Ферстаппен установил 17 рекордов за сезон! Вот все достижения уникального сезона Макса

Какие рекорды Ферстаппен побил в 2023 году?
Макс Ферстаппен продолжает доминировать в Формуле-1. В этом сезоне нидерландец побил множество рекордов. Каких?
Победы
На счету Ферстаппена наибольшие количество и процент побед в сезоне — 19 из 22 и 86,4%. Также Макс выиграл 10 Гран-при подряд и стал единственным гонщиком, который выиграл три раза в одной стране в рамках одного сезона (Майами, Остин и Лас-Вегас).
Особые победы
Ферстаппен выиграл наибольшее число гонок с поула (13). В активе Макса самое большое число побед подряд при старте с поула (18) и в спринтах (7).
Очки
По ходу сезона пилот набрал 575 очков из 620 возможных. Кроме того, Макс набрал наибольшее количество очков подряд (1004) и создал наибольший разрыв по очкам между первым и вторым местами в чемпионате (290).
Лидерство
Ферстапен лидировал наибольшее количество кругов в сезоне (1003/1325 и 75,7%). Также Макс провёл наибольшее число гонок в качестве лидера чемпионата (39, включая предыдущий сезон).
Подиумы
На счету пилота самое большое число подиумов в сезоне (21 в 22 Гран-при) и финишей в топ-2 подряд (23).
Прочее
В активе Макса наибольшее количество хет-триков (быстрый круг + поул + победа) в сезоне (6). Есть и забавное достижение: больше всего пит-стопов в качестве победителя гонки (шесть на ГП Нидерландов). Столько же было у Баттона в Канаде-2012.
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