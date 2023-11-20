Егор Оруджев указывает на странную ошибку второго номера «Ред Булл» и разбирает новую стычку Ферстаппена и Окона.

Выиграл бы Ферстаппен без сейфти-кара и чем так расстроил Перес? Разбор этапа в Вегасе

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Леклер выиграл бы, если бы не сейфти-кар?

Очевидно, что нет. Макс бы так и так его обогнал.

Правильно ли Ферстаппена наказали за инцидент с Леклером на старте?

Да, безусловно. Он же и сам не вписался в поворот, и другую машину, Шарля, выдавил ещё дальше.

Инцидент Ферстаппен – Расселл. Можете его разобрать и правильно ли Джордж получил штраф?

Джордж сам отлично разобрал эту ситуацию. Там затяжной поворот, который постепенно закручивается. Соответственно, ты смотришь на апекс. Макс достаточно рано поехал внутрь, и между ним с Джорджем было около метра. Для зеркал Ф-1 (да и всех формул) это слепая зона. На самом деле, вы бы удивились, насколько в зеркалах большая слепая зона в сравнении с дорожной машиной. Ну и в итоге Джордж его просто не видел.

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Как прокомментируете обгон Леклером Переса на последнем круге?

Класс, что сказать! Не понимаю Чеко: ещё кругом ранее Леклер попробовал очень сильно накатить на торможении. Было видно, что он готовит атаку в этом месте на последнем круге. Не закрыть на всякий случай — я этого не понимаю. Чеко очень расстроил, если честно.

Можно ли оправдать развороты Сайнса и Алонсо состоянием трассы?

Нет, конечно, нельзя. Но все иногда ошибаются.

Между «Феррари» и «Мерседесом» четыре очка. Кто станет вторым в Кубке конструкторов?

Я бы поставил на «Мерседес». В Абу-Даби обычно не всё так просто с износом шин, а у «Феррари» с этим проблемы.

Могли ли ФИА и судьи всё-таки каким-то образом не штрафовать Сайнса за батарею?

Наверное, стоит прописать, что если повреждения нанесены из-за недолжной подготовки трассы, то штрафа быть не должно. Конечно, такое наказание абсолютно несправедливо. Как и мир, в котором мы живём!

Кто неправ в странной борьбе Окона и Ферстаппена в квалификации?

Оба молодцы. Есть негласные правила на трассе: если перед тобой все скидываются и готовят круг, то встраиваться и занимать чьё-то место — это наглость как минимум. Мы увидели наглость Окона и ответ Макса. Тоже можно было поступить умнее: сдержать эмоции, сделать задел и проехать быстрый круг. Но Макс уже выиграл чемпионат и в целом делает, что хочет!

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Кто лучший гонщик уикенда и почему?

Я бы сказал, Шарль. Просто отличная скорость, и прекрасно выжал максимум из гонки.

Как вам в целом трасса в Вегасе? Нужно ли что-то улучшить?

Я, пожалуй, солидарен с Максом и всеми его выпадами в течение уикенда. Здесь было 80% шоу и 20% гонок.