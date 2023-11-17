Старт пафосного Гран-при Лас-Вегаса сорван. Что теперь будет с этапом? LIVE

Ранним утром по московскому времени на уличной трассе в Лас-Вегасе стартовала первая тренировка нового Гран-при Формулы-1. Увы, всё продлилось лишь восемь минут: неплотно закреплённый люк поднялся со своего места и разрушил днища на машинах Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. Теперь организаторы спешно проверяют трассу, и пока непонятно, как изменится расписание Гран-при.

Что происходит и как будут развиваться события? Все подробности — в нашей срочной онлайн-трансляции.

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