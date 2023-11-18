«Что за глупый идиот!» Новая стычка гонщиков, которые один раз уже подрались

В этот раз до столкновения между Ферстаппеном и Оконом не дошло, но гонка в Лас-Вегасе ещё впереди.

Квалификация первого в новейшей истории Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 получилась довольно яркой и подарила неожиданные результаты. «Феррари» блеснула на незнакомой уличной трассе, на несколько десятых опередив Макса Ферстаппена, а пятым, позади Джорджа Расселла, стал Пьер Гасли на «Альпин» — с начала июня французские машины не были так быстры.

В теории высоко квалифицироваться мог и Эстебан Окон — но после стычки с Ферстаппеном в концовке Q1 француз остался только лишь 17-м и назвал Макса «безумным». Тот в долгу не остался.

Борьба в первом сегменте

Инцидент произошёл в последних попытках Q1. Ферстаппен к тому моменту свои задачи решил — он находился на третьей строчке и с запасом проходил дальше. А вот Окон был буквально на грани вылета — на 15-й позиции. Отчасти Эстебан сам в этом виноват — за три минуты до конца сегмента он не попал в первый поворот и уступал поднявшемуся на четвёртую строчку Гасли 0,56 секунды.

На последние попытки пилоты старались уйти как можно позже — похожая ситуация регулярно возникает в Монце, и в этот раз на последних минутах тоже возникла небольшая пробка. В итоге в первом повороте Ферстаппен и Окон оказались близко друг к другу.

Пробка на прогревочном круге в конце Q1 Фото: Кадр из трансляции

Макс решил выйти вперёд и бросился на внутреннюю траекторию — да так рьяно, что не вписался в поворот и почти выехал за белую линию. Эстебан, воспользовавшись заминкой соперника, тут же перекрестил траекторию и остался впереди.

«Это шутка какая-то, честно! Ферстаппен «нырнул» в первый поворот как безумный», — сказал инженеру по радио Эстебан. Ферстаппен тоже остался недоволен — Макс считал, что Окон должен был пустить его. «Что за глупый идиот!» — воскликнул чемпион мира.

Ферстаппен атакует по внутренней траектории Фото: Кадр из трансляции

Оба пилота в итоге не улучшили свои результаты, но если Макс в итоге остался в лидирующей группе, то Окон после улучшений Риккардо и Стролла откатился на 17-е место. В сезоне-2023 Эстебан уже четыре раза вылетал в Q1 — и два последних случая произошли в трёх последних квалификациях.

«Похоже, отдохнуть от проблем в этом сезоне у нас не получится. Что бы ни происходило — штрафы, инциденты, столкновения, мы всегда оказываемся не на той стороне. Мы постоянно страдаем из-за такого рода вещей», — поделился в интервью после сессии Окон.

Не первый раз

К слову, это уже не первая стычка между Ферстаппеном и Оконом — и в прошлый раз Макс тоже был уверен, что француз должен его пропустить без боя. Тогда дело даже дошло до столкновения. Речь о Гран-при Бразилии 2018 года. В той гонке голландец уверенно превзошёл Хэмилтона и шёл к шестой в карьере победе. Пока на 44-м круге его не догнал отставший на круг Окон. У Эстебана в этот момент были более свежие шины, и он решил вернуться в один круг с Ферстаппеном.

«Ред Булл» и «Форс Индия» бок о бок прошли стартовую прямую, и перед первым поворотом находившийся снаружи Окон даже был немного впереди. Макс, впрочем, находился на оптимальной траектории и сосредоточился на втором повороте — как вдруг получил удар по заднему колесу.

Столкновение Ферстаппена и Окона в Бразилии Фото: Lars Baron/Getty Images

«Что за чёртов идиот! Что за чёртов идиот!» — повторял голландец, возвращаясь на траекторию. Пилоты в конце концов продолжили гонку — Ферстаппен всё-таки пропустил Хэмилтона и финишировал вторым, а Эстебан так и остался в круге позади и занял 14-ю позицию.

Гонщики встретились в боксе ФИА на взвешивании — и практически подрались. У Ферстаппена явно были претензии к французу, а тот ответил, что был быстрее. В ответ Макс трижды толкнул обидчика. «Ты всё делаешь правильно, прорываешься, а потом какой-то чёртов идиот просто тебя выбивает. Я рад второму месту, но мы должны были выигрывать», — прокомментировал Макс столкновение в закрытом парке.

Стычка Окона и Ферстаппена в Бразилии Фото: Кадр из трансляции

«Команда сказала, что я могу вернуться в круг, если хочу. Я зашёл в поворот по внешней траектории, а Макс не оставил мне места — я уже не мог никуда оттуда деться, — объяснял позже прессе Окон. — Но что меня больше всего удивило — это его поведение на взвешивании. Он начал толкаться — и это непрофессионально. Нужно уметь контролировать себя».

Хорошо, что в этот раз до столкновения между пилотами не дошло, впрочем, едва ли Окону от этого намного легче. В Лас-Вегасе Эстебану предстоит стартовать издалека, и в отсутствие форс-мажора едва ли появится реальный шанс побороться за высокую позицию. Зато вновь оказаться круговым рядом с Максом шанс теперь вполне реален.