Сказка команды-сенсации Ф-1 закончилась? От этого зависит карьера Алонсо

В начале сезона «Астон Мартин» постоянно боролся за подиумы, а под конец пилотам не всегда удавалось выйти из Q1— как так?

Скорость «Астон Мартин» в начале минувшего сезона Формулы-1 стала сюрпризом для всего паддока, но гонку обновлений команда Лоуренса Стролла проиграла и на последних этапах выглядела уже не так грозно. Неужели сказка закончилась?

Попробуем разобраться, каковы шансы «Астон Мартин» продолжить борьбу с грандами чемпионата в 2024 году.

«Астон Мартин» — всё?

«Астон Мартин» был главным открытием начала сезона-2023 — в восьми первых гонках Алонсо шесть раз поднимался на подиум, чего с командой из Сильверстоуна прежде никогда не случалось. Однако ближе к середине чемпионата смогли прибавить «Феррари» и «Мерседес», а затем настоящий рывок совершили в «Макларене» — «Астон Мартин» по-прежнему был достаточно быстр, чтобы набирать очки, но в топ-3 Фернандо стал попадать намного реже.

Вернуться на былые позиции команде так и не удалось, а на Гран-при США, который прошёл со спринтом, ни Алонсо, ни Лэнс Стролл не вышли даже из первого сегмента. На следующем этапе — в Мексике — Фернандо во второй раз подряд не прошёл в Q3, а «Астон Мартин» оказался лишь девятой по скорости машиной квалификации. Провал и катастрофа? В паддоке рассудили именно так, казалось, выскочки-середняки вернулись туда, где и должны были быть с самого начала.

Механики «Астон Мартин» Фото: astonmartinf1.com

Но это не совсем точное мнение. Более того, в каком-то смысле в «Астон Мартин» поступили как топ-команда. Дело в том, что в Остине пилоты выступали на обновлённой машине, но в тот уикенд у команд была лишь одна тренировка — и за час разобраться с автомобилем не удалось. «Мы понимали, что менять машину в уикенд со спринтом — риск, но всё же решились на него. Мы хотели быть смелыми, — говорит технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз. — Оглядываясь назад, мы, наверное, приняли бы иные решения, однако это подарило нам ценный опыт».

После неудачи в Остине команда оказалась на шаг позади — в Мексике команда была больше сосредоточена на изучении своего автомобиля, нежели на попытке добиться сильного результата. И инженерам это удалось — на Гран-при Сан-Паулу Фернандо Алонсо в захватывающей борьбе с Серхио Пересом, пилотировавшим лучшую машину в пелотоне, устоял на третьей позиции и поднялся на подиум в восьмой раз в сезоне. Спад действительно был, но «Астон Мартин» его преодолел, вернулся в Q3 и вновь сражался с грандами — пусть и далеко позади Ферстаппена.

Алонсо впереди Переса в Сан-Паулу Фото: astonmartinf1.com

Значит ли это, что и в начале 2024 года «Астон Мартин» будет на уровне топ-команд? Само по себе — нет, однако признак хороший. Как рассказал в конце года Фэллоуз, в первых гонках 2023-го зелёные машины были быстры за счёт удачных обновлений конца 2022-го. В межсезонье инженерам удалось эффективно развить эти идеи и получить очень конкурентоспособную технику. Да, в гонке обновлений «Астон Мартин» уступил «Мерседесу» и «Феррари», тем не менее под финиш сезона-2023 команда смотрелась куда лучше, чем под конец предыдущего сезона.

Если команде действительно удалось разобраться с собственными обновлениями и изучить их работу, то зимой у инженеров, как и год назад, будет шанс развить эти идеи и добиться от них максимума. Не будем забывать, что AMR23 — первый проект Фэллоуза в «Астон Мартин». Есть действительно хороший шанс, что воспитанник Эдриана Ньюи на уже имеющемся базисе сможет добиться ещё большего. Получится или нет — мы вместе с Фэллоузом узнаем лишь после первой гонки нового сезона.

Решающий сезон для Алонсо?

Когда Алонсо объявил о переходе в «Астон Мартин», в паддоке воцарилось удивление. Фернандо, казалось, польстился на высокие гонорары и решил просто доезжать карьеру. На деле же всё оказалось совсем иначе — и в команде Лоуренса Стролла экс-чемпион оказался ближе к 33-й победе, чем когда-либо после ухода из «Феррари».

Испанец в исключительной форме и даже в свои 42 года выжимает из машины максимум и остаётся ориентиром для всей команды. И если в 2024 году «Астон Мартин» будет хотя бы немного ближе к «Ред Булл», чем в начале этого года, у Фернандо появится реальный шанс подняться на вершину подиума. А там благодаря полученному инженерами опыту и данным телеметрии можно было бы даже замахнуться на борьбу за титул в 2025-м!

Ферстаппен и Алонсо на Гран-при Сан-Паулу Фото: astonmartinf1.com

С другой стороны, если AMR24 окажется не так хороша, как предшественница, а Алонсо будет далёк от борьбы даже за подиум, это может подтолкнуть гонщика к завершению карьеры в Формуле-1. Когда испанец уходил из «Больших призов» в первый раз, он объяснял, что не намерен просто отбывать на трассе номер, его цель — победы и чемпионский титул. И, похоже, «Астон Мартин» — его последний шанс.

В «Ред Булл» Алонсо почти наверняка не пригласят — Кристиан Хорнер совсем недавно говорил, что австрийцам важно сохранить атмосферу в команде, а потому даже в случае проблем Серхио Переса его место, скорее всего, займёт Даниэль Риккардо. «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» довольны нынешними пилотами и будут менять состав лишь в случае внезапного ухода кого-то из них. Вот и получается, что, если «Астон Мартин» не добьётся прогресса, побеждать Фернандо сможет лишь в других чемпионатах.