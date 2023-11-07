Как Алонсо удалось совершить чудо и сдержать «Ред Булл»? Секреты шикарной обороны испанца

Борьба Серхио Переса и Фернандо Алонсо за третью ступеньку подиума и их финиш бок о бок — главное воспоминание от Гран-при Бразилии Формулы-1. Но как всё-таки двукратному чемпиону мира удавалось более 20 кругов сдерживать пилота на более быстрой машине? Оборону Алонсо и попытки Переса её взломать подробно разобрал автор ESPNF1 Лоуренс Эдмондсон, а мы перевели его материал.

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Необычный подход Алонсо

Перес провёл второй пит-стоп на 46-м круге, а Алонсо – на 47-м, что обозначило старт сражения на шинах «софт» до финиша гонки. К 52-му кругу из 71 Перес уже был на хвосте у Алонсо, и в этот момент Алонсо в последний раз что-то сказал по радио до клетчатого флага.

«Давайте мне отрыв от Переса, и всё», — сказал он своему гоночному инженеру, тем самым попросив больше никак его не отвлекать.

Когда Перес забрался в зону DRS, Алонсо знал, что его третье место под угрозой — в этот момент Фернандо начал адаптировать свой подход к двум ключевым поворотам.

В 10-м и 12-м поворотах двукратный чемпион мира больше не выбирал обычную гоночную траекторию: широкий вход, попадание на апекс и широкий выход. Вместо этого он избрал так называемую V-траекторию: глубокий заход в поворот с пропуском апекса, но зато быстрый поворот машины, позволяющий раньше начать разгон и удержать внутри поворота более высокую скорость.

Эта техника означала, что его минимальная скорость в повороте ниже, чем у Переса – такое было бы нежелательно в квалификации, но являлось необходимой жертвой для обороны позиции в гонке. В телетрансляции это смотрелось почти неуклюже: Перес каждый круг приближался к «Астон Мартин» на апексе поворотов, но лишь для того, чтобы Алонсо увеличивал отрыв на разгоне.

Серхио Перес преследует Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team

Используя V-траекторию в медленном 10-м повороте, Алонсо гарантировал, что Перес не окажется достаточно рядом с ним в 11-м повороте, чтобы попробовать нырнуть внутрь в 12-м. Это, в свою очередь, позволяло Фернандо сохранять V-траекторию и в «Джунсао»: широко проходя апекс, быстро поворачивая машину и достаточно рано начиная газовать, чтобы набрать скорость при подъёме на холм стартовой прямой.

Это было важнейшим моментом, ведь лучшим шансом Переса на обгон «Астон Мартин» всегда оставалась атака с DRS перед первым поворотом, которая вынуждала бы Алонсо оказаться вне оптимальной траектории в «Эс ду Сенна» и не оставляла ему шансов на оборону во второй зоне DRS перед четвёртым поворотом.

Как Перес смог ответить

Первая трещина в обороне Алонсо появилась на 60-м круге. Он всё ещё придерживался своих необычных траекторий в 10-м и 12-м поворотах, но Пересу удалось хорошо использовать обычный заход в «Джунсао» (12-м) и оказаться в пределах 0.5 секунды от «Астон Мартин» на выходе из поворота. Гоночные инженеры обоих пилотов сказали использовать по максимуму заряд гибрида на прямой, но у Переса было ещё и преимущество от DRS.

Алонсо рано распознал угрозу и сместился на внутреннюю траекторию по мере приближения к зоне торможения. Это могло испортить ему прохождение «Эс ду Сенна» и поставить под угрозу позицию перед четвёртым поворотом. Однако Алонсо заехал на апекс первого поворота помедленнее, заблокировав шанс Переса раньше начать разгоняться и максимизировав собственный выход из второго и третьего поворотов. Перес подумывал об атаке перед четвёртым поворотом, но не оказался достаточно близко.

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Затем Перес несколько кругов не мог подобраться к Алонсо достаточно близко и жаловался, что «Астон Мартин» с его менее крупным задним антикрылом обеспечивает меньшее лобовое сопротивление, чем болид «Ред Булл», а потому очень быстр на стартовой прямой. Внутри кокпита нарастало разочарование, и гоночный инженер Переса Хью Бёрд предложил гонщику повторить тактику Алонсо в 10-м и 12-м поворотах.

«Попробуй более широкий выход из 12-го поворота ради лучшего разгона», — сказал Бёрд на 64-м круге. Спустя круг Бёрд добавил: «Повтори траекторию Фернандо в 10-м и 12-м поворотах».

Перес попробовал V-траекторию в 10-м повороте 64-го круга, однако ему помешала нехватка прижимной силы из-за турбулентного воздуха от машины Алонсо. Из-за этого Серхио не удалось так же быстро повернуть машину, как Алонсо.

«Нет, если я буду следовать его траектории, то слишком поздно выйду на газ», — сказал Перес по радио в начале 65-го круга. «Сконцентрируйся на выходе из 12-го поворота, снизь скорость на входе и сосредоточься на выходе», — ответил Бёрд.

Перес потом попробовал более широкие траектории в обоих поворотах, но в итоге оказался на стартовой прямой ещё дальше от Алонсо.

Вдобавок ко всему Алонсо иногда менял стратегию: на 68-м и 69-м кругах он выбрал традиционную траекторию в 10-м повороте после нескольких кругов с более широкой траекторией.

«Иногда мы меняли траектории, — объяснил Алонсо после финиша. — Я не хотел всегда быть на одинаковой траектории. Если он заходил у́же, то я время от времени выбирал то внутреннюю траекторию, то внешнюю. То есть для него не было чёткого указания, как поменять траекторию, чтобы избежать турбулентного воздуха».

Когда казалось, что битва уже Переса проиграна, Серхио сумел справиться с широким заходом в 10-й поворот на 69-м круге, а затем хорошо прошёл апекс 12-го поворота и заполучил необходимый разгон к стартовой прямой.

По гандикапу между машинами на выходе из поворота было очевидно, что у Переса появится огромный шанс, и при поддержке DRS, а также заряда от батареи Серхио опередил Алонсо на 70-м круге.

Последняя ошибка Чеко

Пилот «Астон Мартин» попробовал вернуть позицию в четвёртом повороте предпоследнего круга, но Перес успешно заблокировал его, «припарковав» машину посередине трассы на торможении. Алонсо лучше прошёл поворот, но ему пришлось убрать ногу с педали газа в пятом повороте, чтобы не оторвать переднее антикрыло о левое заднее колесо «Ред Булл».

В роли преследователя Алонсо вернулся к обычным траекториям в 10-м и 12-м поворотах и обнаружил, как трудно тут преследовать вплотную другую машину, когда его болид снесло на выходе из «Джунсао». По сути, это убило последний шанс опередить «Ред Булл» перед первым поворотом.

Однако Перес, похоже, переосторожничал на входе в первый поворот, выбрав чересчур защитную внутреннюю траекторию. Из-за этого Перес неоптимально прошёл «Эс ду Сенна» и оставил Алонсо шанс обойти себя в четвёртом повороте финального круга.

«Он чуть поздновато затормозил в первом повороте, и я подумал: «Хорошо, я буду атаковать в четвёртом», — рассказал Алонсо после гонки. Манёвр выглядел захватывающе: Перес заблокировал внутреннюю траекторию, вынудив Алонсо рвануть снаружи перед зоной торможения и выскочить перед «Ред Булл» в четвёртом повороте.

Фернандо Алонсо празднует попадание на подиум Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Алонсо снова впереди, но оба пилота знали, что 10-12-е повороты решат, кто выиграет дрэг-гонку до флага.

Как и на 69-м круге, когда Перес организовал будущую успешную атаку в первом повороте, Алонсо выбрал обычную траекторию в 10-м повороте, в то время как Перес зашёл шире и за счёт этого вышел лучше, оставшись прямо за задним крылом «Астон Мартин» в 11-м повороте. В 12-м роли поменялись: Алонсо выбрал широкую траекторию, а Перес зашёл по более узкой.

Оба рванули вверх на холм на полном газу, а инженеры по радио говорили использовать всю возможную мощность батареи. Интересно, что Пересу дважды сказали «нажать и держать» кнопку ускорения. Это может значить, что либо он не использовал её до указания, хотя должен был, либо Бёрд просто решил повторить инструкцию.

Скорость догонявшего Переса была огромной, и он использовал DRS в момент, когда две машины мчали к клетчатому флагу. Невооружённым глазом было трудно определить победителя, но фотофиниш подтвердил, что Алонсо сохранил преимущество в 53 тысячные в момент пересечения финишной черты.

По материалам ESPN.