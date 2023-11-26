А ведь хороший и интересный был сезон Ф-1! Да-да, мы правда так думаем

Борьбы за титул действительно не было, но произошло много чего другого!

На автодроме «Яс Марина» завершился 74-й в истории сезон Формулы-1. Последняя гонка года носила во многом выставочный характер: обладатели трёх первых мест общего зачёта были определены досрочно. Главной интригой финала в итоге стала борьба в Кубке конструкторов — «Мерседес» и «Феррари» перед стартом разделяли всего четыре очка, но и эта битва на фоне недосягаемых машин «Ред Булл» шла лишь за второе место.

Тем не менее нельзя всё сводить к одному лишь сражению за чемпионство — происходило немало и других событий, который сделали сезон ярким и запоминающимся. Да и кто в начале сезона мог предположить, что не покидающий подиум Фернандо Алонсо окажется в конце топ-10, а «Мерседесу» придётся бороться с «Маклареном»?

Ещё два года доминирования? Не факт

Борьба за титул фактически завершилась на Гран-при Майами, когда Серхио Перес, до этого уверенный в своих шансах побороться с Максом Ферстаппеном, потерпел от напарника унизительное поражение и под давлением стал раз за разом ошибаться. В какой-то момент под угрозой оказалось даже второе место, но в концовке сезона от Хэмилтона Чеко всё-таки отбился.

В паддоке опасаются, что доминирование «Ред Булл» продлится ещё по меньшей мере два года — пока в Формуле-1 не появится новый технический регламент, под который инженерам придётся чуть ли не с нуля создавать новые шасси. И пусть сейчас этот прогноз выглядит реалистично, не будем забывать, что позади австрийцев расстановка сил регулярно менялась — и в теории сразу четыре команды могут сделать рывок к лидерам и навязать им в следующем году борьбу.

Прорыв «Макларена» стал одним из сюрпризов сезона Фото: Peter Fox/Getty Images

В первых гонках ближе всех к «Ред Булл» оказался «Астон Мартин» — британская команда вырвалась из середняков даже при том, что регламент по сравнению с 2022 годом практически не менялся. «Астон Мартин» в итоге не выдержал гонки обновлений и откатился обратно, тем не менее сам факт такого прогресса в межсезонье впечатляет. В теории похожего прогресса — пусть и не на столь высокие позиции — в 2024-м могли бы добиться в «Альпин» или «Уильямсе».

Но ещё любопытнее выглядит феномен «Макларена», который после середины сезона словно полетел. На первых этапах сезона Норрис и Пиастри с трудом дотягивались до Q3, а после летнего перерыва Ландо оказался едва ли не главной угрозой Ферстаппену. Так что, что бы ни говорили скептики, и в Уокинге, и в Брэкли, и в Маранелло ещё могут найти резервы скорости и осложнить следующий сезон Максу и его команде.

Ферстаппен действительно чертовски хорош

На фоне доминирования «Ред Булл» — рекордного, к слову, для Формулы-1 — из поля зрения может уйти тот факт, что Ферстаппен провёл исключительный сезон. Возможно, считать весь год количество его побед подряд и с перерывами было не самым весёлым занятием, но Макс действительно был в этом году лучшим — это его эпоха, и он по праву наслаждается успехом.

В этом году Ферстаппен был фактически самым стабильным пилотом на трассе. Все допускали ошибки, даже Алонсо порой вылетал с трассы и делал необъяснимые вещи. У Макса же, если не считать небольших помарок в борьбе (как на старте в Лас-Вегасе) да осечек в квалификациях, когда нужно было попробовать прыгнуть выше головы, вспомнить особенно нечего.

По числу побед в Формуле-1 Ферстаппен превзошёл Феттеля Фото: Mark Thompson/Getty Images

После победы в Абу-Даби Ферстаппен вышел на третье место по числу побед в Формуле-1 — впереди лишь семикратные чемпионы мира Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Это был уже 10-й сезон Макса в «Больших призах» — и, наверное, сейчас он на пике своей формы.

Можно возразить, что, находясь далеко впереди пелотона, легко не совершать ошибок, но у Ферстаппена всё же был период, когда ему пришлось бороться: в начале сезона с Пересом. И в нужный момент Макс был безжалостен и неуязвим — и спустя многие годы отдельные этапы сезона-2023 будут приводить в доказательство тому, что голландец — один из лучших в истории спорта.

В Формуле-1 суперновичок. Даже полтора

В Формуле-1 запрещены тесты, новичкам получить опыт за рулём и подготовиться к дебюту в чемпионате мира сложно как никогда. Однако Оскар Пиастри продемонстрировал, что даже при таких вводных при наличии таланта всегда можно блеснуть.

Поначалу австралиец уступал более опытному Норрису, но в Спа произошёл коренной перелом: в двух квалификациях уикенда дебютант оказался быстрее Ландо! Более того, в девяти последующих квалификациях Оскар даже победил — 5:4. Пока ему, правда, не хватает темпа на длинных отрезках, из-за чего в гонках британец почти всегда быстрее, однако для дебютного сезона Пиастри справился отлично.

Оскар Пиастри — главное открытие сезона Фото: Clive Rose/Getty Images

Очень здорово показал себя Лиам Лоусон, которому летом пришлось без подготовки сесть в кокпит «Альфа Таури», когда сломал руку Риккардо. На старт в Зандворте Лоусон выходил, не проехав посуху ни одного круга в тренировках. Новозеландец впечатлил настолько, что в паддоке предлагали сделать его призовым пилотом уже в сезоне-2024. В «Ред Булл» приняли иное решение — ещё год Лиам проведёт на скамейке запасных, но почти наверняка в 2025-м мы вновь увидим его на стартовой решётке.

А вот Логан Сарджент в этом году откровенно разочаровал. Американец допускал слишком много ошибок и не смог произвести хорошего впечатления. В какой-то момент казалось, что Логана вслед за Ником де Врисом уволят прямо посреди сезона. Порой новичку удавалось продемонстрировать скорость, но даже в таких случаях он оставался позади Албона. Зато на фоне проблем гонщика «Уильямса» видно, насколько хорошо справлялись Пиастри и Лоусон.

Liberty знает, что делает

На фоне недавней гонки в Лас-Вегасе Гран-при Абу-Даби выглядел пресновато, и это отчасти хорошая новость: то, что новый уличный этап затмил финал сезона — признак того, что задумка Liberty удалась. Промоутеров в очередной раз раскритиковали за неуместные в Формуле-1 церемонии представления пилотов, но гонка наглядно продемонстрировала, что болельщики любят «Большие призы» не за церемонии — сколь бы красочными они ни были.

В паддоке обсуждают изменение формата уикендов со спринтами. Liberty активно защищала своё главное детище — оно приносит промоутерам больше денег, поскольку привлекает зрителей на трибуны и по пятницам. Однако организаторы прислушались к обоснованной критике и теперь вырабатывают новый формат.

Эстебан Окон на фоне трибун «Яс Марины» Фото: Peter Fox/Getty Images

Будем верить, что обойдётся без противоестественных для спорта наивысшего уровня реверсивных стартовых решёток. Liberty продемонстрировала, что готова при необходимости меняться и идти навстречу командам — и это хорошая новость для Формулы-1. Правда, «Андретти» это может сильно не понравиться.

Не все желания организаторов сбылись: в современной Формуле-1 по-прежнему сложно обгонять, переход на машины с граунд-эффектом проблему не решил. В обозримом будущем ФИА подготовит новый технический регламент — в 2026-м машины должны стать компактнее, что облегчит гонщикам борьбу на трассе. Но и до этого момента скучно не будет. Даже если Ферстаппен продолжит доминировать и в 2024-м.