В таких условиях решение Алонсо завершить карьеру прямо сейчас даже не кажется неожиданным.

Алонсо на подиуме Гран-при Нидерландов Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Однако это лишь эмоциональная сторона вопроса, а есть практическая. Во-первых, проблемы «Астон Мартин», пусть и велики, всё же преувеличены. Да, зелёные машины по ходу сезона стали медленнее, но в Катаре Алонсо квалифицировался четвёртым, да и в других гонках (если не считать США и Мексику) «Астон Мартин» стабильно входил в топ-5 лучших машин на трассе.

Год назад команда могла лишь мечтать о том, чтобы выступать на том уровне, который сегодня выглядит разочаровывающим. Да, инженеры пошли не в том направлении, но это всё те же люди, которые создали AMR23, завоевавшую в этом сезоне уже семь подиумов. Такого не удавалось ни «Форс Индия», ни даже «Джордану» на его пике — сейчас эта команда сильна как никогда.

Во-вторых, какой смысл Фернандо уходить прямо сейчас? В любой другой серии испанцу мгновенно предоставят машину — будь то гонки на выносливость, ралли-рейды, IndyCar или даже NASCAR с классическим ралли. Но вновь вернуться в «Большие призы» Алонсо не удастся. Уйти сейчас — это признать, что шанса на победу в Ф-1 больше нет и никогда не будет. Но вдруг AMR24 окажется лучше AMR23? Уйти испанец всегда успеет.

Что ещё могло напугать Фабрегу?

На следующий день Фабрега прокомментировал собственное сообщение. «По поводу слуха, о котором я писал. Как следует из тона, я бы не хотел, чтобы это действительно произошло», — добавил журналист, чем лишь дополнительно подогрел обсуждения и спекуляции. Но что, кроме ухода Алонсо, могло так сильно напугать испанца?

Едва ли речь об уходе Переса — его обсуждают уже много недель, и даже если Хельмут Марко лично по секрету расскажет о грядущем увольнении Чеко, шоком это не станет. Каких-то других неожиданных перестановок в составе команд тоже не предвидится. Да и сомнительно, что кто-то из участников подобных переговоров побежит пересказывать их содержание прессе.

Возможно, Фабрега узнал о каком-то изменении в правилах. Так, после Гран-при США стало известно, что в паддоке обсуждают изменение формата спринта и среди идей даже обсуждаются реверсивные стартовые решётки, которые принципиально противоречат духу спорта. В то, что в СМИ утекут детали таких переговоров, поверить проще, чем в случае с контрактами пилотов.

Кроме того, расстроить Фабрегу могли какие-то новости о календаре чемпионата. Промоутеры хотят проводить больше новых гонок и получать за них высокие взносы. У владельцев классических трасс таких денег нет — «Нюрбургринг» уже выпал из Ф-1, ходят слухи, что у «Спа-Франкоршам» после очередных реконструкций проблемы с финансами.

Обратим внимание, что в обсуждениях регулярно проскакивают и упоминания самого Фабреги. Публика не слишком оценила выступление журналиста и обвиняет испанца в желании дёшево привлечь к себе внимание. «Или поделись слухами, или вообще не упоминай о них», — пишет один из комментаторов на Reddit.