Лидер «Макларена» стал часто ошибаться. Действительно ли Норрис — топ-пилот?

Перед Гран-при Бразилии в паддоке обсуждали, что если уж кто-то и сможет в этот уикенд навязать борьбу Максу Ферстаппену, то это будет Ландо Норрис. «Макларен» сильно прибавил во второй половине сезона, на отдельных трассах машины из Уокинга способны тягаться по скорости с «Ред Булл» — пусть хотя бы и на одном круге.

Теперь, увы, шансов побороться с Ферстаппеном у Норриса стало ещё меньше: на скользкой от начинающегося дождя трассе Ландо потерял на финальном секторе больше секунды и занял седьмое место.

Это, к сожалению, не первый промах Ландо в квалификации. Больше того, проблемы на одном быстром круге продолжаются у британца уже долго. Даже слишком долго для одного из самых перспективных пилотов Ф-1.

Норрис и квалификации

Гран-при Бельгии перед летним перерывом проходил в формате со спринтом — и в обеих квалификациях уикенда Норрис уступил Пиастри по 0,3 секунды. Это казалось случайностью: прежде новичок почти всегда оказывался позади и смог опередить Ландо лишь в Джидде, где тот зацепил стену. Однако в Монце Оскар снова оказался быстрее — и «привёз» Норрису почти две десятых секунды.

В квалификации Гран-при Японии Ландо тоже проиграл молодому напарнику — пусть и всего пару сотых, однако, в отличие Спа и Монцы, Пиастри здесь прежде никогда не выступал. В гонке Норрис был быстрее напарника и прорвался в итоге на второе место, результат квалификации в данном случае не сыграл роли. Но он сыграл роль на Гран-при Катара, когда Ландо дважды нарушил границы трассы в Q3 и стартовал десятым. Гонку он в итоге закончил на подиуме — третьим, позади Пиастри, но будет вспоминать её как «лучший в сезоне шанс на победу».

Норрис в квалификации Гран-при Катара Фото: Clive Rose/Getty Images

Не слишком чисто британец смотрелся и в квалификации в Остине, где, как он сам признался, мог бы отобрать у Леклера поул, если бы проехал чище. В Мексике он потерял сразу две попытки и выбыл уже в Q1. Сначала Ландо бросил круг на «медиуме» (правда, по указанию команды), а после перехода на «софт» заблокировал колёса. На следующий день британец красиво прорвался с 17-го места на пятое, но позднее признал: при более высокой позиции на старте был шанс побороться за подиум.

В Сан-Паулу Норрис мог побороться с Шарлем Леклером за место в первом ряду стартового поля, но на финальном секторе относительно шедшего позади Карлоса Сайнса потерял порядка секунды и оказался только седьмым, позади целого строя «Астон Мартин» и «Мерседесов».

«Машина была достаточно быстра, чтобы оказаться на поуле, но это лишь полдела. Нужно ещё собрать всё воедино — и с этим возникли проблемы, — признался после сессии Ландо. — Обидно, что всё так вышло».

Паддок ждёт первой победы

На фоне проблем Пиастри, который в квалификации на «Интерлагосе» вовсе не удержался на трассе, статус Норриса как лидера «Макларена» остаётся непоколебимым. Да и на шансы перейти в «Ред Булл» эти неудачи никак не влияют — по данным Джо Сейвуда, Ландо, у которого контракт с Уокингом ещё на два года, не стал вести с австрийцами никаких переговоров.

В то же время нынешний сезон для Норриса — уже пятый в Формуле-1. Гран-при Мексики был для него сотым, но побед так и нет. Джордж Расселл, который вместе с Ландо пришёл в «Большие призы», первые выиграл в своей 81-й гонке. Для Эстебана Окона «Хунгароринг»-2021 был 79-м Гран-при в карьере, Пьер Гасли победил в своей 55-й гонке в чемпионате мира.

Ландо Норрис Фото: Clive Mason/Getty Images

У Норриса уже был шанс на победу — в Сочи в 2021-м, когда под дождём он отказался ехать в боксы и чуть не убрался в стену на сликах. Сам Ландо, возможно, вспоминает Монцу того же года, когда он в теории мог побороться с Даниэлем Риккардо, но не стал, показал себя командным игроком и смирился со вторым местом.

Считается, что Ландо обязательно выиграет гонку, когда получит достойную машину, но вдруг этого так и не произойдёт? «Макларен» действительно на подъёме, но это не гарантирует, что в следующем году не прибавят «Феррари» с «Мерседесом», да и «Ред Булл» наверняка сделает шаг вперёд. Тогда минувший Гран-при Катара окажется последним шансом Норриса на победу. И получится, что её британец упустил сам.