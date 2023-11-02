Какое страшное событие ожидает Формулу-1? Болельщикам вбросили мощную интригу

Знаменитый испанский журналист Альберт Фабрега стал главным ньюсмейкером Формулы-1 последних дней. После Гран-при Мексики он написал, что ему стало известно о некоем неприятном слухе — журналисту очень не хотелось бы, чтобы он подтвердился. Существование подобного слуха подтвердил и ещё один обитатель паддока Уилл Бакстон. Так что же они имеют в виду и что так сильно не нравится Фабреге? Мы собрали в один рейтинг все основные версии, а вы решите, какая из них наиболее вероятна.

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