Старт пафосного Гран-при Лас-Вегаса сорван. Что теперь будет с этапом? LIVE

Ранним утром по московскому времени на уличной трассе в Лас-Вегасе стартовала первая тренировка нового Гран-при Формулы-1. Увы, всё продлилось лишь восемь минут: неплотно закреплённый люк поднялся со своего места и разрушил днища на машинах Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. Теперь организаторы спешно проверяют трассу, и пока непонятно, как изменится расписание Гран-при.
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Вторую тренировку начнут в три ночи?!
По данным авторитетного испанского журналиста Альберта Фабреги, организаторы всё ещё хотят провести тренировку сегодня. Есть два варианта: старт в 13:00 мск и 90 минут заездов, либо 14:00 мск и 60 минут заездов. Во втором случае тренировка начнётся в три часа ночи по местному времени.
Вторую практику Формулы-1 отложили
СРОЧНО: вторая практика Гран-при Лас-Вегаса отложена. Когда пройдёт (если пройдёт), пока не уточняется. Но вроде как организаторы всё-таки рассчитывают возобновить заезды сегодня. Это полезно хотя бы для проверки, что трасса безопасна и потом не будет сорвана квалификация.
Вот мысли босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
«Они должны всё проверить, чтобы удостовериться, что всё безопасно. Нынешние машины создают столь высокую скорость, находясь близко к дорожному покрытию, так что мы должны удостовериться, что всё безопасно. Нужно быть гибкими. Досадно за болельщиков, которые пришли посмотреть на машины на трассе, но безопасность всегда прежде всего.
Надеюсь, пауза продлится не слишком долго. Нам следует увеличить продолжительность заездов — возможно, в третьей практике, ну или как-то так. Думаю, организаторы разберутся".
А вот как в боксы «Альпин» привезли запасное шасси. Фото от вездесущего Альберта Фабреги.
Заявление организаторов этапа
А вот заявление от представителей Гран-при Лас-Вегаса. Они заверяют, что проблема только с одним люком. Хотя у многих журналистов другая информация…
«После проверок Формулы-1 и ФИА была выявлена единственная поломка крышки канализационного люка на трассе Гран-при Лас-Вегаса. ФИА, Формула-1 и местные инженеры работают над проверкой и решением проблемы. Мы предоставим обновлённую информацию о гоночном расписании, как только это будет возможно.
Во время периода проверки, все билеты, еда, напитки и развлечения будут по-прежнему доступны. Мы будем сосредоточены на том, чтобы все наши гости получили наилучшие воспоминания. Мы благодарим за сотрудничество работников по организации мероприятия, которые обеспечат гостям безопасный выход, если они решат покинуть событие», — сообщается в официальном заявлении организаторов.
Босс «Мерседеса» Тото Вольф между тем встал на защиту организаторов.
«Мы говорим о чёртовом канализационном люке в первой практике! Отдайте должное людям, которые сделали этот этап возможным. Людям, которые сделали наш вид спорта как никогда крупным».
Вот такие кусищи отлетели от «Феррари» Сайнса после наезда на люк. Впечатляет…
Серьёзные последствия и для Окона с «Альпин». Механикам придётся готовить для Эстебана запасное шасси.
Тут ситуация даже более обидная: француза просто не успели предупредить о проблемах на трассе после инцидента с Сайнсом…
Вассёр — о повреждениях машины Сайнса: это стоит нам целого состояния!
Босс «Феррари» просто в бешенстве от произошедшего:
«Мы абсолютно повредили шасси, двигатель и батарею. Считаю, что это просто неприемлемо. Это стоит нам целого состояния! Мы испортили сессию для Карлоса и наверняка не будем участвовать во второй практике. Думаю, что это просто неприемлемо для современной Формулы-1», — заявил француз на пресс-конференции руководителей команд.
ФИА: мы будем обновлять расписание уикенда
Международная автомобильная федерация выпустила официальное заявление:
«Согласно проведённому исследованию, стало известно, что был разрушен бетонный каркас вокруг крышки люка. Теперь нам нужно проверить все остальные крышки люков, что займёт некоторое время — мы обсудим ситуацию с локальной командой инженеров и узнаем, сколько времени потребуется на решение проблемы. Мы будем обновлять расписание уикенда с учётом всех изменений», — заявил представитель ФИА.
Итак, с чего всё началось? Заезды только-только стартовали, как вдруг на обочине остановилась «Феррари» Карлоса Сайнса. И это не была вина команды: просто именно испанцу не повезло наехать на неплотно закреплённый люк и в клочья разнести днище собственной машины! А чуть позже стало известно, что такая же проблема возникла и у Эстебана Окона из «Альпин». Разумеется, практику прервали и больше не возобновили, чтобы заняться инспекцией трассы.