Какой сезон Формулы-1 всё-таки самый скучный? Выбираем из 11 кандидатов

Подходит к своему логическому завершению сезон Формулы-1, и вряд ли кто-то будет по нему скучать – выдался он, мягко говоря, не очень интересным. Характер минувшего сезона побудил нас составить список самых скучных сезонов «Королевских гонок», а вот расставить их по местам предстоит уже вам.

Во имя объективности голосования мы рассмотрим только сезоны, прошедшие в эпоху трансляций Формулы-1 на отечественном телевидении – то есть начиная с 1992 года. Так выше и шанс, что вы следили за ними сами, а не знаете по материалам и видео. Поехали!

• Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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