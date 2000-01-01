Ферстаппен установил 17 рекордов за сезон! Вот все достижения уникального сезона Макса

Победы

На счету Ферстаппена наибольшие количество и процент побед в сезоне — 19 из 22 и 86,4%. Также Макс выиграл 10 Гран-при подряд и стал единственным гонщиком, который выиграл три раза в одной стране в рамках одного сезона (Майами, Остин и Лас-Вегас).