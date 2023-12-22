8 гонщиков из фильма «Феррари»: кем они были и кто из них погиб на трассе

В России состоялась премьера фильма «Феррари», который посвящён одному году из жизни легендарного Коммендаторе. Главная тема картины — личная жизнь Энцо, разворачивающаяся на фоне финансового кризиса его автомобильной компании и сражения за победу в одной из самых престижных гонок того времени — «Милле Милья».

Основные герои ленты — Энцо Феррари и его близкие, а вот гонщики и представители команды находятся на втором плане. И сегодня предлагаем вспомнить, кем были пилоты, показанные в фильме, и что с ними произошло после рассказанных событий.

Жан Бера

Французский гонщик — яркая звезда 50-х, быстрый, но нестабильный. Когда Бера был не в настроении, блестящие гонки чередовались с невзрачными выступлениями. Жан гонялся на спорткарах и в «Больших призах» и трижды выигрывал внезачётный Гран-при По. В последний раз он первенствовал в уличной гонке как раз в 1957-м — и в том году он выиграл ещё четыре Гран-при, хотя ни один из них не входил в календарь Формулы-1.

Энцо Феррари и Жан Бера Фото: Keystone/Getty Images

В 1959 году Бера, до этого выступавший на «Гордини», «Мазерати» и БРМ, перешёл в «Феррари», за рулём «Дино 246» выиграл внезачётную гонку в Эйнтри и был пятым на Гран-при Нидерландов. Однако вскоре Жан покинул «Скудерию»: на Гран-при Франции в Реймсе отказал двигатель, и француз, уверенный, что команда намеренно задвигает его в угоду Тони Бруксу, подрался с менеджером команды Ромоло Тавони. Менее чем через месяц Жан — уже за рулём «Порше» — разбился на трассе «АФУС».

Питер Коллинз

Коллинз начал выступать в гонках ещё раньше — в 1949-м, в возрасте 17 лет, а в 1952-м, блеснув в младших сериях, он пробился в Формулу-1. В составе HWM по-настоящему раскрыться британцу не удавалось, но он отлично смотрелся в гонках спорткаров и за рулём «Астон Мартин» выиграл «9 часов Гудвуда» и «Турист Трофи RAC». В 1955-м он также выиграл «Тарга Флорио» в паре со Стирлингом Моссом на «Мерседесе», что в итоге открыло дорогу в «Феррари». Уже во второй гонке за «Скудерию» он занял второе место в Монако, а затем победил в Бельгии и Франции — по итогам сезона-1956 Коллинз стал третьим, уступив лишь Фанхио и Моссу.

Однако карьера в «Феррари» не сложилась — Энцо подозревал, что Питер недостаточно сосредоточен на гонках. Более того, считается, что в 1958-м Коллинз намеренно сжёг сцепление на «24 часах Ле-Мана» — ещё до финиша марафона гонщика обнаружили выпивающим в пабе. Коммендаторе хотел уволить пилота, но за него вступился его друг Майк Хоторн. Энцо дал британцу второй шанс, и тот в невероятно агрессивном стиле победил на «Сильверстоуне». А через три недели Коллинз разбился на Гран-при Германии на «Нордшляйфе».

Энцо Феррари и Питер Коллинз Фото: ferrari.com

Майк Хоторн

Майк Хоторн — первый британский чемпион Формулы-1. В «Больших призах» он дебютировал в 1952-м и уже во второй своей гонке на чемпионате мира финишировал на третьем месте. В 1953-м Хоторн уже выступал за «Феррари» и выиграл в Реймсе свой первый зачётный Гран-при, опередив Фанхио. Двумя годами позже британец перешёл в «Ягуар» и выиграл ознаменовавшийся величайшей трагедией в истории автоспорта марафон «24 часа Ле-Мана» — тогда, уворачиваясь от поехавшего в боксы Хоторна, Лэнс Маклин столкнулся с Пьером Левегом, разбитая машина которого улетела на трибуны, убив несколько десятков зрителей.

Майк Хоторн Фото: ferrari.com

В 1957-м Хоторн вернулся в «Феррари», где сдружился с Питером Коллинзом. Два британца объединились в борьбе с Луиджи Муссо и договорились в случае победы одного из них делить между собой призовые. Есть мнение, что именно это спровоцировало Муссо излишне рисковать в Реймсе в 1958-м, чтобы опередить Хоторна в борьбе за большие призовые, из-за чего Луиджи попал в аварию и погиб. Сам Майк в том году стал чемпионом Формулы-1 и сразу после этого объявил о завершении карьеры. А уже через три месяца погиб в ДТП на дороге близ Гилфорда.

Вольфганг фон Трипс

Вольфганг фон Трипс, представитель аристократических кровей, был одним из самых быстрых гонщиков 1950-х, но стабильности ему порой не хватало. В 1956-м он финишировал пятым в «24 часах Ле-Мана», одержав победу в классе S 1.5, а в следующем году уже выступал в Формуле-1. На подиум немец поднялся уже в третьей своей гонке в чемпионате мира — он был третьим, но первой победы пришлось ждать до 1961 года.

Тот сезон должен был стать поворотным в карьере фон Трипса — за два этапа до конца сезона он лидировал в чемпионате, опережая на четыре очка Фила Хилла. Но в Монце, где Вольфганг четыре года назад впервые финишировал в топ-3, у него произошёл контакт с Джимом Кларком на «Лотусе», после чего его «Феррари» влетела в заграждения и рухнула на трибуны. Вместе с фон Трипсом погибли 15 зрителей. Победил в тот день Хилл, который и стал в итоге чемпионом.

Вольфганг фон Трипс на Гран-при Аргентины 1957 года Фото: Wikimedia Commons

Стирлинг Мосс

Стирлинг Мосс появляется в фильме очень редко, тем не менее британец — настоящая легенда 50-х. Мосс выступал за HWA, «Коннаут», «Купер», «Мазерати», «Мерседес», «Вэнуолл», BRM и «Лотус». На протяжении своей карьеры Стирлинг четырежды становился вице-чемпионом и три раза заканчивал сезон Формулы-1 на третьей позиции, но взять титул так и не смог. Правда, однажды — в 1958-м — у него был шанс на чемпионство, но британец упустил его — из-за собственного джентльменства.

Стирлинг Мосс Фото: Wikimedia Commons

На Гран-при Португалии Хоторна развернуло, он, толкая машину, вернулся на трассу против движения, за что позже был дисквалифицирован. Но Мосс заступился за соперника, отметив, что тот разворачивался в зоне безопасности, что не было запрещено правилами, и пилота восстановили в классификации. За счёт этого в конце сезона Хоторн на один балл опередил Мосса. Сэр Стирлинг скончался в 2020 году в возрасте 90 лет.

Пьеро Таруффи

Таруффи был самым опытным и возрастным в команде «Феррари» в 1957-м — за седину его называли Серебряный лис. Он родился в 1906 году, а в 1932-м стал чемпионом Европы по мотогонкам и уже в то время сотрудничал с Энцо Феррари в автогонках — за рулём «Альфа Ромео» он побеждал в гонках по подъёму на холм. Профессиональным пилотом Таруффи стал уже после Второй мировой войны. В основном Пьеро блистал в гонках спорткаров, однако в 1952-м выиграл Гран-при Швейцарии Формулы-1 и закончил чемпионат мира на третьем месте.

Таруффи после второго места на Гран-при Великобритании 1952 года с победителем гонки Аскари Фото: Express/Getty Images

Последней гонкой в карьере Таруффи стала та самая «Милле Милья» 1957 года. Завершив выступления, итальянец написал книгу «Техника гонок», а также несколько статей об опасности автоспорта. Пьеро скончался в 1988 году в возрасте 81 года. Сейчас в деревне Баньореджо работает музей Таруффи, где собраны автомобили и мотоциклы, на которых гонялся великий итальянец.

Далее последуют спойлеры!!!



Если вы собираетесь посмотреть фильм «Феррари» и не очень хорошо знаете историю гонок, то, возможно, сначала лучше сходить в кинотеатр.

Эудженио Кастеллотти

Эудженио Кастеллотти по прозвищу Красавчик начал гоночную карьеру в 20 лет — в начале 50-х. Итальянец гонялся на спорткарах, победил в 1952 году в Португалии, а годом позже первенствовал в «10 часах Мессины». В 1954-м Кастеллотти подписал контракт с «Лянчей», годом позже в её составе дебютировал в гонках Гран-при и даже стал самым молодым обладателем поула.

Но проект «Лянчи» не взлетел: команда испытывала финансовые проблемы и в конце концов перешла под контроль «Феррари». Кастеллотти перебрался в «Скудерию» ещё до этого и в составе «Феррари» дважды поднимался на подиум этапов чемпионата мира. Но куда больших успехов Эудженио добился в гонках спорткаров — в 1956-м он выиграл «Милле Милья» и «12 часов Себринга». В 1957-м итальянец разбился на тестах в Модене.

Эудженио Кастеллотти и Хуан Мануэль Фанхио Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Альфонсо де Портаго

Де Портаго был не только гонщиком, на его счету титул чемпиона Франции по конному спорту среди любителей, бронзовая награда чемпионата мира по бобслею и выступления на Олимпийских играх (девятое место), а также опыт профессионального пловца. Гонками испанец занялся в 1953 году и сразу заблистал в состязаниях спорткаров, а в заводскую команду «Феррари» попал в 1955-м — за два года до гибели Кастеллотти. Де Портаго также выступал за «Скудерию» в Формуле-1, но единственный подиум в пяти гонках — это второе место в паре с Майком Хоторном на Гран-при Великобритании.

На «Милле Милья» 1957 года де Портаго выступал на «Феррари» 335 S. Альфонсо с опаской относился к этой гонке из-за её дистанции и невозможности изучить все 1600 километров трассы. Ближе к финишу, когда экипаж занимал третье место, на машине взорвалась шина, и в следующее мгновение автомобиль после удара о столб выбросило в группу болельщиков. Де Портаго вылетел из кокпита и погиб на месте, а вместе с ним — девять зрителей, в том числе двое детей.

«Поцелуй смерти». Линда Кристиан и Альфонсо де Портаго на «Милле Милья» 1957 года Фото: Wikimedia Commons

После этого весь мир облетела фотография, на которой Линда Кристиан, подруга де Портаго, целует пилота перед стартом злополучного этапа. Этот снимок известен как «Поцелуй смерти» или «Последний поцелуй». «Милле Милья» после этого была запрещена — уже во второй раз в своей истории.