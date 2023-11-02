Какое страшное событие ожидает Формулу-1? Болельщикам вбросили мощную интригу

Знаменитый испанский журналист Альберт Фабрега стал главным ньюсмейкером Формулы-1 последних дней. После Гран-при Мексики он написал, что ему стало известно о некоем неприятном слухе — журналисту очень не хотелось бы, чтобы он подтвердился. Существование подобного слуха подтвердил и ещё один обитатель паддока Уилл Бакстон. Так что же они имеют в виду и что так сильно не нравится Фабреге? Мы собрали в один рейтинг все основные версии, а вы решите, какая из них наиболее вероятна.
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Что-то локальное, не для массовой аудитории
Теоретически не исключён такой вариант: Фабрега написал про что-то, что важно для него, но ошибочно было воспринято подписчиками как бомба для всей Формулы-1. Например, всё может быть связано с переходом телевизионных трансляций Ф-1 в Испании от Movistar к DAZN. Это, возможно, приведёт к уходу знаменитого комментатора Антонио Лобато. И да, такие «телевизионные» трансферы интересны и Бакстону. Но если дело и правда в телевидении, то Альберта ждёт жёсткий хейт со стороны болельщиков — «желтизна», «кликбейт» и так далее.
Резкие проблемы с Гран-при Испании
Календарь на следующий сезон Формулы-1 давно подтверждён, и трасса «Каталунья» вновь должна принять Гран-при Испании. Но вдруг Фабрега узнал что-то крайне неприятное про будущее национального этапа? Речь может идти как о разрыве действующего контракта, так, например, и о решении не подписывать новое соглашение после 2026 года.
Карлос Сайнс покинет «Феррари»
Раз Фабрега испанец, то «аналитики твитов» моментально предположили, что его сообщение касается кого-то из национальных пилотов в Формуле-1. Соответственно, пошли разговоры в том числе о будущем Карлоса Сайнса. Например, что он точно не продлит контракт с «Феррари» на 2025 год и будет изучать другие варианты — в частности с «Альфа Ромео». Совсем уж отчаянные люди могут предположить, что Карлос не будет представлять «Скудерию» уже в сезоне-2024, но никаких оснований для подобных слухов ранее не было.
Лоуренс Стролл продаст «Астон Мартин»
Возможно, Фабрега получил не самую приятную информацию о будущем команды Фернандо Алонсо. На фоне слабых результатов Лэнса Стролла в нынешнем сезоне пошли разговоры, что Стролл-старший несколько разочаровался в Формуле-1 и готов продать команду, если ему предложат хорошую цену — с учётом ранее сделанных инвестиций. Ходили разговоры про Aramco и Geely, плюс никогда нельзя исключать очередной смены стратегии от «Хонды» — вплоть до перехода от статуса моториста к обладателю собственной заводской команды. Вот, возможно, Фабрегу и тревожит предстоящая смена собственника и её влияние на форму конюшни.
Серхио Перес завершит карьеру
Слух, который нельзя назвать сенсационным, пусть даже Перес-младший, Перес-старший и «Ред Булл» дружно опровергали, что Чеко думает о завершении карьеры. Но если «быки» приняли стратегическое решение убрать мексиканца, то есть ли для него смысл оставаться в Формуле-1? Столь же совершенную технику Перес точно не получит, при этом дома его ждут жена и уже четверо детей… А Фабреге запросто может быть печально, что Ф-1 потеряет сильного испаноязычного гонщика.
Фернандо Алонсо завершит карьеру
Результаты «Астон Мартин» всё хуже, и непонятно, сможет ли команда восстановить форму в следующем сезоне. Ведь раз показатели на трассе падают, получается, инженеры «Астона» не понимают, как развивать машину — это крайне тревожный знак. Алонсо наблюдает за ситуацией изнутри — вдруг Фернандо осознал, что в следующем году его уделом окажется борьба на границе очковой зоны или даже хуже? Не решит ли испанец в такой ситуации, что с Ф-1 пора завязывать? Это будет бомба. Очень грустная бомба для Альберта Фабреги.