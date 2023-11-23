Какой сезон Формулы-1 всё-таки самый скучный? Выбираем из 11 кандидатов

Подходит к своему логическому завершению сезон Формулы-1, и вряд ли кто-то будет по нему скучать – выдался он, мягко говоря, не очень интересным. Характер минувшего сезона побудил нас составить список самых скучных сезонов «Королевских гонок», а вот расставить их по местам предстоит уже вам.
Во имя объективности голосования мы рассмотрим только сезоны, прошедшие в эпоху трансляций Формулы-1 на отечественном телевидении – то есть начиная с 1992 года. Так выше и шанс, что вы следили за ними сами, а не знаете по материалам и видео. Поехали!
• Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
• Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сезон-1992
Чемпионат 1992 года имел особое значение для двух странах – для России и Великобритании. У нас официально запустились трансляции Формулы-1, а на Туманном Альбионе праздновали триумф местного любимца Найджела Мэнселла – спустя 16 лет британский гонщик снова первенствовал в «Королевских гонках».
Для остального же мира сезон-1992 представлял собой весьма разочаровывающее зрелище. Эдриан Ньюи построил для «Уильямса» один из самых доминирующих болидов в истории чемпионата FW14 – без шансов для соперников. В первых 10 Гран-при (из 16) Мэнселл одержал восемь побед. По итогам чемпионата Найджел опередил вице-чемпиона и по совместительству своего напарника Риккардо Патрезе на 52 очка – в процентном соотношении набранных баллов это самый большой разрыв в истории Ф-1 между чемпионом и занявшим второе место пилотом.
Моменты, скрасившие сезон: становление в будущем чемпионского «Бенеттона» – в частности дебютная победа Шумахера. Относительно бойкая концовка чемпионата – пять разных победителей в пяти последних гонках.
Сезон-2002
Между нынешним сезоном и чемпионатом 2002 года напрашивается немало параллелей. Михаэль Шумахер выдал один из самых доминирующих сезонов в истории Ф-1. Да, в квалификациях Красный Барон не всегда первенствовал, но стоило начаться гонке, и Михаэль не оставлял соперникам ни единого шанса. Сухие цифры: Шумахер оформил титул за шесть этапов до финиша сезона (в июле!), а также поднимался на подиум в каждой из 17 гонок – даже Ферстаппен в этом году не смог выбить 100% финишей в топ-3.
Впечатление о сезоне-2002 подпортил и скандальный Гран-при Австрии, на котором Баррикелло буквально заставили отдать победу Шумахеру, хотя особой надобности с турнирной точки зрения не было.
Моменты, скрасившие сезон: первый сезон Райкконена в топ-команде. Красочный финиш двух «Феррари» на «Индианаполисе» – Баррикелло выиграл гонку, опередив напарника на 11 тысячных.
Сезон-2004
В 2003-м формульные болельщики отдохнули от доминирования «Феррари», став свидетелями сражения за чемпионство, в котором участвовали представители трёх разных команд. В итоге снова победил Шумахер, но в этот раз хотя бы в упорной борьбе.
К несчастью для нейтральных зрителей, в следующем сезоне «Феррари» снова набрала монструозную форму. Шумахер выиграл 13 гонок из 18 возможных (третий результат в истории по проценту побед в сезоне), а Баррикелло без проблем стал вице-чемпионом. В том сезоне «Скудерия» проиграла всего три гонки.
Моменты, скрасившие сезон: взлёт «БАРа» и стремительный прогресс «Рено». Дебют относительно удачных трасс в Бахрейне и Китае.
Сезон-2011
Пожалуй, это был самый скучный титул Феттеля: лишь в двух гонках из 19 Себастьян не поднимался на пьедестал почёта. Столь лёгкая прогулка Себа ко второму чемпионству стала следствием технического превосходства «Ред Булл» над соперниками: пилоты «быков» проиграли лишь одну квалификацию за сезон. В общем, без шансов для конкурентов.
Моменты, скрасившие сезон: ставший классикой Формулы-1 Гран-при Канады, а также событийные гонки на «Хунгароринге» и «Сильверстоуне». Для нас знаменательным моментом стал первый российский подиум в Ф-1: Виталий Петров финишировал третьим в Австралии.
Сезон-2015
Чемпионат 2015 года предстал худшей версией прошлого сезона: доминирование «Мерседеса» никуда не делось, а вот о чемпионской гонке пришлось забыть – на сей раз Росберг не потянул сражение с Хэмилтоном. Сезон-2015 прошёл в одну калитку, причём как в командном, так и в личном зачёте.
Моменты, скрасившие сезон: относительно обнадёживающий дебют Феттеля в «Феррари» (победа на втором Гран-при). Мегасобытийная гонка на «Хунгароринге», по итогам которой Квят впервые в Ф-1 поднялся на подиум. Ну и дебют россиянина в топ-команде – событие знаменательное.
Сезон-2020
На протяжении трёх лет (с 2017-го по 2019-й) в чемпионате присутствовал какой-никакой намёк на борьбу «Мерседеса» с другими командами (в основном с «Феррари»), а в 2020-м «серебряные стрелы» задоминировали пуще прежнего – 13 побед из 17 возможных.
И без того унылый сезон ещё скучнее сделало отсутствие какого-либо внутрикомандного сражения в «Мерседесе». Боттас даже не обозначил намерений побороться за чемпионство – лёгкая прогулка для Хэмилтона к седьмому титулу.
Моменты, скрасившие сезон: сенсационные победы Гасли и Переса. Возвращение «Нюрбургринга», «Истанбул Парка» и автодрома имени Энцо и Дино Феррари в календарь Ф-1.
Сезон-1996
Два года «Уильямс» неудачно сражался с «Бенеттоном», а в 1996-м снова оказался недосягаем для соперников. За весь сезон коллектив из Гроува проиграл всего лишь четыре раза. Единственной интригой чемпионата стала внутрикомандная борьба между Хиллом и Вильнёвом.
Моменты, скрасившие сезон: абсолютно сумасшедший Гран-при Монако, завершившийся сенсационной победой Паниса. Дебютный триумф Шумахера за рулём «Феррари» на дождевой «Каталунье». Впечатляющий дебют Вильнёва – едва не взял титул с первой попытки.
Сезон-2001
В 2000 году Шумахер наконец-таки взял вверх над Хаккиненом, завоевав для «Феррари» первый титул в личном зачёте за 21 год. К сожалению, продолжения культовой дуэли не получилось: «Макларен» не смог достойно ответить «Скудерии», а Хаккинен и вовсе страдал от разного рода проблем на протяжении всего сезона, уступив даже своему напарнику Култхарду. В общем, сезон-2001 стал некой подготовкой зрителей к эпохе доминирования «Феррари».
Моменты, скрасившие сезон: красочный дебют Монтойи – особенно его сражения с Михаэлем Шумахером. И победа Михаэля в Малайзии после прорыва из конца пелотона.
Сезон-2014
Начало гибридной эры обернулось тотальным разочарованием для зрителей. К новой эпохе лучше всех подготовился «Мерседес» – настолько лучше, что последующие три года ознаменуются беспощадным доминированием немецкой команды.
В 2014-м (как и в последующие два года) в преддверии практически каждой гонки вся интрига сводилась к тому, какой именно пилот «Мерседеса» одержит победу – Хэмилтон или Росберг. В том сезоне «серебряные стрелы» потерпят всего лишь одно поражение в квалификациях и три – в гонках.
Моменты, скрасившие сезон: внутрикомандное сражение Хэмилтона и Росберга. Становление новой звезды (как тогда казалось) Формулы-1 Даниэля Риккардо. Для отечественной аудитории – дебют Гран-при России.
Сезон-2023
20 Гран-при из 21 выиграла одна команда – это приговор для сезона. В этом году интрига не то что бы в какой-то момент умерла – она попросту не родилась. Ещё в начале сезона мы поняли, что побеждать в этом году способен только один человек – Макс Ферстаппен. Гран-при Сингапура и в целом интересная борьба за звание второй силы пелотона никак не спасают жутко унылый сезон.
Моменты, скрасившие сезон: об этом мы поговорим более обстоятельно в отдельном материале…
Сезон-1993
Снова чемпионат обернулся доминированием «Уильямса» – на сей раз титул забрал Ален Прост. Навязать конкуренцию сине-белым не удалось ни «Макларену», ни «Бенеттону»: команда Рона Денниса проводила первый сезон после разрыва с «Хондой», а коллектив Флавио Бриаторе только готовился стать топ-командой. По итогам чемпионата «Уильямс» набрал вдвое больше очков, чем его ближайшие конкуренты из Уокинга.
Моменты, скрасившие сезон: великая победа Сенны на дождевом «Донингтоне». Последний (хоть и не очень красочный) раунд противостояния Сенны и Проста.