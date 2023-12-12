Что происходит с болидами Формулы-1 после конца сезона? «Мерседес» раскрывает тайну

Для команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team два последних сезона Формулы-1 сложились из рук вон плохо — за 44 гонки некогда доминирующий чемпионский коллектив выиграл лишь один этап. Стоит ли удивляться, что второй год подряд Льюис Хэмилтон вслух говорил о желании как можно скорее завершить сезон и больше никогда не возвращаться на руль провальных болидов. Но не исключено, что сделать когда-то это придётся, ведь ни одна из машин Mercedes-AMG Petronas F1 Team по окончании своей гоночной карьеры не исчезает бесследно — все автомобили по окончании сезона отправляются в собрание Mercedes-AMG F1 Heritage.

О том, что происходит с машинами во время их выступлений в Формуле-1, знают все, потому что эта часть жизни болидов проходит на глазах у всего мира. Но что ждёт гоночную технику, когда она отправляется на покой?

Историческое подразделение команды было создано в 2016 году, но в его собрании находятся все болиды Mercedes-Benz с момента возвращения марки в Формулу-1 в 2010 году — от W01 до W13, которые представляют собой бесценное собрание важных моментов из недавней истории команды и Формулы-1. Нигде больше в мире не найти болид Нико Росберга, победивший на Гран-при Китая в 2012 году, машину Льюиса Хэмилтона с Гран-при Венгрии 2013 года, победоносный автомобиль Валттери Боттаса с Гран-при России сезона-2017 и машину Джорджа Расселла с Гран-при Бразилии 2022 года. В собрании, естественно, есть и W03 Михаэля Шумахера, на котором прославленный немец в Гран-при Валенсии 2012 года завоевал свой последний подиум в Формуле-1.

Для того чтобы болид Формулы-1 получил статус «исторического», долго ждать не приходится. Техника в чемпионате мира эволюционирует столь стремительно, что машина переходит из актуального болида в экспонат собрания Mercedes-AMG F1 Heritage, как только она завершает последний круг последней гонки сезона. А дальше начинается работа специалистов исторического подразделения, которые определяют судьбу конкретного болида и его деталей. Но в первую очередь машина проходит полный ребилд, чтобы гарантировать её абсолютную техническую исправность и полное соответствие той спецификации, в которой болид начал свою последнюю в карьере гонку Формулы-1.

Если автомобиль выигрывал гонки и тем более титул — это самый ценный экземпляр, который остаётся под тщательным присмотром заводских специалистов. Если машина рядовая, насколько это вообще применимо к болидам Формулы-1, то она может либо отправиться на базы Mercedes-AMG Petronas F1 Team в Брэкли или Бриксуорте, либо стать шоу-каром для одного из многочисленных партнёров коллектива. Более того, технику могут пустить… на запчасти! Причём степень их важности тоже разнится — одни детали способны помочь в новых разработках, другие годятся для использования в исторической технике, а те, которые слишком изношены, просто утилизируются. Каким бы ни было решение, в основе его лежит эффективность — команда должна максимально эффективно использовать каждый компонент.

Запчасти для болидов «Мерседеса» Фото: Mercedes-AMG F1 Heritage

Все отделы команды работают совместно, чтобы обеспечить бесперебойный поток деталей для болидов, снимая излишнюю нагрузку с производства, удаляя из цикла выпуска устаревшие компоненты, чтобы позволить заводчанам сосредоточиться исключительно на ближайшем будущем и выпускать только самые новые и актуальные спецификации комплектующих. Всё, что уже относится к историческому отделению, регистрируется, вносится в список и получает строго определённое место хранения для облегчения поиска — от шасси до болтов, всё хранится под одной крышей Mercedes-AMG F1 Heritage. В построенном для исторического подразделения здании предусмотрены места для хранения собранных болидов, стеллажи для запчастей и кузовных панелей, а также необходимое оборудование для обслуживания машин.

При этом речь идёт не о статической коллекции, а о собрании полнофункциональных болидов. В команде подчёркивают, что лучшее, что можно сделать с исторической машиной, так это дать ей выполнять ту работу, ради которой она создавалась: ездить по гоночной трассе. Так что раз в год каждый автомобиль из коллекции проходит полноценное обслуживание, которое представляет собой ровно ту же программу работы с болидом, которую команда проводит с актуальной техникой в дни Гран-при.

Ежегодно у каждого экспоната коллекции запускают двигатель, чтобы гарантировать, что все системы остаются в отличном состоянии и готовы к работе, если команда захочет повернуть время вспять. Да, болид может выглядеть, как 10-летняя машина, выставленная на обозрение потомкам, но на самом деле это 10-летняя машина Формулы-1, полностью готовая выйти на трассу в 2023 году.

Хранятся даже повреждённые, но исторически ценные детали Фото: Mercedes-AMG F1 Heritage

Специалисты Mercedes-AMG F1 Heritage никогда не знают, когда и где может потребоваться их собрание — например, показательные заезды в Лас-Вегасе в 2022 году или выступления на радость публике на Фестивале скорости в Гудвуде. И там, и там используются исторические машины, но где-то это может быть болид совсем недавнего прошлого, а где-то — Mercedes MGP W02 образца 2011 года, которым в гонках управлял Михаэль Шумахер, а на шоу-заездах за руль сел Мик Шумахер.

Как рассказывает главный механик Mercedes-AMG F1 Heritage Алекс Тулуз, в подразделении работают две группы механиков, которые отвечают за историческую технику и её обслуживание на различных мероприятиях. Вместе с отделом маркетинга составляются программы выездной работы, готовится техника и выстраивается логистика, чтобы все сотрудники и всё необходимое оборудование, включая запчасти, были в нужном месте в нужное время.

База Mercedes-AMG F1 Heritage Фото: Mercedes-AMG F1 Heritage

Механики приходят в Mercedes-AMG F1 Heritage из команды Формулы-1, но периодически возвращаются в гоночный коллектив, чтобы поддерживать свои навыки на должном уровне. При этом в историческом подразделении отмечают, что их работа в чём-то даже сложнее, чем в чемпионате мира — там всё жёстко зарегламентировано, выстроен чёткий график и работают тысячи людей, чтобы всё шло чётко по установленному расписанию, а вот на спонсорских мероприятиях команда вынуждена постоянно работать с меняющимися партнёрами, в совершенно разных условиях, так что приходится лезть из кожи вон, чтобы обеспечить шоу уровня Mercedes-AMG.

Но для команды её историческое наследие заключается не только в болидах и их запчастях. В коллективе осознают важность сохранения воспоминаний и достижений каждого сезона Формулы-1, поэтому в коллекции тщательно сохраняются все аспекты жизни команды — все награды, полученные гонщиками, их комбинезоны и шлемы, а также все архивные материалы, такие как конструкторская документация и дизайнерские наброски.

Старые шлемы гонщиков «Мерседеса» Фото: Mercedes-AMG F1 Heritage

«Наше наследие — это не просто коллекция предметов. Это живое, дышащее свидетельство страсти и преданности делу всех участников команды. Миссия нашей команды – не только создавать историю, но и сделать так, чтобы она никогда не была забыта. Мы стремимся вдохновлять будущие поколения любителей автоспорта, напоминая им о невероятном наследии, которое создавалось Mercedes-AMG за прошедшие годы», — описывают свою работу специалисты исторического подразделения. И, судя по тому, что команда ещё надолго в Формуле-1 и все её члены всерьёз нацелены вернуться к завоеванию титулов, работы Mercedes-AMG F1 Heritage хватит.